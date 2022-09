Catón: Política y cosas peores

“¿Qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón ¿qué se hicieron?”

Con esos versos Jorge Manrique, la más profunda voz de la Edad Media española, ilustraba la trágica brevedad de las cosas humanas.

En otro tiempo, y en diferente lengua, el inglés Wordsworth se dolía del efímero esplendor de la hierba, regalo de juventud de la cual sólo queda el recuerdo.

Nombres los dos —el de Manrique y el de Wordsworth— demasiado altos para quedar junto a pedestres interrogaciones pertenecientes a la politiquería de nuestra actualidad mexicana.

¿Qué se hizo el PRI? ¿Qué fue de la dominación y poderío que en otro tiempo tuvo? La corrupción rampante del sexenio anterior a éste lo hirió de muerte, y ahora los turbios manejos de los turbios “Alito” y Rubén Moreira han reducido lo que quedaba de aquel gran instituto político a la dimensión de partido morralla, y le han dado la misma calidad y condición que tienen el Verde y el PT.

En estos días he ido a varias ciudades de nuestro país. Soy homo viator, como decían los latinos, es decir caminante, viajero, peregrino. A donde voy pregunto, pues los años me han enseñado que oyendo se aprende más que hablando. En todas partes he advertido una preocupación creciente por la militarización del país, y el temor de que los militares invadan el campo de la política, reservado en México a los civiles por la ley y por la Historia después de que el caudillismo militarista fue sustituido finalmente por el gobierno de los ciudadanos.

En los miembros de cepa del PRI con quienes he tenido oportunidad de hablar he notado descontento grande por el hecho de que las bases del partido no fueron consultadas para resolver una cuestión tan trascendente como la relativa a la presencia del Ejército en las calles, cosa que fue decidida sólo por dos dirigentes cupulares, el tal “Alito” y el Moreira tal.

Todo eso ha afectado considerablemente al PRI de cara a las elecciones del 23 y el 24. Y otros comentarios tengo.

Ojalá que el secretario de la Defensa Nacional no vuelva a hacer ostentación de su profusa hojalatería. Eso, a más de ser algo anacrónico, nos hace aparecer como país de opereta. Ni Maximiliano, ni Iturbide ni don Porfirio Díaz cargaron nunca tantos perendengues y colguijes.

Lo digo con respeto y buena intención para nuestro Ejército y nuestros soldados. La austeridad, la sencillez y el decoro personal han sido siempre cualidades de los buenos militares mexicanos.

Por lo demás este día pertenece a la Patria. En verdad todos le pertenecen, pues los 365 días del año somos mexicanos.

Hoy, sin embargo, celebramos por tradición a México, y deseamos lo mejor para esa casa que antes fue de nuestros padres y nuestros abuelos, que ahora es nuestra y luego será de nuestros hijos y nietos. Con nuestro trabajo y nuestras acciones de buenos ciudadanos ayudemos a construir una Patria mejor.— Saltillo, Coahuila.