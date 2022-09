Jesús Retana Vivanco: Entonces gritó… ¡Qué viva el pulque!

Entonces gritó… ¡Qué viva el pulque! Esta historia curiosamente también hace referencia a una boda, lo que manifiesta que nuestras experiencias están muy relacionadas con las bodas de amigos y familiares y se van rezagando de forma perene en nuestra memoria que por lo general siempre las recordamos, ya que invariablemente guardan uno o varios anécdotas, que caen en lo curioso o en lo ridículo.

Apaseo el Grande, Michoacán, fue la locación de la boda, si no mal recuerdo a finales de los sesenta, cuando acompañé a mis papás al matrimonio del hijo de uno de sus mejores amigos, don Javier Echerena, propietario de una hacienda pulquera muy grande, donde su hija Lola contraería nupcias con Plácido Zamarripa, hijo del presidente municipal. Invitados muy selectos tuvieron el privilegio de asistir a tan esperado evento.

Llegamos a la hacienda un día antes y en honor a mi padre, su amigo nos invitó junto con otras dos familias a recorrer los tinacales donde se produce el aguamiel.

“El agua para los bueyes y el pulque para los reyes”

Cabe hacer un paréntesis para citar algo de la historia del pulque.

Se dice que la princesa tolteca Xóchitl descubrió que algunos conejos y tlacuaches bebían de la penca de un maguey: descubrió que de la penca salía un líquido blanco, decidió probarlo y quedó fascinada con el sabor, por lo que decidió llevarlo en una olla de barro para que su padre Papatzin lo probara, sorprendido por su sabor y su efecto gratificante, decide guardar una jarra para llevársela al rey Tepalcatzin. Al cabo de los días lo vuelve a probar y descubre que su sabor había mejorado (se fermentó) y su efecto revitalizante que proporcionaba alegría se potencializó, en pocas palabras, se emborrachaban más rápido.

Esto aconteció alrededor del año 900 d.C. El pulque se convirtió en una bebida cuya historia refiere que fue consagrada para ser tomada por los dioses y quienes los representaban en la tierra. El maguey también tiene su diosa y es Mayáhuel, también diosa de la embriaguez, pero esa es otra historia que no vamos a tocar.

A través de los años el pulque se consideró como un símbolo de identidad nacional. Su mayor popularidad la obtiene en el porfiriato muy ligado a los revolucionarios, por lo que adquiere un vínculo con la virilidad masculina. En nuestros días el pulque ha perdido todo su valor ya que se estigmatizó como una bebida antihigiénica y apta solo para los cargadores, mecapaleros y menesterosos. Hoy día existen unas cuantas pulquerías a lo largo del país. Su escasa producción se da en Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Un buen curado de fresa acompañado de un mixiote de conejo

Al llegar a los tinacales tras un recorrido en burro, el muchachito que venía con una de las familias no paraba de llorar, tenía mucha sed, de verdad hacía un calor sofocante.

Los padres imploraron al capataz por un poco de agua pero la única disponible era la de un pozo contaminado y traerla de la hacienda tardaría una hora en ir y venir. Otro de los del grupo sugirió que le dieran un vasito de pulque, disque era muy bueno para la sed y no le haría mal.

Después de tomarlo con desagrado, el niño como de ocho años se sintió mareado y al poco rato comenzó con los vómitos, mientras, los demás nos sentamos en unas sillas de lámina ya resguardados del calor dentro del tinacal en una atmosfera más fresca, sirvieron ese liquido blancuzco, viscoso de sabor no muy agradable al que solo le di un par de tragos a la jícara donde lo sirvieron. Mis dieciocho años solo apetecían en ese momento una Coca Cola con hielo, pero, ¡Pulque!... el estómago no lo toleraba, no así las otras familias que lo tomaban con singular gusto.

El capataz llegó con unos mixiotes de conejo para aderezar el pulquito y una cubeta pulquera con un curado de fresa, situación que agradó a las esposas, su frescura y sabor las cautivaron, por lo que el ambiente subió de tono y la embriaguez no se hizo esperar. Mis padres limitaron su ingesta –el pulque nunca fue de su agrado.

Comenzaba el atardecer en la serranía y había que regresar, ya los burros habían descansado y nuestros acompañantes con mucho trabajo pudieron subirse.

Qué necedad de seguir tomando

El más tomado era Carlos, cuya hija y esposa se habían quedado en la hacienda ya que su hija iba a ser madrina de lazo. Se negó a regresar a la hacienda y pidió dormir en el granero con lo que quedaba de la cubeta del curado de fresa. El capataz insistió en llevarlo pero no hubo poder que lo convenciera.

Al día siguiente, un jardín bellamente ataviado con flores y más de cien sillas en las que los invitados, amigos y familiares esperábamos la caminata de los novios al altar resguardado por una gran velaria para protegernos del sol, todos menos el tal Carlos.

La misa comenzó y las miradas extraviadas de los asistentes al tinacal el día anterior se reflejaban en los lentes obscuros para disimular la “cruda” realidad.

Dolores: aceptas por esposo a Placido, en ese preciso momento se escucha la voz aguardentosa de Carlos, quien subido en un burro y bien tomado, grita a todo pulmón… “que viva el pulque cab…”

Ahora, es sorprendente que hasta el grito de independencia incluyera además de los vivas, arengas políticas de muerte. Moraleja… Nada con exceso, todo con medida.— Mérida, Yucatán, 19 de septiembre de 2002