Edgardo Arredondo Gómez: Añoranzas en turbulencia

Incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran de demostrarlo —Jean-Paul Sartre

“Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos …”

Ahí estaba como todos los lunes en mi escuela primaria, la David Vivas Romero, con la mano al pecho saludando, como todas las semanas, la ceremonia de la jura de la bandera, viendo pasar la escolta y, anhelando algún día formar parte de ella.

La participación en los desfiles cívicos, el 16 de septiembre o el 20 de noviembre... ¡Al fin, me tocaba desfilar!; pero nada comparado cuando de la mano de mi abuelo o de mi padre, de extracción militar, me encontraba parado en la Plaza Grande viendo a los soldados desfilar para el 16 de septiembre.

Hace más de 50 años. ¡Dios bendito!, cuando la ceremonia del grito no tenía y hay que reconocerlo, al menos para mí, y en ese entonces, mayor trascendencia. Ni qué decir en mis años infantiles, el festejo del 15 de septiembre, la noche engalanada de mexicanidad, cuando en aquellos años en Mérida, ver entrar a un mariachi, equivalía por su rareza, a ver la llegada de alienígenas bajando de su nave espacial.

¡Cómo han cambiado las cosas en medio siglo! Dos sucesos transformaron la cultura y gastronomía en Yucatán, con aportaciones del centro y norte del país: los sismos de 1985 y, desde el 2006, el éxodo por la mal llamada guerra de Calderón.

Lo mismo al menos he notado por otras circunstancias, en cuanto a mi percepción de la historia de México. Con pasajes y situaciones que me inculcaron en la primaria, que forjó mi espíritu cívico y que con el paso de los años han dado muchos virajes.

Nos formamos como país después de la derrota de los aztecas, que resulta que no solo fueron los españoles comandados por Hernán Cortés, también los tlaxcaltecas, totonacas, cholultecas que ya no soportaban a sus verdugos y, sobre todo un enemigo invisible: la viruela; para los que se rasgan vestiduras exigiendo disculpas a España, cuando nuestro país era un enorme conglomerado de tribus, etnias y culturas y, los ibéricos un puñado de reinos que aún asimilaban la noción de ser una nación.

Ahora sabemos que el padre Hidalgo, además de ser el “padre de la Patria”, lo fue de al menos cinco chilpayates, y que en la noche del 15 de septiembre el grito fue “¡viva Fernando VII y muera el mal gobierno!”, en pocas palabras: apoyar al rey de España, aunque reclamáramos cierta autonomía; que el gran artífice fue Morelos, por cierto también sacerdote y con un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, de no tan grata memoria por estar en el grupo que facilitó la llegada de Maximiliano.

La hazaña del “Pípila”, más que cuestionable: o se cubrió con una losa de granito del tamaño de una puerta y de media tonelada, o de plano: ¡qué mala puntería de los españoles!

Más adelante con Antonio López de Santa Anna, el más malo de “Malolandia” (a este nefasto, ni cómo ayudarlo) cuando los gringos nos robaron medio territorio; en la batalla del Castillo de Chapultepec, pues los niños héroes…, ni tan niños, ya estaban grandecitos, que no eran todos los que estaban, ni todos los que no estaban y los que sí murieron; que Juan Escutia no se aventó envuelto con la bandera, sino que “lo bajaron de un tiro”.

Y en la Reforma, que el verdadero “cerebro” del grupo y artífice de las leyes, poco mencionado y años de años, casi en el olvido fue Ignacio Ramírez, “el Nigromante”.

Y resulta que Maximiliano era más liberal que el propio Juárez, al grado que hasta el Clero andaba “chiveado” porque el austriaco era ferviente defensor de la separación de la Iglesia y del Estado.

Que don Benito hizo “chanchullos” con los gringos, pero fue más abusado que ellos y, que el “Benemérito” no mas no se adelantó a don Porfirio en esto de las reelecciones porque murió antes, sobre todo porque en su última elección hay fuertes evidencias de triquiñuelas, llegando al poder por una argucia legal.

Y que don Porfirio fue la primera parte de su vida un héroe, pero le quitaron la capa al subirse a la silla presidencial, de la que se encariñó nada más 30 años y, que se le ha colocado en el lado de los villanos; un tanto injusto, olvidando que tuvo a bien pacificar al país (eso sí a punta de mameyazos) y llevando a México al modernismo…, bueno, nada más que sobre una pila de miseria, y al lado de un puñado de ricos.

Y que don Francisco I. Madero era muy noble y aventado, pero le gustaba conversar con los espíritus; que Victoriano Huerta fue un desgraciado, pero la mano que mecía la cuna tenía barras y estrellas, y de ahí: ¡los héroes de la Revolución, donde había de “sal, manteca y chile”, y que pues muy amigos…, ni tanto, acabaron matándose entre ellos.

Y otro dictador, pero disfrazado, detrás de la loma, que fue Plutarco Elías Calles, a quien “le dio baje” Lázaro Cárdenas, el héroe que expropió el petróleo, pero hizo un desbarajuste en la agricultura con la repartición de tierras, y algo poco recordado, con visión futurista: la legalización del consumo de marihuana, aunque el gusto le duró muy poco.

La era de la modernidad con el PRI, responsable de las Instituciones que crecieron al país, bueno con tantita corrupción, nada más la volvieron genética, decía orgulloso Peña Nieto. Díaz Ordaz, un malandro, pero ni qué decir del que le siguió: Echeverría…, no hay mal que dure 100 años, bueno pues casi, casi, a esa edad se murió.

Así hasta llegar a los tiempos modernos y contemporáneos, porque para qué hacer alarde de aficionado a la historia, aún se está escribiendo, y como en una serie de televisión, creo que no hemos visto nada todavía.

Cómo ha cambiado mi percepción de la historia de México…, bueno, la verdad tal vez no cambió, lo que pasa es que ahora está de moda hablar de la “verdad histórica”.

Me quedo con mis héroes que me dieron patria y libertad, los que venían en mis libros de texto gratuitos, esos que tenían a una señora al frente…, esos, me quedo con esa versión de mis héroes, con los que aprendí a amar a mi país, pero sobre todo con la educación a la antigua, hasta esa probadita de la parte que me tocó que entraba con sangre, porque me forjó como ciudadano con un amor inconmensurable a mi bandera, mi himno y a todo lo que representa a mi nación.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor