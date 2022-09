Mario Maldonado Espinosa: Constante preparación, la clave

En la entrega pasada, nos enfocamos en señalar como el desempeño del servicio público se encontraba afectado por “manzanas podridas”, es decir, por aquellos funcionarios públicos cuyo perfil no se ajusta a las necesidades y objetivos de las dependencias en el sector público para la realización del bienestar social o bien, por los efectos negativos ocasionados por prácticas corruptas.

No obstante, sería descuidado considerar que el solo hecho de no contar con un grado académico universitario o años de experiencia en el sector público limitan por sí solos la capacidad de una persona para desenvolverse como funcionaria, pues estas barreras pueden ser superadas.

Para ejemplificar lo anterior podemos remitirnos a la función legislativa. Tal y como lo he manifestado en otras líneas, el trabajo de un diputado o diputada depende, en gran medida, de las personas que le asisten, como lo son los asesores.

La figura del asesor tiene un papel fundamental, pues son ellos quienes ofrecen a los legisladores todos los insumos necesarios para nutrir sus iniciativas con los fundamentos y motivaciones correctas.

Ahora bien, en las instituciones que dependen de los poderes ejecutivo y judicial, existen otros factores encaminados a prevenir y atender las deficiencias de la función pública.

En este sentido, existen procesos ampliamente desarrollados para garantizar el ingreso en el sector público que cuenta con distintos “filtros”, como exámenes de oposición, valoración de competencias, etcétera. La capacitación también es una tarea prioritaria, pues de ella depende la especialización de los servidores públicos; no es extraño encontrar cursos de actualización gratuitos y autogestionables en diversos temas, mismos a los que hasta los particulares pueden acceder.

Lo anterior permite advertir que si bien la función pública no está exenta de vicios e impurezas, ésta puede ser perfectible, empero, para contribuir a ello se requiere de un elemento adicional sobre el que no nos hemos pronunciado hasta el momento, me refiero a la voluntad.

Cuestionable es el funcionario que ocupa un cargo sin merecerlo, pero más cuestionable es aquel que lo ocupa y no pone esfuerzo en desempeñarlo adecuadamente.

Están quienes su conducta omisa los llevan a realizar sus labores de manera poco diligente, por no tener los conocimientos técnicos suficientes, hasta los que, de plano, ni siquiera se presentan en su lugar de trabajo, los llamados “paracaidistas”.

En cualquier forma, si no existe voluntad de por medio, el funcionario público poco puede hacer para salvarse del escrutinio público, peor aún, si el actuar de los servidores públicos contraviene las disposiciones normativas, estarán sujetos a los procedimientos y sanciones establecidos en las normas locales o nacionales según sea el caso.

Bajo esta idea, queda claro que la voluntad, así como la profesionalización, capacitación, la rendición de cuentas o la transparencia son los pilares que posibilitan un servicio público sano y estable.

La ética es el área de la filosofía que estudia el comportamiento de los seres humanos y lo clasifica en conductas buenas o malas, correctas o incorrectas. Kant, por ejemplo, señalaba que la ética imprimía bondad a las acciones de las personas, proclamaba el summum bonum como una definición que concebía una relación en la “dignidad de la felicidad” y la realización de un bien supremo fundado en la justicia (KANT, 1988).

Desde tiempos remotos, la figura del funcionario público ha estado vinculada con la carencia de un comportamiento ético.

A través de la sátira, diferentes autores han ridiculizado a quienes han ocupado un cargo público y denotan una grave incapacidad para hacerlo. Sin embargo, poco se reconoce el trabajo de quienes se mantienen en constante preparación, de aquellos que aunque no cuenten con un título universitario, ponen todo de sí para enaltecer su profesión porque ellos no dejan que los obstáculos superen su voluntad y al final, eso es lo que marca la diferencia.—Mérida, Yucatán

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe,

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa