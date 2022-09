Plaza Grande: el de Raúl Paz, ''oportunismo'' con daños colaterales

No se va solo

La salida de Raúl Paz Alonzo del PAN y su salto a Morena tal vez no inquieta políticamente al panismo, pero en la estructura de gobierno no ha pasado inadvertida y ya generó reacciones: aparte de la fuerte andanada de críticas que el senador ha recibido en medios y redes sociales, inmediatamente después del anuncio del “chapulineo” su hermano Ricardo Agustín fue despedido del Instituto Tecnológico de Progreso, donde laboraba como subdirector administrativo. Según trascendió, también están siendo despedidos otros allegados de Paz Alonzo. Habrá que ver hasta dónde llega la lista.

Allegados en la mira

Ya que hablamos de los allegados de Raúl Paz Alonzo, muchos se preguntan quiénes serán los siguientes en dar el viraje a Morena.

Dentro del propio PAN muchos ven en el horizonte como futuros neomorenistas al exdiputado local Víctor Merari Sánchez Roca, compadre del senador expanista, y al exalcalde de Umán Freddy Ruz Guzmán. Ambos han estado envueltos en la polémica en los últimos años, el primero por su vinculación con empresas que eran proveedoras de ayuntamientos y de dependencias del gobierno del Estado cuando era legislador y presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida, y el segundo por las acusaciones a que se enfrenta por enriquecimiento a su paso por la Comuna de Umán en dos períodos consecutivos.

En esa migración política se descarta, al menos por ahora, a Rodolfo González Crespo, suplente de Paz Alonzo en el Senado, porque se inscribió en el proceso para elegir a los próximos consejeros estatales de Acción Nacional, algo que no hicieron los antes mencionados.

Sánchez Roca está en la banca después de terminar su período de diputado y de presidente del CDM panista, pero nos aseguran que cobra como asesor del gobierno del Estado y esto no llena sus aspiraciones. Freddy Ruz, en cambio, no tiene más ingresos que los que le generan los negocios que tejió al amparo del gobierno municipal de Umán.

Otro cercano a Raúl Paz se adelantó: Roger Enrique Marín Martín, frustrado candidato a la alcaldía de Hocabá en 2018, está trabajando para Morena desde hace unos meses, a raíz de que fue despedido de la gerencia jurídica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) por malos manejos.



De oscuras intenciones



El veterano político de izquierda en Yucatán Jesús Solís Alpuche calificó como “otra aberración política” de su partido, Morena, reclutar al senador yucateco panista Raúl Paz.

El político de Kinchil, que está en contra de la actual política interna morenista, escribió en su cuenta de Facebook que AMLO lo acepta porque es necesario su voto para la aprobación en el Senado de la República de la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028.

Recordó que AMLO cooptó a Alito, del PRI, en la Cámara de Diputados, a cambio de la protección de actos de corrupción del líder priista. Dice que antes a los legisladores se les controlaba por medio de millones de pesos para que aprobaran las reformas neoliberales del Presidente de la República, pero hoy se les asegura su carrera política dentro de Morena y es el mismo sistema de corrupción. Incluso, cree que con Morena la corrupción y complicidades son peores.

Buscando culpables

El director y dueño del parador turístico Cenote San Ignacio, en Halachó, Carlos Reynaldo Aldana Herrera, culpó al líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y al ex candidato presidencial Ricardo Anaya de la “traición” de Raúl Paz al PAN, y les exige una disculpa pública a los panistas yucatecos porque esos dos dirigentes son responsables de desoír denuncias contra el expanista.

El panista retirado de la política recordó que tres ex presidentes estatales, tres ex secretarios generales, un ex gobernador y tres consejeros vitalicios del PAN y numerosos ex consejeros, con más de 20 años de militancia, pidieron una investigación, sanción y expulsión de Paz Alonzo por estar involucrado en el cobro de “moches” cuando fue diputado federal.

Los demandantes aportaron más de 120 pruebas con documentos oficiales contra el hoy senador, pero los dirigentes optaron por proteger la corrupción. Esa complicidad hizo que Aldana Herrera se saliera del PAN, donde tenía 30 años de militancia.

¿Echazarreta le copia el coqueteo a Paz?

El diputado local de Morena Rafael Echazarreta Torres ha hecho tanta gala de su diplomacia, que no faltarán los mal pensados que lo interpreten como que está “coqueteando” con el PAN, porque ha encontrado cierta afinidad con funcionarios del gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida con los que platica alegre y amenamente durante los eventos donde lo invitan.

En La Plancha, mientras esperaron la llegada del gobernador Mauricio Vila Dosal y del general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, para la ceremonia de inicio de los trabajos de construcción del Gran Parque La Plancha, el diputado morenista saludó, platicó y río durante un corrillo con funcionarios afines al PAN en distintos momentos. No falta quien diga que, en estos tiempos de virajes políticos, todo puede suceder.

Sin libros en las escuelas

A casi un mes que se iniciaron las clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, numerosas escuelas de Mérida reportaron que todavía no reciben la dotación completa de libros de textos gratuitos del programa educativo del ciclo escolar 2022-2023, por lo que los alumnos y alumnas todavía no realizan sus tareas en los libros ni van acorde a enseñanza del modelo educativo.

El personal docente de las escuelas imparte sus clases, marca tareas y para que no se atrasen los alumnos pidió la compra de un libro auxiliar que pagaron los padres de familia, mientras la Secretaría de Educación Pública envía la dotación de libros faltantes. Solo en una escuela primaria de Fovissste Morelos, poco más de 250 niños y niñas carecen de libros de texto gratuito y los docentes subsanan esta carencia con material fotocopiado que pagan los padres de familia.

Ojalá la Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey) solucione este problema, diga la verdad del por qué hay un retraso en la entrega de libros porque afecta la calidad de la educación.

''Te amo, Vila''



En los últimos días se hizo viral en varios sitios un vídeo en el que se oye la expresión “Te amo, Vila”, que hizo sonrojar al gobernador, luego de que diera el Grito en el balcón principal de Palacio.

Varios sitios digitales compartieron la escena y al parecer la expresión se puso de moda porque también se oyó durante el recorrido que hizo el mandatario estatal con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, por el proyecto de La Plancha y posteriormente durante la recepción a los peloteros de Leones de Yucatán en Palacio de Gobierno.

El gesto original es de la autoría de un joven que ahora presume en las redes sociales que su grito se hizo viral hasta en Campeche.

Un presidente con suerte

Ahora que el club Leones de Yucatán, campeón de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, está en boca de todos, vale la pena recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al equipo en la “mañanera” de anteayer y relató una anécdota beisbolera derivada de su más reciente visita a la entidad para supervisar obras del Tren Maya.

En su encuentro cotidiano con periodistas en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el conjunto melenudo había perdido dos encuentros de la Serie del Rey y “el directivo” –no lo identificó– del club lo fue a ver en el hotel donde se hospedó.

Entonces, relató López Obrador, le ofreció a aquél que se tomaran una foto, porque “les voy a traer suerte”. Posteriormente, supervisó los trabajos del Tren junto con el gobernador Mauricio Vila, a quien le dijo: “Tómate una foto conmigo, les voy a traer suerte”.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que no vio todo el partido por la televisión, aunque alcanzó a ser testigo del cuadrangular de José “Cafecito” Martínez que puso el marcador 5-0 a favor de los reyes de la selva. El encuentro, como se sabe, finalizó 6-1.