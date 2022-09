Marisol Cen Caamal: La ética en los negocios

Hace unos días tuve la oportunidad de dar un curso de Finanzas para Agentes Inmobiliarios, coloquialmente llamados brókeres inmobiliarios. Disfruto mucho dar cursos a personas de diferentes sectores, porque escuchar sus experiencias es enriquecedor.

Con el “boom inmobiliario” que estamos viviendo, podríamos decir que trabajar como agente en Yucatán está de moda. En esta labor hay profesionales especializados y también personas de diferentes perfiles.

Dependiendo del proyecto o desarrollo, las comisiones por la venta de inmuebles por lo general rondan entre el 4% y el 10%. Un buen agente inmobiliario hábil para vender puede generar ingresos muy altos.

Este potencial de generar buenos ingresos ha aumentado el interés de muchas personas por incursionar en esta actividad.

Con el paso del tiempo, hemos visto cómo la venta de propiedades inmobiliarias ha dado un giro en la manera en que se venden. Ahora en la publicidad de la venta de casas o terrenos ya no se hace énfasis en una propiedad para vivir, sino que se venden como una inversión que puede generar muy buenos rendimientos a largo plazo.

Ahora las propiedades inmobiliarias se han convertido en un objeto de inversión. Ya habíamos abordado este tema en un artículo previo sobre la financiarización de la vivienda.

Para quienes utilizan ese enfoque de inversión, les recomendaría documentarse sobre la responsabilidad que implica el asesorar en inversiones, y apegarse a uno de los principios que forman parte del Código de Ética de la Comunidad Bursátil Mexicana, que dice: “Haz prevalecer el interés de tu cliente”. No se trata solo de vender por vender para obtener una comisión.

La compra de un activo inmobiliario es una de las decisiones más relevantes que una persona toma en su vida. Se requiere de una fuerte cantidad de dinero, que en la mayoría de los casos implica un compromiso de pago de largo plazo. Es una compra que se hace con mucha ilusión porque representa la formación de un patrimonio. De aquí la importancia de contar con un asesoramiento profesional.

Manifiesto mi admiración hacia los agentes inmobiliarios que hacen su labor con diligencia y dedicación.

Es cierto que los agentes inmobiliarios pueden ganar mucho dinero, pero también es cierto que es un ingreso variable y que en ocasiones pueden tener meses malos con ingresos bajos o nulos. Por esta razón es muy importante que aprendan a organizar sus finanzas.

La mayoría de los agentes inmobiliarios trabaja en un esquema por comisiones, por lo cual no tienen prestaciones, no tienen los beneficios de la seguridad social, y en el futuro no tendrán derecho a una pensión.

En el curso, invitaba a los participantes a pensar en su futuro y a prepararse para el momento de su jubilación.

Con los ingresos que genera un agente inmobiliario, podría afiliarse al IMSS de manera voluntaria como trabajador independiente, hacer un ahorro mensual para su jubilación ya sea en su AFORE con aportaciones voluntarias, contratar un plan personal de retiro o hacer un ahorro programado.

Las épocas de bonanza no son para siempre, y en algún momento el “boom inmobiliario” de nuestro estado pasará. Para entonces, lo importante no será cuánto se ha ganado, sino cuánto se ha logrado acumular.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

@kookayfinanzas

Profesora Universitaria y Consultora Financiera