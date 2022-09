Olegario M. Moguel Bernal: El hombre que quiso ser alcalde

—Apresúrate, Palomito. Sólo una caja más y terminamos —espoleó el carismático político a su asistente, que a lomo descargaba una y otra cajas con papeles, gorras, banderines y demás artilugios más propios de una fiesta que de una campaña.

—Esta última está pesada, jefe. ¿Trae piedras o baleros?

—Vamos, te ayudo —ágil, de un salto, subió a la cama de la pick-up desde donde Palomito hacía grandes esfuerzos por arrastrar la caja.

Le fascinaba dar esas muestras de agilidad y fuerza que le permitían mostrar el trabajo de gimnasio cotidiano al que se sometía, que a sus treinta y tantos lo hacía ver como un joven veinteañero.

—Eres un hue…, Palomito —le espetó, soltando la alegre carcajada que le caracterizaba, misma que lucía en su rostro por toda la ciudad, en carteles en los que anunciaba su informe ciudadano, un ardid que usan los políticos para exhibir su rostro y nombre a mansalva sin violar la ley electoral.

Menos de diez minutos después todo estaba perfectamente instalado en la que sería su nueva casa de campaña, disfrazada como “casa de enlace”. A estas alturas de la contienda era arriesgado, legal y políticamente, utilizar la delicada palabra “campaña”.

Respondió rápido un mensaje urgente por watsapp —ok, pfkt grx— y desde el ventanal del segundo piso se detuvo a contemplar los flamboyanes que embellecían la prolongación del Paseo de Montejo. El ahora diputado federal se sorprendió reflexionando sobre lo que le había costado llegar a estas alturas de su carrera política, a este punto de no retorno, al momento del todo o nada, que esta vez sería el todo. Nada se oponía entre él y la candidatura de su partido a la alcaldía de Mérida, la joya de la corona. De conseguirla, cosa que era prácticamente un hecho, las probabilidades de llegar a esa silla eran altísimas.

—Con esto terminamos, Palomito. Ve a dejar la pick-up y trae la otra camioneta para que me lleves al aeropuerto —apremió—. Solamente me doy un baño, preparo unos papeles y nos vamos. Tengo que estar esta misma noche en Puerto Vallarta.

Su ánimo era exultante cuando Palomito lo dejó en el aeropuerto. Viajaría a la reunión plenaria de su grupo parlamentario, donde conseguiría la bendición final para la candidatura que anhelaba, bendición que, dicho sea de paso, era mero trámite porque prácticamente todo estaba amarrado.

La reunión se puso mejor de lo esperado, sobre todo cuando después de la misma se trasladaron a la fiesta en un hotel donde hubo bailarinas de escasa ropa y decoro. Nadie contó con que —como siempre sucede en política— alguien traicionaría al grupo y se encargaría de que la fiesta no quedara sin evidencia. Un vídeo del hecho fue grabado y se empleó —como siempre sucede en política— para presionar, extorsionar o de plano amenazar a más de un legislador.

La bomba no tardó en estallar y, quizá sin ser el blanco principal de aquel vídeo, el cuasicandidato acabó rociado de betún por haber sido parte del jolgorio. No lo admitió, pero le costó la candidatura.

Fue un duro, durísimo golpe para su carrera política. Tenía la mira puesta en la gubernatura del Estado y hoy estaba con las manos vacías. Sus planes de llegar a la principal silla estatal pasando primero por la meta de montaña que es la alcaldía de Mérida se veían trastocados… más que trastocados, hechos añicos.

El partido decidió que el hecho de lanzar a un candidato envuelto en tamaño escándalo representaría una derrota segura, sobre todo en una ciudad tan tradicionalista como Mérida, y lo hicieron a un lado sin más. Se le abrió el camino, con ello, a un diputado local que hasta entonces no había pintado más allá de una que otra iniciativa ambiental y de pronto se vio como ganador de la rifa del tigre.

Semanas después del sainete vallartense, de nuevo desde su casa de “campaña” y con la mirada en los árboles del camellón de la prolongación Montejo, reflexionaba sobre ese desliz que le costó la alcaldía. No obstante, animal político como era, no se dio por vencido y delineó un nuevo plan. Tomaría un camino más largo que el que se había trazado, mucho más largo, pero finalmente llegaría, no a la joya de la corona, sino a la corona misma: el palacio de la calle 61.

Por ahora no tenía más remedio que negociar otros puestos en el partido, pero como las candidaturas a los espacios federales ya estaban repartidas, debió conformarse con una diputación local, eso sí, estableciendo que sería el líder de la bancada y además pelearía por la presidencia estatal del partido, que a la postre conquistó.

Mientras aquel diputado local con el tigre a cuestas ganó la joya de la corona, nuestro personaje demostró ser como los gatos, que aún en los momentos adversos caen parados, y alcanzó la curul, desde la que operó tan hábilmente que menos de tres años después ya estaba en el Senado. Mientras tanto aquel, el mismo que se había ganado el tigre, operaba ahora como gobernador. Uno seguía dando tumbos políticos, el otro experimentó un ascenso meteórico.

Pasó el tiempo en forma inexorable y, como todo político cuando se va a decidir una iniciativa clave para los intereses de algún grupo que no alcanza la mayoría, nuestro personaje se frotó las manos cuando llegó la hora de la votación por la permanencia del Ejército en las calles. Siempre supo que ser fiel de la balanza redunda en enormes beneficios si se sabe uno mover en las pantanosas aguas de la política mexicana, más aún en el centro del país.

Esa votación era el momento de la verdad, la oportunidad de decidir entre permanecer en un partido en el que continuaría dando tumbos o brincar a otro que le ofrecería el anhelado sueño que una vez se le negó, pero esta vez no el de ser candidato a la alcaldía, sino directo y sin escalas a la gubernatura. Entendió, pues, que se trataba de un paso fundamental y empezó a sondear entre todas las opciones que se le presentaban. Poco trabajo le costó; la doctrina partidista nunca fue su fuerte, de modo que su conciencia podría camaleonizarse sin remordimientos.

Cuando el cada vez más musculoso partido en el poder le abrió los brazos a cambios de su voto a favor de la iniciativa que tanto interesaba al residente del gran palacio, entendió que aquel momento que tanto había esperado llegó con suavidad casi etérea.

Los últimos seis años habían sido de un ganar y perder, de dar dos pasos adelante y uno atrás. Uno de sus padrinos políticos había salido de la escena en forma dramática. Tuvo noviazgos con actrices como parte de su campaña de relaciones públicas —si uno lo hizo para ser presidente, por qué él no—. Había desaparecido y vuelto a aparecer en la escena política estatal… Y en medio de todo, seguía cayendo parado, como los gatos.

Aún junto a la ventana, terminaba de mandar un watsapp cuando Palomito se acercó. No era más aquel muchacho atrabancado y flojo de hacía más de seis años. Se asomaba en él un toque de madurez. Era el único personaje cercano a su jefe que se había mantenido leal. Los demás iban y venían, como siempre pasa en política.

—Palomito —le dijo— tendremos que hacer un cambio en la decoración. Compra unos galones de pintura color guinda.

—¿Guinda? Pero, jefazo… —no terminó la frase. Sabía que su jefe tendría una reunión al día siguiente con el presidente del partido. Pero, ahora caía en la cuenta, nunca le dijo de qué partido. No fue necesario preguntar. El rostro del político le dijo que un cambio se fraguaba en él, uno largamente acariciado—. Entonces, guinda será, jefe… ¿Puedo preguntarle algo?

—Lo que quieras, menos de mi pasado.

—No cree usted que lo van a atacar, va a ser vilipendiado, lo van a llenar de lodo en las redes sociales, de traidor no lo van a bajar…

—¡Traidor! ¡¿Traidor, dices?! —un estallido de cólera se produjo en él—. ¡¿Sabes a quién traicionaría si sigo donde estoy?! ¡A mí! Me traicionaría a mi si no aprovecho la ocasión de alcanzar lo que alguna vez me quitaron. De ninguna manera pienso ceder en función de una doctrina política partidista.

—Pero, ¿y los escrúpulos, jefe?

—Eso es un juego de mesa de los años ochentas… Además, ¿por qué las críticas serían hacia mí? ¿Por qué no hacia el partido que me acepte?

—Bueno, jefe. No se vaya usted a molestar, pero todos sabemos que los guindas aceptan toda clase de cascajo.

—¡Eres un…! —el político no terminó de hablar, quizá en consideración a la lealtad de su colaborador, quizá porque en el fondo sabía que tenía razón.

—Todos lo van a criticar a usted —añadió en tono conciliador—. Se preguntarán dónde quedó la moral. Nadie se preguntará por la moral de los guindas, porque todos saben que para ellos eso no existe.

—La moral, Palomito… —respondió tajante con aquella frase inolvidable del cacique de San Luis Potosí Gonzalo N. Santos—: “La moral es un árbol que da moras o sirve para una ch…”.— Mérida, Yucatán.

