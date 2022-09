Columna 7 Por: Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello ¿Posgrados con orientación profesionalizante?

En muchas instituciones universitarias se han incorporado los posgrados profesionalizantes, es decir, para estas instituciones no existe una diferencia, llámese una licenciatura, una especialidad, una maestría y un doctorado, con orientación, como dije, profesionalizante.

Con mucha atención su servidor se puso a investigar en libros extranjeros, sobre todo de Europa —los cuales están en mi poder y el que lo necesite se los comparto—, y llegué a la conclusión de que están confundidos.

A continuación, me permito hacer una reflexión:

Licenciatura.— En este nivel los estudiantes de cualquier carrera o profesión deberán aprender, reflexionar y tener los conocimientos y habilidades, entre otros, para tener una licencia para poder ejercer (ahora le llaman competencias, no sé por qué, pero es igual).

Especialidad.— Al egresar de este nivel podrán alcanzar un nivel más alto de conocimientos, al centrarse en un área específica.

Maestría.— El egresado de una maestría deberá saber cómo ayudar a cualquier organización a resolver sus problemas, tanto internos como externos. Se debe recordar que cada una de ellas tienen diferentes contextos y problemas en el sentido positivo o negativo.

Doctorado.— En este grado más alto, un doctor debe crear ciencia a través de una investigación de carácter científico (no entiendo por qué le llaman en muchos casos doctor en Ciencias si esa es su labor). La investigación tiene un sentido rígido y se debe comprobar si su hipótesis es correcta o no; el problema se da cuando ambas coinciden, ¿no lo consideran sospechoso? Se llaman sesgos. Aclaro: llegar a un resultado no significa la verdad absoluta, hay que investigar más, porque la verdad trae otra verdad.

En un postdoctorado es más su valor.

A la pregunta del título de este artículo, ¿es profesionalizante un posgrado? ¡Sí!

Un doctor puede también trabajar en cualquier organización, siempre y cuando sus investigaciones le sirvan para mejorar con dichas aportaciones y las hagan más productivas y competitivas. No confundir competitivas con competencias, son diferentes conceptos.

Creo que en el caso de las universidades hay un nicho de oportunidades para generar recursos propios, que tanta falta les hace para mejorar sus equipos y toda la infraestructura necesaria para servir a la sociedad.

Mi pregunta es a este punto: ¿Por qué no firmar convenios con empresarios, emprendedores y organismos gubernamentales? La idea es ganar-ganar y no esperar que los recursos nos caigan del cielo, y en ese caso los investigadores tendrán también recursos para trabajar y también para su sustento, además de lograr que sus países sean mejores en calidad de vida.

El horizonte de estos estudios es de cuatro años y un poco más, y graduarse con una investigación que aporte hallazgos. Se está perdiendo el piso y es una asignatura pendiente para los directivos de las universidades.

La educación es muy importante para cualquier país y es un privilegio que muy pocos pueden lograr.

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab