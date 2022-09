Fernando Ojeda Llanes: Los inventarios y la liquidez en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores he platicado sobre el capital de trabajo en las empresas y su contenido: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios.

El efectivo se utiliza para gastos de operación o pago de pasivos y compra de mercancías para su venta, en las industriales para materia prima; las ventas pueden ser de contado o crédito. Durante este ciclo de corto plazo se van acumulando inversiones en cuentas por cobrar o inventarios.

En una empresa comercial cuyo negocio es compra venta de una gran variedad de productos, se puede ir acumulando mercancías en su almacén, haciendo crecer la inversión en el inventario y la compañía disminuye su liquidez, causando problemas para el pago de sus gastos de operación o deudas.

Para controlar la existencia de sus mercancías, las empresas determinan los días de inventario y establecen una meta máxima, por ejemplo de 60 días, tomando en cuenta dos elementos: el punto de re orden que es el tiempo en días que transcurren desde la emisión del pedido de compra a los proveedores hasta el recibir los productos en el almacén; el segundo es una cantidad expresada en días de inventarios de seguridad.

Los inventarios de seguridad se determinan tomando en cuenta el costo de capital del mantenimiento de existencias, su inversión y considerando que el punto de re orden pueda incrementarse.

En la actualidad muchas empresas tienen exceso de inversión en inventarios, esto hace que rebasen su meta del indicador máximo de días, inclusive que en forma real casi se duplique, debido a esto los problemas de falta de liquidez se intensifican.

El exceso proviene precisamente de la mala planeación de las compras o por una disminución de la demanda previamente considerada como que no disminuiría; la época de pandemia trajo como consecuencia, en algunas empresas, que muchos proveedores no cumplan con sus compromisos de entrega de mercancías a sus clientes y éstos anticiparon compras rebasando sus puntos de seguridad, de tal manera que incrementaron sus inventarios, sin embargo sus proveedores les cumplieron, un fallo del plan de compras no tomó en cuenta este efecto.

En épocas normales cuando se comercializan varios tipos de productos, el control de días de inventario debe hacerse por cada uno de estos, porque en forma global lo que se determina es un promedio, teniendo por inconveniente que habrán productos con días de inventario en exceso y otros sin llegar a su tiempo de punto de re orden, dando como resultado que no haya existencia de productos de alta rotación o principal venta y exceso en productos de lento movimiento o poca demanda.

Es determinante que los programas de compra se correlacionen con los presupuestos de venta y considerar las etapas cíclicas que son aquellos tiempos en que estadísticamente las ventas disminuyen de su promedio mensual normal.

Para lograr un eficiente control de los inventarios existe la técnica denominada A, B, C, que consiste en clasificar por grupos identificando como A los productos de más alta demanda y C, los de menor venta, de tal manera que esto permitirá no perder de vista las existencias en los registros del almacén de las mercancías que en forma continua comercializa la empresa y observando en los B que no lleguen a convertirse en C de lenta demanda que se transforman en obsoletos y tener que rematarlos.

En las compras de importación, no hay duda que la pandemia que sufrimos hizo que los proveedores disminuyeran su producción y que los canales de distribución se alteren en forma desfavorable, esto hizo que los negocios no puedan cumplir sus compromisos de surtimiento a sus clientes.

Debido a esta problemática muchas empresas tuvieron que modificar sus programas de compra con gran incertidumbre, con el resultado de fallas en el control de sus inventarios.

Una gran herramienta para observar el comportamiento de la inversión en los inventarios es el estado de flujo de efectivo, para tal caso hay que diseñar en forma especial este estado financiero haciendo una correcta ordenación de las cuentas del capital de trabajo neto, tanto el activo, como el pasivo circulante, con un buen estudio de este documento y dándole seguimiento, tanto el importe del inventario en exceso como el de las cuentas por cobrar, se pueden convertir en efectivo realizando la administración financiera adecuada.

El estado de flujo de efectivo para que sea útil debe proyectarse por semanas o a más tardar por meses anticipados y hacer su administración efectiva para lograr el objetivo propuesto.

Retomando los inventarios, es de suma importancia realizar en forma programada pruebas de conteos físicos para ir comparando las existencias reales con las teóricas expresadas en los registros contables y tomar en cuenta que cuando hayan productos sin movimiento de venta, separarlos para que no afecten la determinación de la razón financiera de días de inventario, debido precisamente a que ésta es un promedio de diversas mercancías en existencia.

En las empresas industriales hay tres tipos de inventarios, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.