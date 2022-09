Jesús Retana Vivanco: A los amigos

A los amigos. Solo cuando llega ese momento en el que platicamos para nuestros adentros con el amigo, aquel que nos escuchó un montón de veces y nunca creímos necesitar para hacerle saber del paso diario de nuestras tristezas y de nuestras alegrías. La nostalgia invade el espacio irreal que formamos o elucubramos al inventar una plática en la que interviene el amigo, ése que no está presente y cuando lo teníamos frente nos hacía el momento, pero cuando lo dejamos de ver se pierde en un vacío de memoria y ya no se comenta si Checo Pérez es un piloto bueno, o si los vaqueros de Dallas pueden ganar el Súper Bowl.

Así inicia el encuentro imaginario, acompañado por una taza de café en un restaurante del rumbo que nos gustaba frecuentar. Es como agudizar la conciencia, sentirla en un diálogo silente del que apreciamos las respuestas del amigo porque lo conocemos desde hace muchos años. Un desahogo que al final nos hace felices.

Escribo esta historia para los amigos que han aportado ideas, que han entrado en acuerdos y desacuerdos con la lógica que a veces me exige apretar mis puntos de vista, pero siempre tomando en cuenta la amistad manifiesta por la simbiosis de nuestros caracteres.

Hay amigos que nunca se olvidan

Para mis amigos del club Karmann con los que compartí los hobbies que marcaron una época muy importante en mi formación personal, con los que aprendí a conocer la historia del Volkswagen, entender un poco de mecánica automotriz, visitar la planta en Alemania y divertirme en los shows de autos en Europa y Estados Unidos, pero sobre todo, a ser un orgulloso propietario de varios autos clásicos que llenaron un espacio importante.

Cómo no voy a recordar a mis amigos Eliseo, Memo, Elio, que gracias a ellos me hice radioaficionado, una de las experiencias más increíbles que me permitió conocer el mundo y hacer amigos a través de un micrófono.

Hay otros que se van uniendo en la vida profesional y que aún después de años siguen presentes en recuerdos de pláticas y anécdotas.

Ahora que tengo oportunidad de visitarlos después de tres años, se me llena la memoria de cosas, de situaciones, de momentos que he vivido en Mérida y me gustaría platicarles. Un punto no es una pausa, sino todo un tema, motivo de una gran plática e intercambio de opiniones que se van juntando con la personalidad de cada interlocutor.

La opinión política juega un factor bien importante en casi todos ellos, especialmente para el arquitecto Vázquez Mellado, que ha sido un confidente de situaciones políticas en éste y en el sexenio pasado, un gran amigo que me brindó su amistad y sapiencia automotriz cuando nuestros coches eran un referente para los iniciados que se iban sumando a la lista de coleccionistas de algo tan increíblemente adictivo como los autos.

Vuelvo a encontrarme con el apostador que me indujo a ver los partidos de americano con un incentivo más, el de la apuesta. Ahora me resulta difícil disfrutar totalmente el juego si no compro un par ley o dos, o tal vez tres y ganar unos cuantos pesos que van con el gusto de reunirnos a desayunar y analizar las estadísticas de las apuestas de Las Vegas. Oscar, el creativo que puede vender desde piedras hasta estampitas del Cristo Negro o pomadas para mitigar los golpes, el que ganó en una maquinita más de doscientos mil pesos.

“Quien no tenga un amigo libanés, que lo busque”

En mis años jóvenes jugaba frontenis en el Centro Libanés del entonces DF; me llamaba la atención una placa que develó el presidente Adolfo López Mateos con motivo de la inauguración del club en 1962, la cual decía: “Quien no tenga un amigo libanés, que lo busque”. Siempre me topaba con esa placa a la entrada del restaurante y me recordaba a un cliente libanés que tuve, don Raymundo Thome, excelente persona y ser humano de primera, fabricante de los pantalones Ray Thom, un personaje de buen hablar y amante de la conversación.

Son contados los amigos que conservamos desde niños, yo solo tengo uno al que no he frecuentado desde hace cuarenta años.

La amistad es un valor que se adquiere a veces sin esfuerzo, pero en algunos casos hay que analizar la personalidad de quien pensamos puede ser una buena amistad, ojo, dije una buena amistad y que posiblemente se pueda convertir en un buen amigo.

Normalmente los amigos son contemporáneos nuestros y afines en gustos, ideas y hasta en comidas y bebidas, pero hay ocasiones que el amigo es muchos años mayor que nosotros, eso no tiene que ver en absoluto, la amistad se obsequia y se recibe como un preciado regalo de quien lo otorga.

Los amigos de la 4a

Hoy vemos un gobierno que practica el amiguismo (se describe como la tendencia de favorecer a los amigos en perjuicio de otras personas con asuntos relacionados al trabajo). La práctica común del gobierno de 4a. para favorecer a los amigos es otorgar concesiones sin ningún trámite de por medio, hacer favores que reditúen económicamente a unos y desfavorezcan a otros, hacer obras sin rendir cuentas con el pretexto de etiquetarlas como de seguridad nacional y deteriorar la economía del país, dar contratos millonarios para los cuates o parientes del inquilino de Palacio Nacional.

Esos pertenecen a otra categoría de amigos que no caben en este editorial, pero los menciono porque están dándole un significado nefasto que denigra y lastima la intención del verdadero amigo.— Mérida, Yucatán, 26 de septiembre de 2022 Twitter: @ydesdelabarrera