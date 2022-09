Rodrigo Llanes Salazar: Primavera silenciosa

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Mañana, 27 de septiembre, se cumplirán 60 años de la publicación de “Primavera silenciosa” de Rachel Carson. Como escribí en este mismo espacio la semana pasada, sobre este libro se suele afirmar que cambió el mundo.

¿Por qué a pesar de que entre la década de los 50 e inicios de los 60 del siglo pasado se publicaron diversos trabajos críticos sobre los plaguicidas, fue el libro de Carson el que motivó encontradas reacciones de la industria, acciones en el gobierno, amén de otras respuestas?

Una razón es el talento literario de Carson. Pero, además, esta autora, originaria de Springdale, Pensilvania, logró incorporar diversos episodios que provocaron preocupación en la sociedad estadounidense de su época. Todos ellos tienen que ver con lo que Carson se refirió como el “derecho a saber”.

En 1959, poco antes del Día de Acción de Gracias, el secretario de Salud, Educación y Bienestar, Arthur Flemming, anunció que algunos arándanos habían sido contaminados con aminotriazol, un herbicida que había causado cáncer de tiroides en ratas de laboratorio.

Los arándanos son un ingrediente esencial en la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que el anuncio tocó una fibra sensible (y económica) de la sociedad norteamericana.

Carson describió dicho episodio en “Primavera silenciosa”: “Cuando a estos animales [las ratas de laboratorio] se les suministraba dicho producto [aminotriazol] en la proporción de 100 partes por millón en el agua (o una cucharada del producto en diez mil cucharadas de agua), empezaron a desarrollar tumores tiroideos a la semana número 68. Al cabo de dos años, dichos tumores estaban presentes en más de la mitad de las ratas examinadas (...) Los tumores aparecían también con menos cantidad de producto; de hecho, no se encontró ninguna cantidad que no produjera efecto”.

Asimismo, hacia el verano de 1961, diversas familias de Europa occidental y Canadá habían reportado un creciente número de nacimiento de niños con focomelia, una malformación congénita en la que las extremidades están ausentes o son muy reducidas.

Los estudios vincularon la focomelia con el fármaco talidomida, que se recetaba a mujeres embarazadas para prevenir los mareos matutinos.

En Estados Unidos la talidomida no se comercializó gracias a la negativa de la doctora Frances Kelsey, que trabajaba en la Administración de Alimentos y Medicamentos. El presidente Kennedy condecoró a Kelsey con una medalla de oro por su servicio.

“Primavera silenciosa” fue publicada justo en medio de la controversia por la talidomida. Primero apareció en tres entregas en el influyente semanario “The New Yorker”, a partir del 16 de junio de 1962.

Desde entonces, su impacto fue contundente. Incluso, la empresa de agroquímicos Velsicol, que en ese año era la única que producía clordano y heptacloro —plaguicidas descritos y denunciados por Carson— amenazó con demandar a “The New Yorker” y a Houghton Mifflin Company, la editorial que publicaría “Primavera silenciosa”, si el libro salía a la luz.

Probablemente, otra de las razones por las que el libro de Carson tuvo un gran impacto fue porque no solo denunciaba el impacto de los plaguicidas en peces, aves y la salud humana, sino porque también argumentó que el remedio resultaba peor que la enfermedad y, sobre todo, que existían alternativas menos costosas y mucho menos dañinas.

El problema de fondo, para Carson, era el intento del hombre por controlar la naturaleza. De hecho, “el control de la naturaleza” fue uno de los títulos tentativos del libro, como también lo fue “la guerra del hombre contra la naturaleza”.

Al final de “Primavera silenciosa”, Carson escribió: “El ‘control de la naturaleza’ es una frase concebida con arrogancia, nacida en la época de Neanderthal de la biología y de la filosofía, cuando se suponía que la naturaleza existe para la conveniencia del hombre (...) Nuestra inquietante desventura es que una ciencia tan primitiva se haya armado a sí misma con las armas más modernas y terribles, y que al dirigirlas contra los insectos las ha dirigido también contra la Tierra”.

De hecho, el inicio del libro, el breve y famoso capítulo “Fábula para el día de mañana”, es un escenario apocalíptico, distópico, de lo que sucedería si la humanidad sigue luchando su guerra contra la naturaleza usando como armas los plaguicidas: “una extraña plaga se extendió por la comarca y todo empezó a cambiar. Algún maleficio se había adueñado del lugar; misteriosas enfermedades acabaron con las aves de corral; vacas y ovejas enfermaron y murieron. Por todas partes se extendió una sombra de muerte (...) Hubo varias muertes repentinas e inexplicables, no sólo entre los adultos, sino incluso entre los niños que, de pronto, eran atacados por el mal mientras jugaban y morían a las pocas horas”.

Como en sus libros sobre el océano, una de las virtudes de Carson en “Primavera silenciosa” es describir con un lenguaje claro las propiedades de los insecticidas y herbicidas (“elixires de muerte”); la contaminación del agua por los plaguicidas (tema que atañe a cualquier lector/a de Yucatán, ya que ha sido bien documentado que las aguas subterráneas están contaminadas con varios de los plaguicidas descritos por Carson); los impactos de los agroquímicos en el suelo y en la vegetación; la muerte de numerosos animales a los que los insecticidas no estaban dirigidos. Sobre este asunto en particular, Carson escribe:

“Esos insecticidas no son venenos selectivos; no eligen las especies de las que deseamos librarnos. Cada uno de ellos se usa por la sencilla razón de que es un veneno mortal. Por consiguiente, emponzoña a todo ser vivo con el que se pone en contacto: el gato querido de alguna familia; el ganado del granjero; el conejo en el campo y la alondra cornuda que surca el cielo. Esos animales son inocentes de haber hecho daño alguno al hombre. En realidad, por su sola existencia, ellos y sus semejantes hacen más grata la vida humana. Y, sin embargo, su recompensa es una muerte no solo repentina, sino horrible (...) Al consentir un acto que causa semejantes sufrimientos a un ser vivo, ¿quién de entre nosotros no queda disminuido como ser humano?”

Particularmente, Carson explica cómo los plaguicidas afectan a las aves, entre ellas al robín americano, que anuncia la llegada de la primavera en los Estados Unidos. Esta ave es envenenada al comer lombrices rociadas con DDT. “Bastan 11 lombrices de tierra grandes para transferir una dosis letal de DDT a un robín —explica Carson—. Y 11 lombrices son una pequeña parte de la ración diaria de un ave que se come de 10 a 12 lombrices en otros tantos minutos”. Estas aves no solo mueren envenenadas, sino que los plaguicidas también destruyen su capacidad para reproducirse.

Además de describir los efectos de plaguicidas en aves y peces, Carson denuncia las pulverizaciones aéreas, así como la creciente accesibilidad de estas sustancias tóxicas y su intrusión a nuestros jardines y cocinas.

Uno de los temas del libro que más trabajo le costó desarrollar a Carson fue el de los efectos en la salud humana. Lo que originalmente iba a ser un solo capítulo sobre el cáncer quedó desarrollado en tres.

En ellos, Carson describe los efectos de los plaguicidas organoclorados en el hígado, órgano encargado de combatir las sustancias tóxicas a las que nos hallamos expuestos. También explica con detalle lo que estos plaguicidas hacen a las células, enzimas y cromosomas. Principalmente, expone la relación entre insecticidas y herbicidas con el cáncer.

Al respecto, Carson escribe que “dentro del período que cubre el auge de los plaguicidas modernos, la incidencia de la leucemia ha ido aumentando de manera constante”.

Cita datos de la famosa Clínica de Mayo, cuyos pacientes con cáncer “han tenido un historial de contactos con varios productos químicos tóxicos, incluyendo pulverizaciones que contenían DDT, clordano, benceno, lindano y destilados de petróleo”.

Por lo menos el DDT y el lindano han sido detectados en el agua de numerosos cenotes de Yucatán.

Sobre el lindano, que se ha encontrado en diversos cuerpos de agua del Anillo de Cenotes de Yucatán, Carson escribe que es capaz de “duplicar los cromosomas en plantas experimentales” y que está implicado en “casos bien documentados de anemias fatales”.

A pesar del gran costo humano (y de aves, peces y otros animales y plantas), Carson documenta que los plaguicidas ni siquiera cumplen con el cometido que se proponen.

En primer lugar, porque eliminan insectos que son depredadores de otras plagas. En segundo, porque numerosos insectos que sí quieren ser eliminados han desarrollado resistencia a los insecticidas. Por ejemplo, el mosquito de la malaria y la pulga oriental de la rata (principal vector de la peste), han desarrollado resistencia al DDT.

Finalmente, el libro de Carson también fue exitoso porque plantea que existe otro camino, basado en el conocimiento y balance de la naturaleza: desde la esterilización de insectos machos hasta la introducción de microorganismos como bacterias que matan a insectos específicos.

Para Carson, se trata de “darnos cuenta de que estamos tratando con la vida, con poblaciones de seres vivos y todas sus presiones y contrapresiones, sus avances y retrocesos. Solo si tenemos en cuenta esas fuerzas vivas y tratamos de guiarlas prudentemente hacia canales que nos sean favorables, podemos esperar conseguir una conciliación razonable entre las multitudes de insectos y nosotros”.— Mérida, Yucatán.

Investigador del Cephcis-UNAM