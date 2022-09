Plaza Grande: de ''patito feo'' a posible tabla de salvación de los priistas yucatecos

El PVEM, una balsa de salvamento

De ser el patito feo y satélite del PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se ha convertido en clave y podría ser de donde salga el nuevo gobernador del Estado en 2024, con un candidato que provenga de las filas priistas, lleve el membrete del tucán y les sea impuesto a los morenistas.

Nos comentan que, de acuerdo con las negociaciones para el año electoral, al PVEM le tocará poner al candidato a gobernador en Yucatán y Morena tendrá que apoyarlo como parte de su coalición. Tal situación, nos dicen, abre la oportunidad a algún priista o expriista de ser candidato con mucho más oportunidades de ganar con esa alianza que si lo hiciera abanderado por el PRI.

Nos dicen nuestras fuentes que la dirigencia nacional del Verde le ha pedido a sus cabezas en la entidad que emprendan la búsqueda de cuadros fuertes, porque de ahí saldrán los principales candidatos para 2024.

Estas negociaciones pondrían en tela de duda la promesa que el líder de Morena, Mario Delgado, habría hecho al senador expanista Raúl Paz Alonzo a cambio de su voto para ampliar el plazo de la militarización del país: la candidatura al gobierno de Yucatán.



Sin comprometerse



Los "cuadros fuertes" que reclutaría el PVEM provendrían, principalmente, del PRI, según nos comentan. El Verde se convertiría así en doble tabla de salvación para muchos tricolores: primero, porque los rescataría del olvido político, y segundo, porque así pasarían a la coalición que gobierna el país sin convertirse en neomorenistas, algo que no quieren exhibir después de la forma como se "quemaron" el líder nacional del PRI, Alito Moreno, y el senador expanista Raúl Paz, quienes, aunque de diferente forma, se entregaron a los brazos de Morena.

Nos comentan que este mes patrio que está por terminar fue de pláticas y acercamientos entre cuadros reconocidos del tricolor, sobre todo excandidatos perdedores, y dirigentes nacionales del Verde.





Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿también a Morena?



Los cuadros más destacados que han conversado con el partido del tucán son dos, de acuerdo con nuestras fuentes. Uno es el ex candidato a gobernador Mauricio Sahuí Rivero, quien, como publicamos ayer, se tomó la foto con el ex gobernador verde de Chiapas, Manuel Velasco, y recibió la bienvenida del diputado federal yucateco Mario Peraza, ex priista y ahora verde (en coalición con Morena y PT), señalado como uno de los operadores de la mafia costera en Yucatán.

? “Reciben” a Mauricio Sahuí en la 4T https://t.co/sHdbc7G31S pic.twitter.com/fbbj8d4rbO — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 28, 2022

Si bien el diputado verde Harry Rodríguez Botello dice que Sahuí no está afiliado a ese partido, los acercamientos del espiteño comenzaron a principios de septiembre, nos dicen.

El otro cuadro destacado que sostiene pláticas con el partido del llamado "Niño" Verde es, según nuestras fuentes, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, cuya oposición a la militarización del país se estaría tambaleando, según comentarios en la red social del pajarito azul.



"Celestino" político





Siguiendo con el tema de la diáspora priísta, nos aseguran que, con la intermediación de Wílberth Buenfil Berzunza, exfuncionario de Sedesol y quien fuera suplente de Francisco Torres Rivas cuando el hoy líder estatal del PRI fue diputado federal... por el Verde Ecologista, 21 priistas más coquetean con el partido que antes veían como satélite y hoy miran como su tabla de salvación.

Con esa jugada, seguirían los pasos de Mario Peraza Ramírez y la ex alcaldesa de Tekax Carmen Navarrete Muñoz, conocida como "La Ivonne del Sur", quienes dieron el brinco hace tres años y les fue tan bien en la coalición PVEM-Morena-PT que hoy despachan desde San Lázaro.



Continúa la guillotina política

Todo apunta a que la “rasurada” de allegados de Raúl Paz Alonzo en el gobierno del Estado apenas comienza.

La primera “víctima” de la guillotina después de que el senador saltó a las filas de Morena fue, como publicamos, su hermano Ricardo Agustín, quien trabajaba como subdirector de Administración en el Instituto Superior de Progreso. La siguiente cabeza en rodar, nos informan, fue la de Erika Caicedo Duarte, cirujana dentista que se desempeñaba como jefa del Departamento de Alternancia y Desarrollo Profesional en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). Erika, de origen colombiano, es madre de dos hijos de Raúl Paz.

Siempre en la UTM, de acuerdo con nuestras fuentes, dieron de baja a Mireya Almeida Sulub, quien laboraba en el área de Vinculación y también es vinculada al senador neomorenista. Y la lista parece ir en aumento, porque el expanista tenía a buen número de colocados, principalmente en el sector de Educación.



Bajas y reacomodos en el Poder Judicial





Los despidos no son exclusivos en el Ejecutivo. Aunque nada tienen que ver con Raúl Paz ni con su “chapulineo”, en el Poder Judicial del Estado tampoco cantan mal las rancheras en ese tema.

Con la nueva administración, dominada por funcionarios afines al grupo que ocupa el Palacio de Gobierno, también se activaron los despidos y, por consiguiente, las nuevas contrataciones. Entre las recientes liquidaciones estuvo la de la exesposa de Sergio Bogar Cuevas González, consejero jurídico en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, quien trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia.

En algunos casos hay reacomodos, como ocurrió entre los proyectistas de la Sala Penal del mismo tribunal. Nos aseguran que los nuevos magistrados se dieron cuenta de la gran cantidad de esos funcionarios, se preguntaron por qué había tantos y los pusieron a hacer proyectos de sentencia, como indica su categoría.

Y resulta que algunos no pudieron con el paquete, como es el caso de una amiga de la magistrada en retiro Ligia Cortés Ortega, favorecida por ésta con ese puesto. Para no dejarla fuera, la enviaron a un juzgado familiar, aunque no se sabe si sigue conservando el sueldo de un cargo para el cual no tenía el perfil.



Revira los otros datos de AMLO



Servio Rosado Aparicio, líder del grupo de petroleros jubilados y pensionados que vive en Mérida, hizo acusaciones directas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y desmintió la versión que dio en una de sus mañaneras, de que México tiene un sistema de salud excelente.

En un vídeo que grabó desde el plantón que realiza frente a la sede del Consulado de Estados Unidos en Mérida, Servio acusó al presidente de la República de condenar a muerte a los trabajadores en retiro porque Pemex les quitó 30 servicios médicos especializados y no les surten sus recetas con medicinas de patente.

"Usted, presidente, es el responsable, por no poner orden y mantener a gente corrupta en su gobierno", enfatizó el molesto petrolero.

"Usted mismo ha dicho que nada sucede en México sin que tenga su visto bueno, entonces, usted sabe que Pemex no cumple con la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, ni con el artículo cuarto de la Constitución federal".

Los jubilados petroleros llevan 14 días de plantones en Mérida y hasta hoy el gobierno federal no atiende sus demandas por medio de sus delegaciones en Yucatán, ni Pemex, que es el patrón.



¿Y los libros?



La Secretaría de Educación del gobierno del Estado niega que falten libros de textos gratuitos en las escuelas primarias del Estado. Asegura que en todas las escuelas ya entregaron los libros de texto y los profesores ya deben estar trabajando con ese material.

Sin embargo, hay escuelas donde dicen que no han entregado la dotación completa de textos, por lo tanto, niños y niñas siguen sin sus libros a un mes de que inició el curso escolar 2022-2023. ¿A quién creerle?



De militares a albañiles



En terrenos de la X Región Militar los soldados del Ejército Mexicano también realizan trabajos de albañilería porque construyen un nuevo edificio que, según quienes han visto esta obra en ciernes, será un nuevo centro de atención de personas con alguna discapacidad, es decir, una réplica de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), pero operado por los militares.

Hace unos meses, maquinarias desmontaron el terreno en el edificio que sirvió como correccional juvenil, en el lado que mira al Anillo Periférico de Mérida, a un costado del puente vehicular de la calle 42 sur, y hoy ya se notan los trabajos de construcción desde lo alto del puente del Periférico porque toda la zona militar tiene barda perimetral.

Como siempre ocurre con el Ejército, hay hermetismo sobre el proyecto, por lo que se desconoce si de verdad será un CRIT militar o algún nuevo espacio castrense en las instalaciones de la X Región Militar.





Inversión en Yucatán, pero no para sus empresas



De plano el Ejército Mexicano ha desplazado a las empresas constructoras de Yucatán de todos los proyectos que tiene en marcha en el Estado. El actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Monforte González, siempre ha demandado al gobierno federal participación en sus obras de infraestructura, pero el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo “han bateado”.

En reciente encuentro del titular de la Segob con empresarios yucatecos en Mérida, el maestro Monforte González pidió públicamente al secretario que permitan la participación de empresas yucatecas en sus proyectos. Como respuesta, el gobierno federal trae empresas foráneas, hace una semana los soldados empezaron la construcción del Gran Parque La Plancha, y la construcción del Tren Maya ya tiene un gran avance de construcción sin abrir la participación a los socios de la CMIC.

Anteayer se preguntó al líder de los constructores si obtuvo respuesta a sus planteamientos ante el titular de la Segob y uno de los presidenciales de la 4T. “Nada”, señaló.

No faltan los malpensados que se preguntan si la verdadera razón del rechazo a empresas particulares en obras del gobierno federal es que no se enteren de lo que realmente ocurre en el aspecto financiero y contratos a los amigos de Morena. ¿Será?