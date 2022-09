Olegario Moguel: Pedro Infante y los malentendidos

Con mohína fingida hacia el personaje de la historia que contaba, la tía Luisa relataba las anécdotas de los viajes del ídolo del pueblo, Pedro Infante, a Chetumal.

Desde Mérida o Veracruz, relataba, el actor pilotaba los aviones de Tamsa rumbo a la capital de Quintana Roo.

No le caía bien, pero doña Luisa le llamaba Pedrito, no por cariño. “Le digo ‘Pedrito’ porque todo mundo lo llamaba así en Chetumal, como si fuera su hijo o su perro”.

“Cada tres semanas, cada cinco —decía—, allá venía Pedrito desde Mérida cantando en las alturas las mismas boberías que cantaba en el cine”.

Ángel Trinidad entró en el café donde don Polo leía con deleite la historia de Pedro Infante en aquel Chetumal de mediados del siglo pasado, de casas de madera y calles de arena, que no sufría aún el embate del huracán “Janet”, su pesadilla de 1955.

—Lo veo muy entretenido en su lectura, don Polo —exclamó a guisa de saludo mientras pedía un café americano y pan.

—Cierto. Me entretengo con una historia de Pedro Infante en Chetumal —don Polo Ricalde y Tejero comentó a grandes rasgos las historias de doña Luisa, cuya narración tenía que ver con una mujer víctima de un malentendido que causó involuntariamente el ídolo de Guamúchil.

—Si Pedrito echó el ojo a una mujer, dudo que fuera algo involuntario —exclamó Ángel Trinidad.

—Buen punto. Pero en esta historia sí lo es —sostuvo don Polo. Cerró y asentó el libro en la mesa, y tomó un sorbo de su expreso cortado.

—Ese Pedro Infante era… —Ángel Trinidad abrió los ojos con exageración al mirar la tapa del libro—: ¡Uy, don Polo, lo va a excomulgar la 4T! ¿Cómo que leyendo a Aguilar Camín?

—¿Cuál es el problema?

—Es uno de los ideólogos del neoliberaismo.

—¿Ideólogo del neoliberalismo? No me digas. ¿Quién lo dice? No me respondas, ya sé quién.

—Era uno de sus propagandistas.

—Eso es otra cosa —respondió—. Sin embargo, no estoy leyendo al propagandista, si lo fuera; ni al ideólogo, como tú le llamas, ni al intelectual que para unos es Aguilar Camín. Estoy leyendo al cuentista. Digamos que lo estoy descubriendo en su faceta de espléndido escritor de cuentos —don Polo asentó el libro frente a su interlocutor, quien leyó: “Historias conversadas”, Penguin Random House. México 2019.

—O sea que es un libro de cuentos.

—Así es, aunque no tan fantasiosos como los que oímos esta semana desde palacio.

—No le digo, lo van a excomulgar.

—Esto aplica a cualquier palacio. Recuerda que esta semana fue de informes aquí, allá y acullá.

—¿Dice usted que los informes son puros cuentos?

—Si no por completo, una parte. Mientras más alto el rango, mayor la fantasía —sentenció—. Agrega a eso que los informes son el momento que muchos gobernantes aprovechan para hacer anuncios espectaculares.

—Obras, inversiones y cosas así.

—Es correcto. El manual del político del siglo XXI incluye en uno de sus principales capítulos que se deben hacer anuncios de relumbrón.

—Dirá obras de relumbrón.

—No. Anuncios de obras faraónicas. No pierdas de vista que hoy tenemos gobiernos de saliva más que de obras. ¿A quién le importan éstas? Lo más importante es el anuncio espectacular. Mira, la receta consiste en anunciar con gran despliegue que se hará una obra monumental, magnífica.

—Obras que nadie pide.

—En efecto. Pero eso no importa. Lo verdaderamente valioso políticamente es el anuncio por todo lo alto de obras que se harán con financiamientos de lo más accesibles, que casi no le costarán al erario. Es más, casi siente uno lástima por los bancos porque con esos esquemas pareciera que saldrán timados.

—Pero son como Jalisco, nunca pierden.

—Claro que no, porque todo es pura escenografía. Las mega obras anunciadas y los magníficos esquemas de financiamiento son más difíciles de creer que el atentado a la señora Kirschner.

—¿Y qué termina pasando?

—Una de dos. Si las obras se hacen, el costo es exorbitante, mucho mayor que el anunciado originalmente. Hay muchos ejemplos: el Museo del Mundo Maya, Dos Bocas, el Tren Maya…

—Ya lo creo. ¿Y cuál es la otra posibilidad?

—Que simplemente las obras no se hagan, solo fueron anuncios para que unos y otros se beneficien a fuerza de saliva, incrementando precios.

—¿Conoce algún caso?

—En su momento, el Tren Bala de Ivonne. Pero para no ir muy lejos, ahí está el Estadio Sostenible.

—Pero sí se hará. Ya lo dijeron Calín y Ernesto Herrera.

—¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hay tiempo? ¿Ya empezaron a desmontar? Dijeron que en 2023 lo estarían inaugurando. Una obra así no es pepita y cacahuate. Tarda mucho tiempo en hacerse. Ya no estamos ni para que lo inaugure Vila antes de dejar el cargo.

—Y todo por culpa de los vecinos de Sodzil.

Don Polo hizo un gesto de sorpresa y desaprobación. “Ahora resulta que los poderosísimos vecinos de Sodzil echaron para atrás la obra más grande anunciada por este gobierno. Se ve que no has aprendido mucho”.

—¿No fue así?

—¿Acaso lo crees? ¿No piensas que son la excusa ideal para no hacer algo que nunca se pensó hacer?

—Quizá fue un malentendido, como el que provocó Pedro Infante —externó Ángel Trinidad.

—Como tú mismo dijiste —repuso don Polo—: tratándose de faldas, o para el caso de terrenos, nunca hay malentendidos.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia