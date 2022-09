Jorge Pacheco Zavala: Una falsa idea de la realidad

La lectura, sabemos hoy, puede incrementar de manera notable las conexiones que ocurren en el cerebro, llamadas “sinapsis”.

Estas redes neuronales juegan un papel muy importante en el desarrollo cognitivo de los individuos; de hecho, la lectura atenta, sea crítica o lúdica, se ha convertido en un recurso de la neuro-plasticidad.

Un lector analítico es capaz de enfrentarse de mejor manera a los desafíos reales de la vida; por el contrario, las redes sociales y el abuso de la tecnología fragmentan la mente y los procesos del pensamiento, ya que nos dan una falsa idea de la realidad.

Varios estudios de prestigiosas universidades han encontrado que leer ficción te hace más apto en el sentido empático, debido a que el lector tiende a identificarse con los personajes.

Así, una persona que interactúa con la historia que lee se encuentra mejor calificada para hacer frente a obstáculos o circunstancias adversas en su diario vivir.

La era moderna está fragmentando el pensamiento de los habitantes de las grandes urbes. Es tal el daño colateral que, a diferencia de las personas de zonas rurales sin acceso a tecnologías, las ciudades desarrolladas atrapan a sus habitantes en el vertiginoso huracán de las redes sociales, la velocidad con que se vive y el abuso de las tecnologías.

Una mente fragmentada no puede sostener una conversación hilada y coherente más de cinco minutos sin que aparezca un distractor. Ante la soledad, el individuo de hoy no sabe cómo actuar o comportarse. Esta incapacidad para relacionarse consigo mismo lo lleva invariablemente a buscar su teléfono móvil y “chatear” o bien “navegar” en el mar profundo de internet, en donde esta disociación se acentúa más.

Las mentes fragmentadas son mentes dispersas. Lo son porque no fueron entrenadas para mantener el enfoque en una actividad, pero también lo son porque durante su vida la indefinición ha constituido su sello.

Esta generación padece de insomnio porque juega de noche, navega de noche y conversa de noche con sus amigos virtuales.

Si bien los juegos virtuales salvaron a muchos de la asfixia del encierro durante la pandemia, también debemos reconocer que muchos se quedaron presos en un hábito destructivo de la personalidad y que, por cierto, exacerba la egolatría y nutre la falta de empatía.

La interacción física se vio entorpecida por la aparición del Covid-19. Aún ahora priva el home office, las transmisiones por internet, las conferencias virtuales en grupo, las clases en plataformas digitales, etc.

Al parecer nuestro ADN se ha ido transformando en un androide de carne y hueso. Pensamos, pero no analizamos, vemos, pero no observamos, oímos, pero no escuchamos, sentimos, pero no empatizamos.

Tal vez no sólo nos hemos fragmentado nosotros, sino que también, sin querer, hemos fragmentado nuestro futuro cercano.— Mérida, Yucatán.

Jpza14@gmail.com

Escritor, Psicólogo social