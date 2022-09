Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello (*) La moda entre los jóvenes

En todo el mundo desde hace siglos se usa como pretexto el llamado feminismo e incluso las mujeres hacen marchas y ahora acusan al hombre de violaciones, acosos y otras agravantes. Hace unos meses, una dama de quien omito su nombre escribió sobre este tema escabroso de la moda actual. Me permito reproducir algunos párrafos que son importantes de reflexionar a la letra.

“Hoy lo masculino es un defecto, una condena. Los hombres no cuentan y han borrado del mapa lo que ellos necesitan”. Y sigue en su escrito, “ellos lo han tenido todo desde siempre”. Y continúa diciendo en su escrito, “estamos anulando todo lo masculino, los podemos acusar de lo que nos venga en gana”. Y termina diciendo que “propagar un feminismo es fomentar un masculinismo, es crear una lucha inmoral y absurda entre los dos sexos, que nunca ninguna ley natural toleraría”.

Me gustaría aclarar que ella habla de los pensamientos actuales de las mujeres. Para ella no existe la palabra género, tanto el hombre como la mujer son únicos, aunque existan tendencias respetables. Mi respeto para esa dama que escribió sobre un tema escabroso. Su servidor coincide con que no existe género, es solo hombre o mujer y actualmente las mujeres y también los hombres muy jóvenes les gusta vivir en pareja sin casarse.

Para comenzar no se debe llamar igualdad de género, sino de derechos. Es verdad que antes a la mujer no se le daba su lugar, pero los economistas y los gobernantes no supieron plantear las estrategias en su momento. Insisto, si una mujer tiene los conocimientos y las habilidades pues que le den el trabajo y si el hombre los reúne que se lo den también ¿Porque 50/50%? esto es absurdo, las mujeres son mas finas y hacen mejor su trabajo e incluso van a trabajar a una oficina porque el dinero para comprar la canasta básica no les alcanza.

No se dejen llevar por las ideas europeas que desde hace siglos dan la pauta para esa moral aberrante, cuiden a sus hijos de esta moda actual. Ahora las jovencitas fuman, se drogan e incluso se embriagan y usan faldas tan cortas que tientan a los hombres. Vean a los animalitos cuando la hembra está en celo los machos olfatean el olor y las siguen. Existen muchas mujeres y hombres que venden sus cuerpos por dinero y se olvida que son unas damas y caballeros. La verdad es que los habitantes de nuestra casa tierra cada día están mas engañados, es un plan de los tratantes de esclavas o esclavos sexuales. Cuídense.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab