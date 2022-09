Jesús Retana Vivanco: ¿A lo macho, en verdad se casó?

¿A lo macho, en verdad se casó? No lo puedo creer, si yo lo conocí de niño y se veía muy normal. Fue la exclamación que hice a mi amigo Toño que vino de visita a Mérida y platicamos de todo un poco de lo que vivimos por muchos años como compañeros de trabajo y colegas del medio publicitario. La historia que suele darle un calambre a mucha gente cuando el hijo de un gran amigo se casa en circunstancias muy distintas a las normales, es cuando hace talco cualquier ilusión.

Me cuenta mi amigo Toño la historia del bodorrio de Alex (seudónimo. para no involucrar el verdadero nombre de gente a quien apreciamos y que formó parte de nuestro círculo de amigos durante varios lustros)… Viene la historia que alborotó el gallinero:

Mira Chucho, a mí me invitó a la boda religiosa un amigo al que le hice el quite y no pudo ir porque se sentía mal, aunque traté de explicarle que yo no había sido requerido; después de valerle gorro mi argumento, no me quedó más remedio que presentarme en la iglesia de la Sagrada Familia y esperar a que aparecieran la novia y el novio. Muchos invitados a los que no conocía, bien vestidos todos, con sus esposas muy emperifolladas que llevaban puesto hasta la mano del metate.

Mi sorpresa se disparó cuando veo al novio relamido desfilar con su papá, al frente del pasillo junto al altar, lo esperaba otro novio con su mamá. Las miradas invadieron la escena de los padres de ambos, caras confundidas ante el arqueo de ojos de los asistentes que los hacían aguantar vara, como tratando de justificar lo que de por sí ya era pelón de justificar. En realidad a toda la concurrencia le cayó como bomba, nadie se lo esperaba, salvo los más allegados a la familia.

Al término de la misa, el padre que supongo era conocido de los novios pide un aplauso para la feliz pareja y estos sin hacerla de tos se dan un beso de película teniendo como fondo la algarabía de los presentes. Bajita la mano se dieron como cuatro picoretes.

Mientras eran peras o manzanas la gente se formó para felicitar a los novios y desearles lo mejor en su nueva vida. Así fue la ceremonia religiosa, Chucho. Luego fuimos convocados con cierta pena a un brindis por el papá de uno de ellos, por cierto muy chapado a la antigua en un pequeño salón de un hotel sureño, y para darnos un quemón habían contratado a un grupo que venía de Argentina cuyos integrantes eran puras mujeres, la verdad tocaban y cantaban de poca. La velada estuvo estupenda, canapés y bebida de a grapa, pero se ve que uno de los novios, el relamido, tiene la mecha corta porque después de las doce de la noche dio por terminado el evento, así que… cada chango a su mecate. Esa fue en síntesis la historia de la boda del hijo de tu buen amigo a la que asistí de chiripa.

Bueno, hay historias que causan sorpresa y otras que pasan sin pena ni gloria, sin embargo, ya que andas por esta tan envidiada ciudad, quiero platicarte que hace unos días mi esposa se sacó una buena pachocha en el casino, todo fue casual, comenzó con apuestas de diez centavos y en una de esas le late incrementar la apuesta a diez pesos la tirada y que le pega al gordo, no muy gordo, pero salió para una buena comida al día siguiente.

Hablando de apuestas, te acuerdas que un día mi hermano me regaló un billete de lotería que según él tenía reintegro y con eso podía invitar a desayunar a mi novia. Venía el día de los novios y no tenía en qué caerme muerto, pues como un detalle de buena onda, que le regalo el billete. Al día siguiente me habla por teléfono, me da la sorpresa y sin mucha labia me dice que el cachito había sacado un premio grande, “Nomás para que te des un quemón” me regalaste veinte mil pesos. De volada tomamos un taxi a la Lotería Nacional para cambiar el premio. No quise decirle a mi hermano porque iba a poner el grito en el cielo y me pediría una parte de la lana, así que chitón perrito, hasta el día de hoy.

Estas historias las he entrelazado con algunas frases y vocablos de dominio común y popular que engrandecen el vocabulario de mexicanismos y dan un sabor muy especial cuando hablamos o cuando escribimos, son tan solo un pequeño ejemplo de la versatilidad que se puede poner con la mano en la cintura en las ideas que van conformando lo que pensamos, sean estas de chile de dulce o de manteca, es decir… para darle un toque ameno a lo estrictamente literario, desde luego cuando esto lo amerita, aunque a veces escribimos estos vocablos de forma automática.

Por lo pronto, y como sobre aviso no hay engaño, este editorial ya valió, creo que te pusiste de pechito para leerlo. No la hagas de jamón y nos leemos al ratón.— Mérida, Yucatán, 5 de septiembre de 2022 Twitter: @ydesdelabarrera