Rodrigo Llanes Salazar: Un año revolucionario

Rodrigo Llanes Salazar (*)

A pesar de ser la banda más importante del mundo del momento —apenas unos meses antes se habían convertido en el primer grupo musical en ser condecorado como Miembros de la Orden del Imperio Británico—, los Beatles sentían que debían demostrarle al mundo que no solo eran un grupo de pop, sino un acto de vanguardia, un elemento constitutivo de la revolución cultural que se vivía en el momento.

Particularmente, a inicios de 1966, Paul McCartney, conocido como el “cute Beatle” (o “Beatle lindo”) y por sus melódicas canciones de amor, deseaba mostrar la expansión de sus experiencias culturales mucho más allá de la música popular con la que estaba asociado.

Gracias a amistades como Robert Fraser, marchante de arte, y Barry Miles, escritor de la contracultura londinense, McCartney asistió a eventos de la librería y galería alternativa Indica —en donde John Lennon conoció a la artista conceptual Yoko Ono—; a conferencias del compositor avant-garde Luciano Berio; escuchó el free jazz de saxofonistas como Albert Ayler, Pharoah Sanders y Ornette Coleman; coincidió en reuniones con el escritor Beat William Burroughs; grabó videos experimentales que enseñó al director de cine de arte italiano Michelangelo Antonioni; compró cuadros del pintor surrealista René Magritte; y se entusiasmó con la música de Karlheinz Stockhausen, uno de los pioneros alemanes de la música electrónica.

Dos canciones en particular sirvieron a McCartney para demostrar su faceta vanguardista. Una de ellas fue “Tomorrow never knows”. Grabada por los Beatles en los estudios de EMI en abril de 1966, fue la primera canción que trabajaron para lo que se convertiría en su álbum “Revolver”.

Meses antes de que este disco viera la luz, McCartney enseñó “Tomorrow never knows” a Bob Dylan, quien, según testigos de la reunión, no pareció particularmente emocionado con la canción y dijo “entiendo. Ya no quieren ser lindos”.

“Tomorrow never knows” fue revolucionaria en varios sentidos. Principalmente una composición de John Lennon, incluye “loops” o “bucles” hechos por McCartney inspirados en la obra de Stockhausen y en las técnicas experimentales de escritura de Burroughs.

Musicalmente, “Tomorrow never knows” consiste en un solo acorde —Do mayor— y no cuenta con coro alguno. Líricamente, trata la experiencia del consumo de LSD, sustancia que Lennon había probado por primera vez un año antes.

La letra se inspira en el libro “La experiencia psicodélica” de Timothy Leary —que Lennon compró en la librería Indica—, el cual, a su vez, está basado en el “Libro tibetano de los muertos”, un texto budista dirigido a personas que están por afrontar la muerte.

Si algo tienen en común la experiencia psicodélica del LSD y la concepción budista de la muerte es, según Leary, la idea de la disolución del ego.

En “La experiencia psicodélica” Leary escribió “whenever in doubt, turn off your mind, relax, float downstream”(“en caso de duda, apague su mente, relájese, flote río abajo”).

Con las últimas tres frases Lennon comenzó la letra de “Tomorrow never knows” como una guía para sus escuchas. Siempre insatisfecho con su voz, Lennon quería que fueran las imágenes psicodélicas de la letra de la canción las que destacaran. Para ello, pidió al productor George Martin que su voz sonara “como un Dalai Lama cantado desde la cima de una montaña”.

Martin dejó la desafiante tarea al talentoso ingeniero de sonido Geoff Emerick. Entonces de 19 años, Emerick había sido asistente de Norman Smith, el ingeniero de sonido que había grabado los discos de los Beatles.

Esa sesión, el 6 de abril de 1966, era su debut como ingeniero de sonido principal. Como narra Emerick en su libro “Here, there and everywhere”, la idea que se le ocurrió para que la voz de Lennon sonara como un Dalai Lama desde la cima de una montaña fue usar un amplificador Leslie, comúnmente empleado para el órgano Hammond.

“La voz de Lennon sonó como nunca, inquietantemente desconectada, distante pero convincente. El efecto parecía complementar perfectamente las letras esotéricas que estaba cantando. Todos en la sala de control —incluyendo a George Harrison— parecían asombrados. A través del cristal pudimos ver que John comenzó a sonreír”.

Fue la primera de varias hazañas técnicas que Emerick realizó para grabar “Revolver”, las cuales desafiarían las estrictas reglas de los estudios de EMI.

Lírica, musical y técnicamente “Tomorrow never knows” no se parecía a nada de lo que los Beatles habían hecho hasta el momento. Debido a los altos costos de los derechos, las canciones de los Beatles rara vez son utilizadas en películas o series contemporáneas, pero la excelente serie “Mad Men” hizo un atinado uso de la canción para mostrar la creciente distancia entre el protagonista Don Draper con su joven pareja Megan y los cambios culturales que atravesaba la juventud norteamericana a mediados de los sesenta (por cierto, el uso de la canción les costó 250 mil dólares a los realizadores de la serie).

Un sermón que nadie escuchará. Ninguna otra canción de “Revolver” fue tan experimental como “Tomorrow never knows”. Ciertamente, otras canciones trataron con el aún controvertido tema de las drogas.

Aunque en su reciente libro “Letras” McCartney afirma que “Got to get you into my life” es su oda a la marihuana, lo más probable es que haya sido escrita a propósito del LSD, según opina Steve Turner en su documentado libro “Beatles 66”.

“Doctor Robert” también trata el tema. “Taxman” fue la primera canción “política” de la banda, en la que George Harrison expresa su inconformidad con la política tributaria del gobierno de Harold Wilson.

Tal vez la excepción sea “Eleanor Rigby”, escrita principalmente por McCartney, con la colaboración de Lennon y con un arreglo para ocho cuerdas compuesto por George Martin. La canción consta de solo dos acordes, Mi menor y Do mayor.

A propósito de temas como éste, McCartney afirma que puede imaginar melodías en una sola nota o acorde.

La letra de “Eleanor Rigby” no se parecía a la de ninguna otra escrita por McCartney hasta el momento. Desde la perspectiva de un observador externo, relata en unas pocas líneas las solitarias vidas de una mujer mayor, Eleanor Rigby, y del padre Mackenzie, quien escribe sermones que nadie escuchará.

McCartney enseñó la canción al escritor William Burroughs, quien dijo estar impresionado por cuánta narración había en solo tres estrofas.

El sentido de soledad de la letra de “Eleanor Rigby” es acentuado por el arreglo de cuerdas escrito por George Martin, el cual estuvo inspirado en la banda sonora de “Psicósis”, escrita por Bernard Herrman.

Pocos meses antes de que los Beatles grabaran “Eleanor Rigby”, en febrero de 1966 la periodista británica Maureen Cleave, que entonces trabajaba para el “Evening Standard”, entrevistó a los cuatro Beatles para una serie de artículos sobre “Cómo vive un Beatle”.

Cleave ya había entrevistado anteriormente a la banda, pero en esta ocasión, una parte de las conversaciones giró en torno a temas controvertidos como la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, el racismo, los derechos civiles y la religión.

En su entrevista, Cleave y Lennon hablaron sobre el cristianismo. Lennon había leído el recientemente publicado bestseller “The Passover Plot”, de Hugh Schonfield. La interpretación que el Beatle hizo de este libro es que las enseñanzas de Jesús habían sido distorsionadas por la Iglesia.

Así, en la entrevista, Lennon expresó: “El cristianismo desaparecerá [...] ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, si el rocanrol o el cristianismo. Jesús estaba bien pero sus discípulos eran groseros y ordinarios. Son ellos los que lo arruinan para mí”.

Como canta McCartney en “Eleanor Rigby”, para los Beatles, los sermones se escuchan cada vez menos.

Las palabras de Lennon publicadas en el “Evening Standard” el 4 de marzo de 1966 no causaron ningún revuelo, sino hasta que, en una versión publicada meses después en la revista juvenil “Datebook” de Estados Unidos, dos DJs de radio comentaron que Lennon había dicho que “los Beatles son más populares que Jesús”.

El tema se publicó en la primera plana de “The New York Times” el 5 de agosto de ese año, el mismo día que fue lanzado “Revolver” en el Reino Unido y una semana antes de que los Beatles iniciaran su gira en los Estados Unidos, la cual sería su última gira en general.

Hace unos días, el semanario estadounidense “Variety” anunció que en el otoño de este año será lanzada una nueva mezcla de “Revolver” realizada por Giles Martin —hijo del productor de los Beatles— y Sam Okell.

Actualmente “Revolver” es considerado uno de los discos más importantes de la historia y muchas de sus innovaciones se han incorporado en la música popular. Pero fue uno de los álbumes más importantes de un año revolucionario musical y culturalmente, en el que también vieron la luz discos innovadores como “Blonde on Blonde” de Bob Dylan, “Pet Sounds” de los Beach Boys (que Lennon y McCartney escucharon en plena producción de “Revolver”), “Freak Out” de Mothers of Invention y “The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators” de 13th Floor Elevators.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM