Mario Maldonado Espinosa: A un año de trabajo municipal

En efecto, los 106 ayuntamientos de Yucatán cumpliendo con lo que les obliga la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, realizaron todos en el pasado mes de agosto sus informes municipales.

Todos esos informes se hicieron dentro de una sesión solemne a la que fueron convocados los regidores del cabildo correspondiente y según dice la ley, este informe anual se hizo al cabildo, pero también a los habitantes de cada uno de los municipios.

Es decir, todas las autoridades municipales dieron cuenta del estado que guarda la administración pública municipal y los avances logrados del Plan Municipal de Desarrollo que ellos mismos aprobaron o diseñaron para sacar adelante a su comunidad.

Importante ejercicio democrático de rendición de cuentas. A un año pues de trabajo municipal bien valdría preguntarse como autoridades y como ciudadanos ¿se están cumpliendo con las expectativas a los que se comprometieron las autoridades municipales en sus campañas electorales?

Hay algunas autoridades municipales que fueron reelectos y pues ya saben del trabajo municipal, por algo se les volvió a dar la confianza ciudadana, pero en la gran mayoría de los ayuntamientos sus autoridades gobiernan por primera vez, en ese sentido un año ha sido tiempo suficiente para el aprendizaje. Lo que corresponde ahora para muchos es consolidar las administraciones municipales.

El principal factor y el más importante para los municipios son los recursos económicos que llegan vía federación y que a veces fueron recortados; con excepción de la capital, Mérida que tiene sus finanzas fuertes y sanas y recursos propios, prácticamente todos los municipios dependen de lo que les “llegue” del gobierno federal.

Las necesidades son muchas y los recursos pocos, a veces da la impresión que los problemas son más que las soluciones, el desarrollo es lento y a veces lejos de alcanzar por la falta de recursos económicos.

Todo se necesita, seguridad, salud, educación, obra pública, empleo etc. Todo depende de las participaciones federales o recursos que a su vez se dividen en ramos, recursos económicos que provienen de los propios ciudadanos y que son devueltos para su beneficio.

¿Qué sigue?

Lo que corresponde ahora es cumplir con la palabra empeñada, es verdad que en el camino han surgido situaciones que tuvieron que priorizarse o atenderse, pero para ello existen los planes y programas.

La reflexión es ¿el municipio avanzó en la solución de los problemas ciudadanos? ¿Se estancó? ¿Qué sigue para los próximos dos años?

Es momento de hacer un alto y pensar bien qué es lo que sigue para los 106 municipios de Yucatán en el tramo que les queda a las administraciones.

Trabajar arduamente y sin descanso, no solo pensando es las elecciones del 2024, sino en el cambio de vida que es posible dar a los ciudadanos para que puedan mejorar su calidad.

En lo personal acudí al informe de la alcaldesa de Kantunil la profesora Lorena Gamboa May, me llamó la atención como una joven mujer que tiene las riendas de ese municipio ha hecho cosas extraordinarias para transformar su municipio, pero me llamó la atención también el acercamiento y la atención personal que tiene con las mujeres, hombres, jóvenes y niños de su población.

Para bien o para mal, los informes escritos ya se hicieron públicos y allí están como prueba irrefutable de lo que pudo hacerse o no en 365 días, serán los ciudadanos que den la última palabra, pues la situación no se circunscribe a una sesión solmene sino en los resultados que se vayan dando en el camino, es apenas un tramo de tres, por lo tanto no puede perderse la brújula, menos el camino, lo que tenga que enderezarse que se enderece, lo que tenga que corregirse que se corrija, pero lo que tenga que hacerse que se haga también.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa