Gabriela Soberanis: Abundancia y plenitud

Vivimos en un sistema que nos insta a consumir cosas que realmente no necesitamos, y sin embargo, constantemente nos sentimos impulsados a gastar dinero para llenar nuestros vacíos emocionales.

Nos da un sentido de pertenencia tener lo que otros tienen y es por eso que la gente gasta en ropa, autos, casas y viajes para impresionar a otros y sentirse importantes. A esto, algunos le llaman riqueza o abundancia. ¿Lo es?

Solemos equiparar la abundancia con la cantidad de dinero que tenemos en el banco, el tamaño de nuestra casa, el modelo de nuestro auto, el número de amigos que tenemos o la belleza física que poseemos. Es decir, asociamos abundancia con posesión de algo.

La realidad nos muestra gente con todo esto y más, y sin embargo, se sienten infelices y vacías. Es decir, todo lo que poseen no es suficiente para dejar de experimentar esa sensación de carencia interna.

En palabras de Wayne Dyer “La abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que conectamos”, y es es la razón por la que muchas personas no sienten plenitud ni bienestar a pesar de tener dinero, porque su concepto de abundancia está circunscrito al tema material o económico, y la abundancia verdadera no tiene que ver con eso.

Hay dos formas de vivir la vida: desde una mentalidad de abundancia o desde una mentalidad de carencia ¿Cuál es la diferencia?

Experimentamos la vida desde una mentalidad de escasez cuando nuestras decisiones están motivadas por nuestros miedos, cuando no aceptamos nuestras circunstancias y nos sentimos desprotegidos. Cuando vibramos bajo porque prevalece en nosotros la culpa, el resentimiento, el miedo o la ira. Las personas con mentalidad de escasez se enfocan en la queja, en sus problemas y lo que les falta; por eso no pueden experimentar gratitud, y la gratitud es un elemento indispensable para conectar con la abundancia.

Por otra parte, cuando experimentamos la vida desde una mentalidad de abundancia nuestras decisiones están motivadas por todo aquello que puede salir bien, nos sentimos en paz con nuestras circunstancias y esa paz nos provee de energía para hacer cambios positivos.

Las personas que conectan con la abundancia saben que nunca les faltará nada y que todo cuanto necesiten llega a ellas en el momento preciso. Las personas abundantes se enfocan en las soluciones, en la coherencia de sus actos, en disfrutar, pero sobretodo, en agradecer.

Claro, la pregunta es ¿cómo me convierto en una persona abundante?

Observa tu mentalidad porque ella es el sustento de todo tu sistema de creencias. Para crear una mentalidad de abundancia tenemos que tomar conciencia de las creencias que albergamos acerca de tres aspectos clave: el dinero, nuestra valía personal y nuestro sentido de merecimiento.

Se ha podido comprobar que los pensamientos tienen el poder de crear emociones, y las emociones son la energía que crea tu realidad. Por eso es tan importante que revises tu mentalidad ¿está convirtiendo tu realidad en algo que te gusta? El dinero, tu bienestar interno, y tu capacidad de dar y recibir estará en función de tus creencias subconscientes.

Ya he comentado antes que todo es energía. El dinero no es la excepción. El dinero existe esencialmente como moneda de cambio y el intercambio es crecimiento. Por eso también debemos honrarlo. El dinero está relacionado con nuestro bienestar interno, y también con nuestro sentido de merecimiento.

Lo paradójico es que la abundancia está fundamentada en una idea clave: dar y recibir son lo mismo. La gente se afana en obtener o en sacar ventaja para tener más, y no se dan cuenta que eso es lo que las mantiene en un estado de carencia. Siempre que te sea posible, da. Cuando pagues una factura, agradece, hazlo con alegría. Cuando recibas un pago, agradece y hazlo con alegría. Tu bienestar interno se expande en la medida en que das, sin miedo a quedar despojado; y cuando recibes, sin sentirte en deuda con los demás.

Enric Corbera expresa con sabiduría lo siguiente: “Quien solo sabe dar y no se permite recibir o quien solo desea recibir, pero no está dispuesto a dar, parten de niveles de carencia similares y ambos expresan una conciencia de carencia”.

Por lo tanto, ser abundante no solo es tener dinero suficiente o de más, es tener una mentalidad que privilegie las siguientes premisas:

1. Es tener confianza en que la vida se ocupa de ti y de todo aquello que es importante para tu evolución.

2. Es dar y recibir en equilibrio y saber que no se puede vivir el uno sin el otro.

3. Es una experiencia de plenitud donde tenemos la certeza de que todo lo que requerimos ya lo tenemos.

4. Es agradecer por todo lo que experimentamos, sabiendo que todo guarda una enseñanza y nos permite crecer.

5. El dinero no se acaba porque es energía; va y viene, transforma vidas y situaciones, y mientras esté en movimiento, todos ganamos.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis