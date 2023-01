Plaza Grande: ¿vuelve Ana Rosa Payán Cervera al PAN Yucatán?

¿Regreso de la hija pródiga?

Aparentemente, la contadora pública Ana Rosa Payán Cervera está de vuelta en la política partidista, pues ha reanudado su activismo ciudadano y ha tenido un mayor acercamiento con su antiguo partido, el PAN.

Ayer, en la presentación del parque Tho’, fue una de las privilegiadas que pudo subir al presídium y platicar amigablemente con el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha, este último con amplias posibilidades de ser el candidato del PAN al gobierno del Estado en 2024.

Fue tanta la confianza que mostraron la contadora Payán Cervera y el otro ex alcalde meridano, Manuel Fuentes Alcocer, con los dos gobernantes panistas, que tardaron en la plática, rieron y se dijeron algo confidencial al oído. Como era de esperarse, la dos veces alcaldesa de Mérida estuvo feliz con el encuentro no tan fortuito, por lo que no faltaron las voces que señalan que Ana Rosa apoyará al PAN de nuevo en los próximos comicios.

Provocativa fiesta perredista

Sin recato alguno, militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) participaron en un acto netamente partidista, aunque disfrazado de festejo, en el recinto del Congreso del Estado.

Convocados por sus líderes, al mediodía del viernes pasado se reunieron en una de las salas del edificio legislativo para celebrar la Epifanía y cortar la tradicional rosca de Reyes. Entre abrazos, besos y risas, seguramente aprovecharon el momento para pedir a Gaspar, Melchor y Baltasar que les vaya bien en el próximo proceso electoral concurrente, sobre todo los dirigentes que se alternan en las posiciones del Poder Legislativo, nos comenta una fuente que de primera mano supo de ese encuentro.

Entre esos dirigentes estuvieron Luis Manzanero Villanueva, actual presidente estatal del perredismo; Eduardo Sobrino Sierra, diputado, y Alejandro Cuevas Mena, quien ha sido diputado repetidor. En la sala se dispusieron mesas y sillas para los asistentes, entre los que había algunas personas del interior del Estado.

Lo que no se sabe es si los perredistas recibieron autorización de la Junta de Gobierno del Congreso, que preside el panista Víctor Hugo Lozano Poveda, o lo hicieron por sus pistolas. Diputados de otras bancadas que se enteraron del festejo aseguran que se trató de una abierta violación a las normas internas al usar las instalaciones del Poder Legislativo con fines políticos y personales.

Pintan su raya

Todo parece indicar que el PRI ya comenzó a pintar su raya con los alcaldes que, aunque fueron postulados con sus siglas, están en abierto coqueteo con Morena. Un claro ejemplo se vio la semana pasada, durante el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto.

El Comité Directivo Estatal priista, encabezado por Francisco Torres Rivas, decidió hacer el homenaje anual al malogrado exgobernador en la cabecera de Tecoh y no en Motul, ciudad natal del fundador del Partido Socialista del Sureste, como acostumbraba. La razón, según nos informan, es que el priismo yucateco se está deslindando del alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, por la evidente cercanía de éste con Morena.

La decisión de la directiva del PRI no hizo mella en el primer regidor, quien aprovechó la ocasión para viajar al municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde se realizó un homenaje encabezado por la gobernadora del vecino Estado, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama. Eso sí, para que no se le percibiera tan indiferente con sus paisanos, el llamado “Zorro Aguilar” presidió breve ceremonia nocturna en Motul frente al monumento del fallecido exmandatario. En Quintana Roo se le vio muy contento junto a funcionarios de la 4T.

A salida más ''traidores''



Expriistas siguen haciendo de las suyas en el PAN y no se ve que alguien pueda, o quiera, meterlos en cintura. Colaboradores de Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación del gobierno del Estado, continúan difundiendo con ganas la versión de que todavía no hay un seguro candidato de Acción Nacional a la gubernatura del Estado porque el gobernador Mauricio Vila Dosal no ha dado la bendición al alcalde meridano Renán Barrera Concha.

Así, dicen, el político vallisoletano tiene muchas posibilidades de ser el elegido. En ese grupo, como publicamos en esta columna la semana pasada, ejerce cierta influencia Walter Salazar Cano, exdirector del Registro Civil y exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Rolando Zapata Bello.

Nos aseguran que Salazar Cano se alejó en definitiva del equipo de Barrera Concha porque los operadores políticos del concejal meridano consideraron que les estaba vendiendo muy caro su amor, es decir, ofrecía más de lo que en realidad representa. Sin embargo, ese distanciamiento ha sido bien aprovechado por otro expriista, Roger Torres Peniche, quien, nos insisten, sigue usando a Liborio Vidal como proyectil frente al grupo de Renán Barrera en busca de negociaciones futuras.

Y ante todo eso, dicen nuestras fuentes, en el PAN no hay una dirigencia que sepa aporrear la mano para poner orden, aunque en la militancia no se ve que los expriistas levanten entusiasmo.

¿Dispuesto a todo?

Ya que nos referimos al titular de la Segey, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero en la política parece que el dicho se ha mezclado tan bien que algunos políticos, especialmente de corte panista, han dejado ver que son unos robacorazones.

Al menos esa parece ser una estrategia que se ha multiplicado, porque del marido que todas las yucatecas quieren, como ha promocionado a Rommel Pacheco su esposa Lylo Fa -muy al estilo de Mariana Rodríguez con Samuel García en Nuevo León-, ahora llega el "muñeco que todas quieren en su rosca”, nada más y nada menos que Liborio Vidal.

El amigo Libo casualmente ahora tiene un séquito de "Libo Lovers", que ya lo candidatean y le echan buenas predicciones para 2023, hasta con Mhoni Vidente como voz de la buena fortuna. Se trata de un grupo en Facebook con apenas poco más de 800 seguidores que paga publicidad por los vídeos y busca posicionar la imagen del funcionario por medio de la simpatía bufona de los memes y vídeos cortos, como uno que hizo para año nuevo. ¿Será que ahora vale hacer el ridículo para cosechar "likes" pensando que son referencia de preferencias electorales?

Prepararían fuerte oposición

El Sindicato de Burócratas estatales, que dirige Jervis García Vázquez, entrará en febrero próximo en un proceso de renovación de directiva, por lo que ya surgió un grupo opositor que quiere derrocarlo y prepara una campaña basada en testimonios y hechos sobre el presunto mal manejo de este sindicato de 2,300 afiliados.

Uno de los argumentos que usará este grupo opositor es el aval que dio Jervis García para la reforma de la Ley del Isstey que afectó severamente a sus afiliados, sin que él los defienda de las afectaciones en los años de antigüedad de jubilación, mayor cotización y menores prestaciones.

Pero no son todos los argumentos que recabó este grupo opositor para su campaña, hay otros. Uno de ellos es la falta de rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos y apoyos que recibe del gobierno del Estado. Según nos comentan, el grupo en cuestión afirma que Jervis retiene 300 mil pesos al mes de cuotas sindicales y nadie sabe el destino de ese dinero, al igual que del Fondo de Defunción.

Otra actividad de la que no informa el actual líder de los burócratas estatales es el apoyo que pide al gobierno del Estado de 10 autobuses turísticos para la excursión anual de sus afiliados a la Riviera Maya, pues según el grupo opositor, que en breve revelará la identidad de sus integrantes, el líder cobra $4,000 el paquete de viaje.



Rosca de reyes comercial

Caso curioso. Teniendo una cocina equipada, la Universidad Tecnológica del Mayab de Peto celebra el Día de Reyes consumiendo la rosca que distribuyen las franquicias de una cadena estadounidense, cuando bien podría convocar a sus alumnos de la carrera de Gastronomía para crear el pan, no con valor curricular porque aún son vacaciones cuando se consume la rosca, pero sí para una sesión de creatividad culinaria. Para el próximo año tal vez.