Filiberto Pinelo Sansores: La captura del ''Ratón'' Guzmán López

Pasó el tiempo, pero, finalmente, la hora llegó.

La detención de Ovidio Guzmán, el hijo del “Chapo”, al que fallidamente se intentó detener hace más de tres años, fatalmente se concretó, demostrándose, contundentemente, que éste gobierno no pacta con delincuentes y que, aun cuando no sean detenidos con la rapidez que exigen los mismos que permitieron que crecieran las bandas hasta niveles de poder de fuego equiparable al de poderosos ejércitos —con capacidad de ocasionar daños irreparables a las poblaciones donde se asientan—, finalmente son capturados.

En octubre de 2019, el operativo para detenerlo falló porque no estuvo bien planeado y el propio presidente dio la orden de pararlo pues calculó que las fuerzas del capo iban a masacrar a cientos de inocentes, a la vista del despliegue de su poderío.

En el ínterin, los adversarios del gobierno y sus comentócratas, no dejaban de repetir que el capo, también conocido como “El Ratón”, había sido liberado porque el gobierno tenía un pacto con su grupo. Cuando en una ocasión la madre del Chapo y abuela del joven capo recapturado, lo interceptó y en atención a su edad y su condición de madre en desgracia, por humanismo, la atendió, redoblaron los ataques calumniosos.

No se miden, nunca ofrecen alguna prueba documental de lo que afirman. Usan la máxima del periodismo ramplón: la calumnia cuando no mancha tizna.

Hoy, los hechos ponen a cada quien en su lugar y son una incontrovertible demostración de que México ha llegado a la etapa tan esperada de tener, por fin, un gobierno que no está coludido con criminales como todos los del PRIAN.

Es obvio que este gobierno no es igual que los de Fox, Calderón y Peña Nieto que, como está documentado, pactaban con estos criminales, tal como la vida ha demostrado.

Fox dejó que se escapara de una cárcel de “máxima seguridad” —la de Puente Grande en Jalisco— el padre de Ovidio, el Chapo; Calderón tuvo durante 6 años como jefe de Seguridad a Genaro García Luna, que este lunes 9 de enero comienza a ser juzgado en Nueva York por proteger a la banda del Chapo para que tuviera libre el camino de la exportación de drogas a Estados Unidos, a cambio de maletines cargados de dinero; Peña Nieto, no sólo no persiguió a las bandas criminales sino que las protegió, como se puso de relieve en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa en que policías y mandos del ejército, a unos, los mataron y, a otros, los desaparecieron y, en lugar de perseguir a los autores, los protegió mediante dos integrantes de su gobierno: el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam y el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.

Mayor cinismo no puede haber en quienes soslayan las conductas aberrantes que propiciaron que el crimen organizado hubiera crecido hasta los tamaños de hoy y exigen, por el contrario, que el gobierno actual desmonte en un tris la situación que engendraron aquellos corruptos gobernantes.

La estrategia para la recaptura —ante la realidad de que México se enfrenta a bandas capaces de usar como rehenes a las poblaciones, cuando llega el caso— tuvo que ser replanteada.

Durante seis meses se le estuvo dando seguimiento al objetivo para encontrar la mejor oportunidad de su detención con los menores daños posibles a la población. “En este caso en particular se detectó desde hace seis meses las áreas de influencia donde Ovidio ‘N’ realizaba sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de metanfetaminas y fentanilo”, explicó el secretario de la Defensa, en la conferencia de prensa que dio al otro día de los hechos.

También dijo que, a diferencia del intento anterior, la acción de los representantes de la ley inició en la madrugada, no a medio día, cuando bulle la actividad en cualquier ciudad.

En la acción participaron muchas más fuerzas que en el intento de octubre. En aquel momento no existía aún la Guardia Nacional, una poderosa fuerza de disuasión, pero también de contención para enfrentar a los grupos criminales. Algo muy importante es que fue planeada con la participación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal y cada una hizo su parte.

Si a pesar de todas las precauciones tomadas hubo actos de violencia no sólo en la ciudad de Culiacán sino en otras ciudades de Sinaloa —donde los miembros del cártel organizaron el contraataque con vehículos de todos tamaños que, incendiados, eran usados como barreras para impedir el tránsito y caravanas de autos blindados y camionetas pick up con delincuentes portando armas de grueso calibre que disparaban a todo lo que se movía—, imaginémonos lo que hubiera ocurrido si todas aquellas medidas no hubieran sido tomadas. Gracias a éstas no hubo muertes de civiles inocentes.

Fueron capos los abatidos y, muy lamentablemente, soldados y policías, que ofrendaron su vida para que nuestro país viva mejor.

Como ya se les cayó la especie calumniosa de que al capo no lo detenían porque AMLO o su gobierno tenían pacto con él, ahora, de manera ridícula —en “nado sincronizado” porque lo que dice uno lo repiten los demás— los difamadores pregonan otro bulo: que el capo fue detenido por la visita del presidente de Estados Unidos Biden al país, para ofrendárselo como obsequio.

¿Pruebas? Ninguna. No las necesitan. Como Goebbels, su maestro, practican el principio de los calumniadore del mundo: “Calumnia que algo queda”.

Se trata de una oposición que carece de programa y sólo tiene como arma el ataque sistemático a todo lo que hace el gobierno de la 4T creyendo que así se congracia con el electorado y logra que éste le voltee las espaldas al presidente. Debemos recordar que hace poco se opuso a que las fuerzas armadas participaran en tareas de seguridad. Hicieron toda una campaña para que el Congreso votara en contra de que el Ejército y la Marina participaran en acciones como las de este 5 de enero. ¿Qué hubiera pasado en Sinaloa si se hubiera intentado capturar al capo sin el concurso de estas fuerzas?

Es obvio que a la derecha no le importa el país; le importan sus intereses que son regresar al poder para repetir su conocido ciclo de corrupción y complicidades con el crimen organizado sin las cuales México no estaría así.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa