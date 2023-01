Erica Millet Corona: Aliada en el juego de la percepciÃ³n

La discusión en cuanto al comportamiento de Beatriz Gutiérrez Müller en relación con su papel de anfitriona durante la Cumbre de Líderes de América del Norte ha desatado enfrentamientos y críticas en las redes sociales.

Más allá de las descalificaciones estériles, que abundan y que son totalmente inaceptables (hacia su físico o su vestimenta), creo que sí queda lugar para una crítica objetiva que revela un fondo que puede estar siendo pasado por alto.

Primero que nada, señalaremos la incongruencia en el comportamiento de doña Beatriz, quien ha insistido desde un principio en no ser llamada primera dama de la nación.

Me parece bien: muchas costumbres protocolarias que tienen origen en el esquema patriarcal de nuestra sociedad deben evolucionar y otras ser erradicadas por completo; sin embargo, las funciones de la señora Gutiérrez en cuanto a su papel como esposa de Andrés Manuel López Obrador parecen ser selectivas.

Ella elige siempre aquellas que le aventajan en una situación de poder, como lo es el trato cercano con mandatarios y otros funcionarios y elude otras que tienen que ver con la responsabilidad hacia los ciudadanos.

En cuanto a su lenguaje corporal, Beatriz Gutiérrez pareciera tener el claro objetivo de la transgresión de la norma a través de una efusividad desbordante en su trato hacia los presidentes.

Muchos vimos las imágenes en las que la señora le echa brazos al cuello al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien incluso de manera muy sutil la aparta y la invita a posar para una fotografía.

En cuanto a los presidentes de Estados Unidos y Canadá, Biden y Trudeau, se le vio tomándolos de las manos, colgándose de sus antebrazos, caminando sonriente entre los dos dejando atrás a su marido y a las esposas de los mandatarios, en lo que a mi juicio es más un afán protagónico que falta de roce social. ¿Qué problema hay con esto? Me preguntan.

Los protocolos son una serie de normas para determinar orden en las acciones de las personas en determinados escenarios. Es decir, existen los protocolos ceremoniales, como los que tienen que ver con la recepción de líderes de Estado y también existen los protocolos a seguir en caso de siniestros o de situaciones de acoso laboral, por citar algunos ejemplos.

Los protocolos ceremoniales no son sinónimo de anacronismo: deben ser modificados conforme los tiempos y las realidades van cambiando, pero no deben ser entendidos como una inservible herencia del pasado.

Cuando, como en este caso, se presenta una oportunidad de convivencia con personas pares entre las cuales median negociaciones pendientes, la cordialidad es indispensable, pero a sabiendas de las determinaciones políticas y económicas que están en juego, una distancia prudente debe ser salvada como parte de las estrategias.

Es decir, los presidentes no se reunieron para pasar un fin de semana de esparcimiento en alguna playa, sino en una ciudad capital, para tratar asuntos delicados concernientes a la seguridad, la economía y la crisis migratoria.

El protocolo ayudará a proporcionar el trato cordial que la ocasión y los invitados merecen, sin obviar la seriedad de los motivos centrales por los cuales el encuentro se está llevando al cabo.

En ocasiones anteriores he criticado al presidente de México por actitudes similares, como cuando ha caminado cruzando el brazo por encima de los hombros de la gobernadora de Chihuahua o el gobernador de Yucatán. Si bien pareciera que esta cercanía es un buen indicio en el trato con los mandatarios locales, mi interpretación política es que busca erigirse figura paternal y de poder (te abrazo porque quiero, porque puedo, porque me lo permites), lo cual implica el sometimiento de la figura de menor rango.

La crítica al comportamiento de Beatriz Gutiérrez Müller no es por ser mujer; por el contrario, es una crítica que pretende señalar que no por serlo debe permitirse licencias que no les serían concedidas a los hombres si el caso fuera el contrario.

¿Qué se pensaría de un hombre que al llegar una mandataria la recibe con guiños, risas, la toma de la mano, le echa los brazos al cuello y transgrede sin miramientos el espacio personal? Pensaríamos que es condescendiente, que no está respetando su investidura y que trata de minimizar su autoridad con el trato que le prodiga. Pues eso.

Esto no tiene que ver con costumbrismos ni con la hospitalidad mexicana.

A mi juicio, lo que aquí hay que observar es la voluntad de influir en la percepción de los ciudadanos, de los seguidores del régimen, a quienes se les quiere vender una imagen de amistad y camaradería con los presidentes de la cumbre de América del Norte, cuando lo que hay detrás, lo que verdaderamente importa, se oculta detrás de la apariencia y los resultados de los acuerdos son poco favorables para México.—Mérida, Yucatán

erica.millet@gmail.com

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria de la Comuna de Mérida y del gobierno estatal