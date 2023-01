Carlos Enrique Pacheco Coello: Cambio de actitud en 2023

Le damos la bienvenida a este año 2023 con grandes retos, a pesar de las tormentas de crisis, guerras, egoísmo, pleitos y pesimismo entre los humanos.

Es hora de aprender de nuestros errores y aciertos para ser mejores personas y saber perdonar y aceptar que antes de desear que otros cambien, abrir los ojos y ver hacia atrás las huellas que estamos dejando.

Me permito pedirle permiso a Gabriela Soberanis Madrid, una excelente escritora, para citar algunas palabras de una de sus publicaciones: El Regalo del perdón y el amor Propio.

Ella comienza su escrito con dos palabras ¡Todos Herimos! Y prosigue: muchas veces nos sentimos ofendidos, pero no reconocemos tan fácilmente en las veces que nosotros lastimamos. Tiene razón, no sabemos perdonar porque pensamos que nos van a decir que somos débiles y esto nos lleva a ser altaneros y pensamos que solo nosotros tenemos la verdad y me pregunto ¿cuál es la verdad? Como le preguntaron a Jesús y él contestó “yo Soy la verdad y la vida”, pero él lo puede decir porque es el hijo de Dios.

Gabriela, una gran coach de acompañamiento espiritual, dice: “La vida siempre nos pone frente a situaciones difíciles y personales de quienes tenemos algo que aprender para seguir creciendo”, y en sus últimas conclusiones señala parafraseando a Jerry Jampolsky: “Es como ver la luz de la lámpara y no la pantalla”.

Al reflexionar sobre el escrito, siento que mi vida no ha sido completa al solo dedicarme al trabajo y descuidar a mi familia. La verdad no debo compararme con nadie, solo yo puedo cambiar mi actitud. Recordé las palabras del Maestro David Noel Ramírez Padilla: “Sigue adelante, pero haz más pausas porque la vida se va y no regresa”.

Sin temor a equivocarme sé que puedo servir y seguir aportando, aunque en edad siga creciendo, nunca hay que darse por vencido, nunca se acaba de aprender. Ser un guerrero, no un guerrillero, y ver la cualidad y no los números y las estadísticas. Lo cierto es que no me gustaría ser un numero más sin dejar huella en lo que me apasiona: escribir, investigar, ser un educador para guiar a los y las jóvenes que en estos tiempos están ciegos, no conocen su misión.

No deseo ser un promedio, sino subir los escalones, aunque las rodillas ya no sean ágiles como antes, pero con una actitud positiva sé que puedo y debo seguir guiando y de paso seguir aprendiendo de todos aún del “más pobre”. Lo pongo entre comillas porque sé que ellos son más ricos que muchos de nosotros en su nobleza y en su sencillez. El auto más lujoso nos lleva al mismo lugar que un vehículo viejo.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab