Fernando Ojeda Llanes: Valores humanos, un conjunto de virtudes

Fernando Ojeda Llanes (*)

La semana pasada me hicieron el honor en el Congreso del Estado de Yucatán de entregarme la medalla Héctor Victoria Aguilar; un grupo de queridos amigos en equipo obtuvieron mi información curricular y fueron 19 cámaras empresariales, universidades e instituciones las que apoyaron mi candidatura. Gracias por su bondad.

Me han preguntado qué sentí en mi interior al recibir tal distinción, porque fue de sorpresa, me enteré cuando me dijeron que la aprobación de la comisión respectiva fue el día 12 de diciembre, fecha histórica de la impresión de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, de la cual he investigado durante más de 30 años y cuyo mensaje he llevado en conferencias a todos los países del mundo.

Les digo lo que sentí: en primer lugar, el día 12 como que la Virgen me otorgaba más responsabilidad, recibida con gran amor. Simultáneamente comprender y recibir el cariño de tantas personas, de los consejeros de cámaras, de universidades, de instituciones que sin ninguna restricción me propusieron y la aprobación por unanimidad de jóvenes diputados, de concederme tan distinguida presea.

Pero ya se ha hablado mucho de un servidor, hoy quiero hacerlo sobre Héctor Victoria Aguilar en cuyo honor se instauró esta medalla. Fue una persona sencilla, trabajador en los ferrocarriles, que fue diputado por el Estado de Yucatán y en año 1917 estuvo como constituyente en la sesión del Congreso realizada en Querétaro.

Su lucha de tantos años de protección a los derechos de los trabajadores logró que se incluyera y acepara como parte del Artículo 123 constitucional.

¿Cómo una persona puede luchar por tantos años y enfrentarse a colegas tan dispares para consensar su propuesta y que la aprueben? Yo, en lo personal, puedo inferir: porque llevaba en su interior valores humanos tan fuertes, que nunca le hicieron cejar en su persistencia y paciencia para asentar en la constitución en épocas difíciles el derecho de los trabajadores, que todos hemos disfrutado.

Qué valores supo transmitir sino el de la bondad, la empatía la solidaridad y tener paciencia: la bondad es aquella que transmite el bien, cuya antítesis es el mal, pero su objetivo no solo es eliminar el mal, sino promover el bien y va de la mano con la responsabilidad, la honradez, la justicia y todos los demás.

La empatía está muy relacionada con la sinceridad. Quien busca la bondad, la felicidad o la sinceridad como uno mismo, entiende que cualquier ser humano también vive en la búsqueda constante de lo mismo.

Por ello, la empatía que nos ayuda a ponernos en la situación de nuestros semejantes, también nos ayuda a entenderlos, apoyarlos y ayudarlos cuando es necesario, que es lo mismo que nosotros deseamos.

Solidaridad

La solidaridad es el sentimiento y el principio que nos permite ayudar a cualquier ser humano en todo momento, en especial, en situaciones de desamparo, y creemos que recoge muchos de los valores humanos sobre lo que se ha podido mencionar como la bondad, el amor, la humildad, o la empatía, pues aprender sobre ellos es una buena forma de crecer como personas y ayudar a que otros puedan educarse en valores, es la mejor forma de constituir un mundo mejor.

La solidaridad es el apoyo a la adhesión circunstanciada a una causa o al interés de otros, por ejemplo: en situaciones difíciles. La palabra solidaridad es de origen latín “sólidus”, que significa “solidario”.

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común se habla de solidaridad, compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas.

La paciencia es contraria al aquí y ahora, nos enseña a luchar por aquello que deseamos, a tolerar una incomodidad o una preocupación y a comprender que hay días buenos y días malos, pero pocos problemas sin solución.

Actualmente nuestras vidas se desarrollan en un mundo acelerado. A tal punto que todo pasa por hacer y llegar con rapidez, también para resolver nuestros problemas personales y de trabajo, surgiendo muchas veces roces con personas que a lo mejor podríamos evitar.

Cómo hacer que nuestra paciencia de resultado en el corto plazo, esto es sencillo: planear, programar con fechas y responsables, y sobre todo actuar.

Hay muchos más valores a comentar, pero este es otro boleto para futuros escritos.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.