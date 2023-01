Jesús Retana Vivanco: Un día 16

Un día 16. Hay días que se marcan en el cotidiano quehacer de las personas y son como un almanaque lleno de recuerdos que señalan la importancia de los acontecimientos, como el 16 que precede al pago de la quincena y en el que se tendrán que saldar las cuentas pendientes o comprar lo necesario para llenar la despensa, otros recordarán el desfile del 16 de septiembre, habrá quienes marquen ese día como recordatorio de algún evento o simplemente lo ven transitar en el calendario.

Hay días 16 muy famosos en la memorabilia de la historia que no nos vamos a ocupar de ellos, al fin y al cabo, sean de algún hecho famoso o no, vienen marcados con la inscripción al calce de un día en especifico. Para mí, el recuerdo viene ligado a una visión donde comienza la narrativa, narrativa de una vida llena de felicidad y de amor.

Se me presenta como un pasaje que primero fue un sueño y luego se transformó en realidad.

Son las tres de la mañana y el insomnio aniquila el obejerío que hay que contar para conciliarlo. Tenía que encontrar cansado al cerebro y entonces meterme por un resquicio para lograr domar al monstruo de mi desvelo, entonces, en ese ensueño momentáneo me pregunté: “y si fuera niña, o no, mejor otro niño, no, así tendría la pareja”… y al darme cuenta me encontraba escuchando los penetrantes chillidos de una rolliza y encantadora niña. Por mi mente pasaron inquietantes situaciones de cómo sería la niña años después, la educación es cosa seria, no me habían enseñado a ser padre, no existe un catálogo capaz de señalar cómo afrontar los problemas de una criatura, de una adolescente; sin embargo, se va aprendiendo con los años que son los que vuelven sabios a las personas según Víctor Hugo, pero preguntaba con molestia… “qué demonios le voy a hacer caso a Don Víctor, si ahora mismo tengo el problema con la niña que a sus cinco años es hiperquinética y no para un segundo”.

Las noches se volvían cansadas a pesar de mi corta estancia en la casa a la hora de comer y lidiar con la energía descontrolada de la niña.

Tener una familia y guiarla por el camino adecuado no es cosa fácil. Sus años de primaria y secundaria se convirtieron en un eterno pasaje para la mamá de revisar tareas y el repaso constante de lo que se atoraba en las materias difíciles.

¿Qué va a estudiar la niña?

La niña ya no era tan niña y había que llevarla a las fiestas, enfrentar los peligros clásicos de adolescencia a los 15 años.

La entrada a la universidad, es cuando las preocupaciones afloran en todos los sentidos ¿qué carrera y en dónde la va a estudiar? ¿será su verdadera vocación? ¿estará preparada? ¿no desertará? Me miro al espejo y digo: “ya me estoy haciendo viejo”. No, para nada, apenas tienes cuarenta y siete años y aún te falta mucho camino por recorrer.

Los años se pasaron volando y llega el día de su graduación; entre amigos y familiares se celebra el término de un largo esfuerzo estudiantil coronado por un título universitario para darle al papá y a la mamá la satisfacción de haber cumplido.

¿Por qué 16?

El siguiente capítulo detona su desarrollo para encontrar el camino e iniciar el viaje de la independencia personal y laboral; así que se casó y ahora veo que los años han pasado muy rápido; efectivamente ya me estoy haciendo viejo y sabio como decía Víctor Hugo.

Pasaron muchas angustias, se sortearon problemas de todo tipo y la niña hiperquinética a la que el doctor le recomendó para calmarla a los 4 años, que permaneciera sentada en una silla por lo menos unos 20 segundos y lo más que duró fueron 12, ahora tiene que calmar a dos hijos uno de 20 y otro de 18 e iniciar otro ciclo de vida que seguramente será igual para los que están leyendo este relato. Mi padre me decía ya en su vejez: "la vida es corta y hay que vivirla con intensidad, pero siempre tienes que ser responsable de lo que haces".

Se preguntará el porqué del título de esta historia: hoy cumple años esa niña la que nació un 16 de enero, ahora convertida en una ejecutiva, madre y esposa que forma parte de tantas historias con un sinfín de alegrías y sobresaltos que da la vida. Feliz cumpleaños, hija, y feliz cumpleaños a todos los que nacieron en este día.— Mérida, Yucatán, 16 de enero de 2023

