Jorge Abel Charruf Cáceres: El Yucatán del mañana

Jorge Abel Charruf Cáceres (*)

Han pasado ya dos años, y si algo nos enseñó la pandemia de Covid es que lo único constante es el cambio.

Fuimos testigos de cómo el mundo cambió, de manera radical, en cuestión de semanas.

De pronto nos encontramos comercialmente aislados porque falló lo que nunca pensamos que pudiera fallar: las cadenas de valor manufactureras de una sofisticada economía globalizada.

Los que exportábamos no teníamos certeza de cuándo llegarían nuestros productos a su destino final.

Los que importábamos no sabíamos siquiera si nuestras materias primas llegarían. Y en medio de ese caos, además, cambiaron los hábitos de consumo del mundo y las formas de interacción al hacer negocios.

En pocas palabras, había llegado la tormenta perfecta.

Aquellas industrias y empresas que no supieron innovar para evolucionar ya no están con nosotros.

Por el contrario, quienes entendieron que la única salida de la tormenta era innovar, lograron evolucionar para convertirse en las empresas líderes que hoy atienden las necesidades en esta nueva época postCovid.

Ahí tienen a una empresa desconocida hace tres años, que prestaba el servicio de videollamadas o videconferencias que hoy todos en la Tierra conocemos: Zoom.

Aquí en Yucatán, por ejemplo, empresas productoras de jugos naturales que en cuestión de días transformaron sus industrias y empezaron a embotellar gel antibacterial.

Así como las empresas evolucionaron ante la adversidad, no podemos perder de vista que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que tengan la capacidad de evolucionar ante un mundo cambiante.

En Yucatán, esto se ha hecho bien.

Entendimos que no podíamos comenzar hoy a preparar jóvenes que se van a integrar el día de mañana al mercado laboral en un mundo totalmente distinto al que ahora conocemos si no inculcamos en ellos, de origen, la cultura de la creatividad y de la innovación. Solamente de esta manera nuestros jóvenes industriales podrán reinventarse de manera constante y hacer frente a un mundo en evolución.

Trabajo en equipo

En equipo, industriales, gobierno y academia han hecho esfuerzos que han derivado en un ecosistema de innovación, como, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Yucatán, donde está el Laboratorio Académico de Innovación, Diseño y Manufactura Digital.

Éste último tiene por objetivo servir a la industria aeronáutica y automotriz, además de ofrecerles desarrollo de logística.

Otro ejemplo lo hallamos en la Universidad Tecnológica Metropolitana, que ofrece una serie de laboratorios, entre ellos el de Realidad Extendida, que prepara a las nuevas generaciones en el tema de la tecnología, o en la Anáhuac Mayab, con el laboratorio de Inteligencia e Innovación Educativa y Tecnológica, que integra en sus espacios lo mejor en innovación y tecnología para el desarrollo profesional.

Todo lo anterior es resultado del Yucatán que hace años entendió que el proceso de industrialización tiene que ser integral, donde de manera constante se prepare capital humano para atender a la constante llegada de industrias que a través del empleo generan bienestar y le dan vida al Yucatán industrial.

Entendimos que no podemos traer las oportunidades sin preparar a nuestros jóvenes, porque de no hacerlo tendríamos que importar capital humano; y no podríamos generar solamente capital humano sin atraer inversiones que generen oportunidades, porque nos convertiríamos en un estado exportador de talento.

Es a través de este ecosistema de innovación que preparamos a los jóvenes de hoy para incorporarse al Yucatán industrial del mañana.— Mérida, Yucatán.

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de Canacintra en Yucatán