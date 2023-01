Plaza Grande: Mauricio Vila Dosal, ¿el elegido de Va por México?

Sin lugar a las coincidencias

La reunión de la clase política y empresarial mexicana en el cuarto Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal dejó claro que en política no hay coincidencias.

El interés que despertó el acto en las esferas nacionales se debe al reciente anuncio de que el partido del gobernador, Acción Nacional, será el que elija el candidato de la alianza Va por México a la presidencia de la república, como decidieron los presidentes de los partidos que integran esta coalición. Y como el primer acto político posterior a ese acuerdo fue, precisamente, el informe de Vila Dosal, a quien la dirigencia nacional del PAN señala como una de sus cartas fuertes, la pasarela fue obligada.

Testigos e invitados al brunch dominical relatan que hasta hubo una especie de alfombra –azul, no roja– camino al salón del Centro Internacional de Congresos por donde desfilaron los presidentes nacionales de PAN, PRI y PRD, gobernadores y ex gobernadores, senadores y diputados federales, alcaldes de varias ciudades de México e, incluso, presidenciables.

Todos ellos coincidieron con los capitanes de la industria y la empresa nacionales, que se sumaron a los asistentes locales habituales a estos actos políticos. Estos últimos no ocultaron su asombro ante la aparición repentina de personajes de la política nacional. De un evento cien por ciento local, el Informe se convirtió en un acto de política nacional con escenas inusitadas como la presencia de dos exgobernadoras y un exgobernador del PRI.

En ''cerrada'' alianza



La pasarela política y los entretelones en el cuarto Informe de Mauricio Vila permitieron ver escenas poco frecuentes: en el brunch previo a la ceremonia protocolaria, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, departía de manera muy cercana con la abogada María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, en tanto que el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, uno de los presidenciables de Va por México, se enfrascaba en una conversación rápida con Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal de Movimiento Ciudadano, mientras que los coordinadores parlamentarios de PRI, PRD y PAN conversaban sobre el impacto del reciente anuncio de la coalición opositora.

Allá estaban bebiendo café y comiendo bolitas de queso Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI; el veracruzano Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores del PAN, y Rubén Ignacio Moreira Valdez, Luis Espinosa Cházaro y Jorge Álvarez Maynez, coordinadores de los diputados federales de PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, en ese orden.

En otra esquina estaban el ex gobernador Rolando Zapata Bello, quien, acompañado de algunos colaboradores, compartió con Osorio Chong impresiones sobre la situación electoral en el Estado de México. En la mesa empresarial llamó la atención la presencia de Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, y de José Antonio Meade, exsecretario de Estado y excandidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza).

El grupo más bullicioso fue el bloque de senadores del PAN, entre ellos Lilly Téllez García, Xóchitl Gálvez Ruiz, Kenia López Rabadán, Damián Zepeda Vidales, Mayuli Martínez Simón, Minerva Hernández Ramos y María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Cercanía priista

El senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fue una figura muy activa en recientes procesos electorales en el Estado de México, se sumó a la plática del grupo de priistas que se veía muy animado. Ahí, el legislador dio rienda suelta a la charla que previamente, en el acceso al CIC, no pudo tener, pues en el pasillo de ingreso pasó sin pena ni gloria, por lo que apenas llegó se metió al salón, donde ocupó su lugar junto a las ex gobernadores Ivonne Ortega Pacheco y Dulce María Sauri Riancho.

El ''guinda'' no le queda

A quien se notaba muy desenvuelta en la plática de grupos políticos fue la senadora Lilly Téllez García, quien no dejaba de observar el vestido de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, un vestido que, comentan las expertas en moda, era “muy elegante y adecuado para la ocasión”, no así la vestimenta de Raúl Paz, que fue duramente criticado por las edecanes del CIC porque “no combinaba” la guayabera guinda (todo sea por mimetizarse con Morena, aunque sea en la vestimenta) con los calcetines grises.

Mérida, sede de más encuentros políticos



Los invitados al brunch previo al Informe en el Centro Internacional de Congresos tenían dispuesta, por el lado poniente del salón, una mesa de carnes frías, café y jugos naturales. Sin embargo, la mayoría se decantó por la barra oriente, donde se sirvieron los platillos yucatecos, entre ellos tacos de cochinita, lechón, queso relleno, relleno negro, salbutes y papadzules.

Al pasar por esta parte, Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, elogió el tamaño de los panuchos; según comentó, pensaba que eran más pequeños.

La plática de los líderes empresariales se centró en los grandes eventos que se habían pospuesto por la pandemia de Covid-19. En particular se notó muy entusiasmado a Daniel Becker Feldman, quien hoy encabeza la Asociación de Bancos de México (ABM) y es nuevo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). Éste informó a sus homólogos empresarios de la reunión de la ABM que se efectuará en Mérida, como minutos después confirmaría el gobernador en su informe.

Refrendan su popularidad

El aplausómetro político local y nacional confirmó que tres políticos del PAN están muy bien posicionados en estos momentos: el gobernador Mauricio Vila Dosal, considerado entre las cartas fuertes para la candidatura presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD; el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien aspira a la candidatura a la gubernatura de Yucatán, y la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Mérida.

Los invitados al cuarto informe de resultados del gobernador Vila lo ven como una opción viable para la silla principal de Palacio Nacional y así lo demostraron con la gran cantidad de ovaciones que le dedicaron. En cuanto a Barrera Concha y Cecilia Patrón, se puede decir que tuvieron un empate técnico en el mismo evento porque fue casi igual el nivel que alcanzó el aplausómetro con ellos. Vila y Cecilia Patrón volvieron a ganar aplausos en la asamblea de presidentes y presidentas estatales del PAN que se realiza en Mérida, en el hotel Fiesta Americana.

Cartas fuertes

Siguiendo con el aplausómetro, en el plano nacional fue para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que levantó nutridos aplausos, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien elevó un poco más los decibeles de las palmas y hasta arrancó algunos gritos de apoyo. Kuri también es una de las cartas fuertes del PAN para la candidatura presidencial y se notó que tiene el aprecio de los panistas nacionales.

Otro gobernador del PAN que suena como probable aspirante a la presidencia de la república es Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, pero el aplausómetro no fue tan intenso como los que recibieron Vila, Maru, Kuri y los locales Renán Barrera y Cecilia Patrón. La que tuvo menos decibeles del aplausómetro en el Centro Internacional de Congresos fue la senadora del PAN Lily Téllez, también aspirante a la silla presidencial.

Se queda sin lugar y lo balconean



Durante el evento surgieron comentarios relacionados con el tema protocolario, pues algunos personajes se habrían quedado afuera por falta de lugar. Uno de los nombres que sonó fue el del comandante Luis Saidén Ojeda, quien al parecer habría acudido al tocador antes de pasar a ocupar su asiento y, al intentar entrar al salón donde se realizaba el informe, no pudo hacerlo porque “todas las sillas” ya estaban ocupadas.

El hecho llamó poderosamente la atención de quienes se encontraban en el vestíbulo y lo presenciaron cuando ya había empezado el informe, del cual, justamente, el primer tema señalado fue la seguridad en Yucatán. Por cierto, al hablar de ese tema, el gobernador no dejó bien parado al titular de la SSP, al señalar que cuando asumió la gubernatura quiso darles casa a los policías por medio del Infonavit y lo logró, a pesar de que “el comandante Saidén me dijo que no se podría porque a los policías, por el riesgo de su trabajo, no les dan créditos para casas”.

Mensajero desde Mérida



En el concierto musical del salsero venezolano Óscar D’ León, como parte del festival Mérida Fest, el artista se emocionó al ver a numeroso grupo de paisanos y cubanos en la Plaza Grande que aguantaron la llovizna que cayó el domingo 8 pasado, y mandó un mensaje sutil a estas personas que dejaron su país por el tipo de gobierno que dirige la nación.

Su frase "despierta Cuba" pasó inadvertida para la asistencia por el ambiente de fiesta y alegría, pero sin duda se refirió a la opresión que viven los ciudadanos de esos dos países que tienen gobiernos dictatoriales. Esa famosa frase surgió a raíz de la protesta pacífica de julio de 2021 en la isla, la cual generó un levantamiento social en 50 ciudades y pueblos cubanos, pero fue apagado por el gobierno con la captura y encarcelamiento de muchas personas.