Gabriela Soberanis: La femineidad herida, una canción y Shakira

A la gente le gusta hablar de la vida de otra gente. ¿Por qué? Porque es una forma de ignorar sus propios problemas y minimizarlos.

En estos días vivimos este fenómeno a través de la enorme polémica que se generó en torno al nuevo sencillo de Shakira y Bizarrap, ya que en la canción la artista colombiana habla abiertamente de su separación con Gerard Piqué, la infidelidad del exfutbolista y la nueva pareja de él.

Mi intención no es hablar de la vida de nadie, sino ampliar el perímetro de la discusión, y analizar algunas ideas y hechos en torno a este primer gran momento viral del 2023.

Quiero empezar por hacer énfasis en que nunca minimicemos el impacto de la información que recibimos a través de los medios de comunicación; llámese noticias, películas, series, moda o música.

Los mensajes que recibimos del entorno, especialmente cuando se escuchan repetidamente, los incorporamos inconscientemente como ideas, creencias y actitudes propias, a menos, desde luego, que medie el pensamiento crítico y podamos detenernos a pensar qué sentimos y opinamos de ello, toda vez sustraídos del ruido exterior.

Por tanto, ¿sería sensato pasar por alto los mensajes de una canción que se ha vuelto viral y, al parecer, también bandera de muchas mujeres? Definitivamente, no.

Lo diré sin rodeos para poder llegar al punto clave de esta reflexión: yo encuentro patética la letra de esta canción y, también, peligrosa para las mentes dormidas. Se está elogiando la supuesta osadía de una mujer para decir las cosas claras y de frente, y estamos perdiendo de vista que en una historia mal contada no hay honestidad ni valentía. Analicemos solo algunas de las frases de la canción:

• “Hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos”. (Supremacía).

• “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”. (Supremacía y menosprecio).

• “Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques”. (Venganza).

• “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”. (Condenar lo mismo que se ha hecho).

• “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. (Cosificación y confundir precio con valor).

• “Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también”. (Menosprecio).

Es posible que se necesite más que sentido común para reconocer la incongruencia, la recriminación y las ideas supremacistas de la letra, pero no lo creo. Basta con prestar atención.

Y solo para el registro: no estoy justificando las acciones de nadie. Estoy analizando la letra de una canción que, en las propias palabras de la cantante, tiene como objetivo “Enfatizar la fuerza que tienen las mujeres incluso cuando atraviesan momentos delicados. Abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, que alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”.

Con el fin de darle un poco de validez a algunas de estas palabras, diré que no estoy de acuerdo con este discurso plagado de feminismo. Me tomaré el derecho a defender lo que siento y pienso, y alzo la mano aunque muchos no estén de acuerdo y levanten la ceja.

En el discurso feminista el hombre siempre es el culpable. Nosotras somos las víctimas y ellos, los victimarios. El hombre es el enemigo que nos lastima y nos hace sentir inferiores.

Sin duda, muchas mujeres se identifican con esto, pero yo pienso que nadie tiene el poder de hacerte sentir inferior sin tu consentimiento; y en una relación no hay víctimas ni victimarios, lo que hay son dos personas con heridas propias que terminan hiriendo a los demás a su manera.

Continuemos el análisis con la frase más funesta de todas: “Las mujeres ya no lloran, facturan”.

En esta declaración subayce lo que yo creo que sustenta la ideología del feminismo: la necesidasd de equipararnos a la peor versión de un hombre, ese que no es consciente de sus emociones y a quien solo le interesa el mundo material, lo que puede tener y obtener.

Lamentablemente, la canción se convirtió en unas pocas horas en una oda al empoderamiento femenino. Muchas mujeres entienden este “empoderamiento” como un derecho a reprocharle al hombre, no a sentirse motivadas por el amor a ellas mismas, y a cuidar su dignidad y valor personal.

Sugerir que está bien suprimir nuestras emociones para ventilar detalles de nuestra vida privada, y justificar este hecho porque se puede sacar provecho de ello, no tiene nada que ver con el empoderamiento, máxime si eso implica perjudicar a nuestros propios hijos.

La letra describe fielmente lo que padecen hoy en día muchas mujeres: la femineidad herida. La femineidad herida se manifiesta principalmente con una desconexión de nuestros sentimientos, menospreciándolos, invalidándolos ó racionalizándolos. La femineidad herida exige más derechos y menos responsabilidad personal, es incapaz de reparar en las propias fallas ni acepta que la mujer se equivoca tanto como el hombre.

La femineidad herida busca compensar el sufrimiento, castigando y humillando al varón, cobrando así una venganza en forma de indemnización por las opresiones y afrentas del pasado.

La femineidad herida nos hace sentir superiores porque nos hace creer que somos perpetuamente inocentes, hagamos lo que hagamos.

La femineidad herida lleva a las mujeres a compararse con otras mujeres, y a menospreciarlas, si es necesario, para no quedar en desventaja.

La femineidad herida se tiene que sanar, porque si no, verás frente al espejo a una mujer cada vez más vacía e infeliz.

Las canciones son un medio muy poderoso para adoctrinar e implantar mensajes en la psique de la gente. A muchos artistas les pagan por propagar la ideología de género y el feminismo, y logran catapultar sus carreras generando adeptos.

Por eso, yo sospecho que detrás de esta canción está montado un teatro para hacer dinero y mover masas. Y ha funcionado, porque un sinfín de personas se han identificado con la canción, y se atreven a llamar arte y talento a lo que es marketing puro. Pero estas ya son conclusiones mías que nadie tiene que compartir conmigo.

Lo cierto es que la canción se convirtió en el estreno latino con más reproducciones en 24 horas en la historia de YouTube.

Solo les invito a no irnos con la finta; que alguien tenga muchos seguidores, que una canción tenga muchas reproducciones, solo significa que tiene mucho de algo, pero no necesariamente algo de valor.— Mérida, Yucatán.

