Olegario M. Moguel Bernal: El mensaje detrás del gran festejo

Nunca me sentí tan influyente. Avanzo por Colón hacia el Centro Internacional de Congresos. El día es claro y la avenida despejada como el cielo dominical. Tan despejada que no se perciben protestas —más tarde me entero por el Diario que sí las hubo, pero fueron confinadas al infinito y más allá—.

En Reforma, elementos de la policía, de la guardia nacional y… ¡¿soldados?! desvían los vehículos impidiéndoles seguir hacia el lugar que este día será el centro del universo.

Delante mío, un Jetta exhibe en las puertas una leyenda categórica: “Armada de México”. No se desvía. Un policía se acerca al conductor. Le pregunta algo y acto seguido quita el cono. Pásele, señor.

Del retrovisor de mi vehículo pende un marbete con la leyenda “4o informe de gobierno”. Logotipo del gobierno del Estado. Me aproximo, bajo el cristal (si pararon al de la Armada, a mí con más razón). Para mi sorpresa solo recibo un “avance” de un policía. Obedezco, avanzo cuadra y media y llego al estacionamiento sin escalas. Mi ego está a punto de estallar. Me siento Biden en La Bestia devorando asfalto sin obstáculos en el camino.

Estaciono. Subo por el elevador y, al abrirse las puertas, la presencia del comandante Saidén se hace notar en forma elocuente. Su uniforme negro contrasta con el desierto blanco de guayaberas.

Echo un vistazo. Algunos conocidos conversan con alguien. Me acerco a saludar. Charlo de cualquier cosa. A ver qué tal están los renders, bromea uno.

Rompen la armonía de la vestimenta blanca, además del uniforme del jefe policiaco, el vestido azul panista de Celia Rivas y la guayabera guinda morenista de Raúl Paz. Son tan obvios los políticos. Si tienes dignidad, no necesitas gritarlo. Me viene a la mente una insistente sentencia paterna: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

Vamos adentro, pues. Demasiado inquietante este espectáculo, pienso, sin sospechar que las verdaderas escenas están adentro. La impresión de inmensidad y llenura del salón más grande del mundo me abruma. Si bien he estado ahí, nunca con tanta gente. Debo sostenerme para no caer como Condorito, ¡Plop!

Nunca Rolando lo llenó de tal forma. Bueno, ni el mismo Vila en su primer y único informe presencial hasta ahora. De veras que el gober tiró la casa por la ventana. Son los tiempos, que caray.

Empiezo a contar hileras de sillas para calcular el número de asistentes. Una cabecita de algodón en la fila delantera me distrae. ¿Es Olga Sanchez? ¿Qué hace aquí? ¿No es ésta una fiesta de la Alianza Va por México? Cierto que más tarde nos enteramos todos que la secretaria Luisa María Alcalde estaba ahí, si bien como representante de AMLO, no en calidad de invitada.

En cambio, la exsecretaria de Gobernación sí lo estaba, producto de un mensaje de apertura política o de querer quedar bien con todos. Parece que son las únicas representantes de la 4T, una clasificación en la que Raúl Paz aún no encaja por más guinda que sea su guayabera.

Mientras sigo estirando el cuello para ver a quién más identificó, Beatriz Paredes pasa a mi lado en silla de ruedas. Ahí va la senadora, exembajadora en Brasil, la antes combativa legisladora inventora del famoso “reloj legislativo”, ahí va una de las que aspiran a la grande. Será difícil hacer campaña en sus condiciones físicas. Pero todo es posible.

Empiezo a anotar nombres: Enrique de la Madrid, Miguel Mancera, su tocayo Osorio Chong, Lili Téllez, Alito… y, ¿quién es ella? ¿Layda? ¿Layda Sansores? ¡Vaya con la fuerza campechana! ¡Que los sienten separados, no vayan a dar un espectáculo bochornoso! Aplauso a los encargados de protocolo. Ponen bastante tierra de por medio entre Shakira y Piqué.

Mauricio Vila enhebra un rosario de nombres de invitados. Además de los mencionados, el excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña; Maru Campos y Tere Jiménez, la artillería femenina panista en las gubernaturas; otros candidateables como Diego Sinhué Rodríguez y Mauricio Curi, los hombres fuertes del PAN en Guanajuato y Querétaro.

Hasta aquí los gobernadores. Vienen todos los invitados. ¡Un momento, no todos! Mauricio Vila da la bienvenida a la representante de Claudia Sheinbaum. Claro, después de lo que le pasó la semana pasada, mejor es que no se aleje del terruño para hacer campaña.

Tarde pero seguro menciona al exgobernador de Michoacán Silviano Aureoles, ya fuera porque arribó después o porque el protocolo olvidó incluirlo. Bastante avanzando el informe, Vila zanja el asunto mencionándolo. Mal se hubiera visto de no nombrar a un contendiente en busca de la candidatura de la Alianza para la grande.

La lista sigue: por el Senado, Julen Rementeria, líder la bancada panista, y los también blanquiazules Xóchitl Gálvez, Kenia Lopez, Damián Zepeda… También, el senador de la 4T Pedro Haces, secretario general de Catem, que controla nada menos que a los trabajadores del Tren Maya.

Los diputados Rubén Moreira, Luis Espinoza Cházaro y Jorge Alvarez Máinez, líderes de las bancadas del PRI, PRD y MC. No faltó nadie… excepto la científica, doctora, exdelegada en Tlalpan, jefa de gobierno, primera corcholata y ave de las tempestades del metro capitalino, Claudia Sheinbaum.

Hasta Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, y Marijose Alcalá, titular del COM, vinieron a la blanca Mérida a prodigar aplausos.

Líderes de partidos: además de Alito, el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano. Y del patio, Jorge Carlos Ramírez Marín, Dulce María Sauri Riancho y Cecilia Patrón, además, por supuesto, del alcalde Renán Barrera y sus antecesores César Bojórquez y Angélica Araujo. Sí, leyó bien.

Cuando Mauricio Vila menciona el saneamiento de la deuda del Museo del Mundo Maya y la reanudación del hospital de Ticul, el respetable ansía que la cámara enfoque a los exgobernadores Ivonne Ortega y Rolando Zapata. Como Ricardo III, hubiera dado mi reino por una imagen de ellos en ese momento. “¡A close up, a close up! ¡My kingdom for a close up!”. No hubo tal y mi reino sigue intacto.

El “talk show” sigue al más puro estilo de Jerry Seinfeld. Las bromas salpican el discurso de un Mauricio Vila exultante que explica sus acciones de gobierno con un tono desenfadado mientras opera él mismo el control remoto del proyector. ¡Estamos en confianza, qué caray!

Tan en confianza que los asistentes pueden ver frente a ellos no a un gobernador sino a un sujeto de lo más sencillo, es más: un amigo, faltaba más… Suyo y del pueblo. ¿Qué mejor perfil puede anhelar la Alianza Va por México para su candidato a la grande? ¿Queda claro el mensaje?— Mérida, Yucatán.

