Columna 7 Por Franklin Recio: Buena educación y populismo

¿Qué tienen en común el que se salta la fila de las tortillas y un funcionario corrupto? Ambos rompen las reglas que fueron establecidas por la sociedad ya sea por costumbres o por las instituciones donde hay leyes claras que prohíben la corrupción.

Nuestro concepto generalmente aceptado de una buena educación empieza a formarse en España, alrededor del siglo XIII donde se esperaba que los príncipes de Castilla tuvieran mejores modales que los demás comensales. Otra buena costumbre tuvo su origen en la sociedad de la Revolución Francesa, donde los parisinos hacían cola en las panaderías para que se sirviera en el orden en que iban llegando de manera que todos tuvieran la misma oportunidad, independientemente de su clase social.

Quien se salta la cola es una persona ruin, que no tiene respeto por el tiempo de los demás y tiene poca empatía con el concepto de que cada individuo tiene los mismos derechos y obligaciones.

¿Y qué tiene que ver esto con los políticos populistas? Ellos creen que, para resolver el problema de la pobreza, tienen que saltarse las reglas. Por eso mandan al diablo a las instituciones. Por eso no tienen empacho en volverse corruptos pues es “para la causa”aunque en cochupos y transas le estén diezmando parte del salario a los trabajadores del estado. En este sentido, los populistas no poseen ninguna ideología, no tienen intención de aportar a la sociedad, sino obtener de ella lo más posible para aumentar su interpretación del poder. Por eso se dirigen hacia la gente de menor capacidad económica, pues les compra la narrativa y dan votos.

Desde el punto de vista económico, es un problema, porque en una sociedad donde las reglas se empiezan a doblar, se aumenta el costo de las transacciones. Si en cada interacción, hay alguien que pide su “cuota” para que el trámite circule, se generan sobreprecios, que son pagados por toda la sociedad y vuelve la economía lenta, inflacionaria e ineficiente.

Esta práctica de hacer la fila implica un entendimiento tácito de las consecuencias de saltársela, que son la ira y burla de los que si están haciendo su parte para que todos tengan la misma oportunidad de ser servidos bajo un criterio, el orden en que llegaron. También hay quienes, con su inacción, permite que alguien se salte su lugar. A veces, hay gente que es apática o tiene miedo en lugar de salir y defender la libertad. Para proteger a México de caer en las garras del populismo se necesitan ciudadanos libres que no tengan miedo de denunciar, así como instituciones fuertes, que atiendan a los ciudadanos usando reglas justas. Es tiempo de construir nuestra sociedad de manera positiva, con una cultura de respeto y reconociendo el papel de las instituciones en cada una de las tareas que les fueron asignadas.— Mérida

Candidato a doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la U. Anáhuac-Mayab