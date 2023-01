Jorge E. Torre Loría: Cartas al Diario

Recibimos del señor Jorge E. Torre Loría, ex secretario de Turismo del gobierno del Estado, la siguiente carta:

Comienza el año 2023 y se acerca cada vez más el proceso electoral más importante del país, que es la elección de los candidatos que contendrán por la presidencia de la República el año que viene.

En lo que va del actual sexenio, la oposición se ha centrado en criticar el desempeño del actual presidente por las decisiones que ha tomado y por la falta de resultados en su gestión. La seguridad, la salud , la economía y las dudas de sus obras emblemáticas se han criticado a más no poder.

La refinería que no refina, el aeropuerto que no tiene vuelos, el Tren Maya que no se va a terminar, la salud que es un desastre, la seguridad que ha roto récords de muertes y la economía que no levanta, son las acciones que la oposición se ha empeñado en señalar a lo largo de estos tres años.

La pregunta que nos hacemos muchos que estamos preocupados por lo que pudiera pasar es qué pasará si en este 2023 todo lo que se ha criticado y ha sido la base de la oposición empieza a dar resultados, y comento lo siguiente:

Según el gobierno federal se solucionará el problema de salud y al finalizar el año ya estaremos sin falta de medicinas, y el Seguro Social ya estará trabajando a todo lo que da, y aunque tarde, ya se habrá regularizado.

¿Qué pasará si se terminan las obras de conectividad para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles y el tren que unirá a los dos aeropuertos empieza a funcionar, y los vuelos se incrementan porque no tienen más a donde ir?

Si la refinería de Dos Bocas empieza a refinar y la gasolina baja de precio...

Si el Tren Maya empieza a operar, cuando menos entre Cancún y Palenque, y funciona con éxito...

Si se comprueba que los muertos por la inseguridad disminuyen, como dicen que está sucediendo...

Y si la economía mejora su desempeño y empezamos a crecer como este año que, dicen, llegaremos al 3 por ciento del producto interno bruto (PIB)...

Pero lo más grave es qué pasará si el plan B de la reforma electoral se queda cómo está, ya que la competencia no tendría piso parejo para sus contendientes. Entonces, la oposición se las verá muy negras para ganar la Presidencia.

Veremos lo que sucede y que todo sea por el bien de México.