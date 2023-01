JesÃºs Retana Vivanco: Repartidor de pizzas

Repartidor de pizzas

Pinche noche, y pa´cabarla lloviendo, en esta colonia de mierda –se escucha la voz de Ramiro, el repartidor del changarro La pizza loca, en Ciudad Neza–. Una pizzería que ahora es propiedad del hijo mayor de don Simón, fallecido a causa del Covid; dicen que no alcanzó a llegar a la clínica del Seguro y se murió en el Tsuru de Rafa, el hijo que ahora se encarga de la pizzería.

Un localito como casi todos los de Neza de tres por tres metros, donde apenas cabe el hornito que compraron en abonos, un refri de segunda mano al cual le retacan de todo. Una mesa de madera para extender el amasijo de la pizza y unos platos hondos de plástico donde se ponen las aceitunas, de las baratas que se compran a granel, otro con cebolla, uno floreado que contiene las rodajas de jitomate. Los topers de plástico se apilan con los ingredientes… el jamón, el peperoni, la piña, el queso y en una botella de leche de esas que antes se vendían con un sello rojo en la que guardan la salsa. Según Rafa es una receta secreta, pero más bien solo es jitomate molido con un poco de pasta, un chile de árbol, sal y hierbas de olor que compran en la recaudería de la esquina.

Ramiro, casi siempre molesto porque no le queda más remedio que repartir en su moto, la que compró en abonos chiquitos en Elektra. A sus dieciocho años tuvo que dejar la prepa para ayudar a mantener a su madre y dos hermanas gemelas de catorce años. El papá esta en el reclusorio condenado a 6 años por haber lesionado en una pelea de cantina a un parroquiano al que sin deberla ni temerla le propinó una paliza que lo mandó al hospital con lesiones graves.

Un chico inteligente, bueno para los estudios, pero el reparto de pizzas no es lo suyo. Es común verlo sentado en una silla cuando no hay jale leyendo algún libro que le prestan o que compra en el rebusque de la colonia.

–Llévate estas dos pizzas a la calle 30, ya sabes, la señora de los perros –le dice Rafa.

–¡Uuutaaaa! esa vieja nunca da propina y además se encabrona cuando la pizza no llega caliente.

–Date prisa antes de que apriete la lluvia.

Enfundado en un terno de hule y botas, mete las cajas de cartón corrugado con pizzas en una maleta descolorida y arranca de inmediato. El aguacero de esa noche apenas le dejaba ver a través de la mica del casco. La casa de la entrega no estaba tan lejos, eran unas cuantas calles pero había que atravesar la avenida y los semáforos no servían. Demasiado pedir para el carácter de Ramiro que en una súbita maniobra se sube a la banqueta para avanzar más rápido y llegar al cruce con la avenida. Después de tocar el timbre y escuchar el ladrido furioso de los perros, sale la señora protegiéndose con un paraguas y comienza el reclamo.

–Espero que estén calientes, porque si no, es la última vez que las pido con ustedes.

–Vine volado a traérselas señora.

La señora le paga justo lo del importe y se da la vuelta, al momento que Ramiro le pregunta.

–¿Para el repartidor no hay una propinita?

–Que propinita ni que nada, tienes un sueldo y confórmate.

Ramiro, con una rabia que no puede evitar, entre dientes le responde.

–Vieja cabrona, ojalá y te hagan mal.

Una oportunidad

Las once de la noche, se escucha el escape de la ruidosa moto al llegar a su casa, sus hermanas dormidas, menos Sara, su madre que lo esperaba con un café negro y un plato de lo que había sobrado de la comida. El semblante de Ramiro no era del todo cordial, sin embargo se sentó en la pequeña mesa redonda de vidrio y le dice a su madre que ya no aguanta vivir de esa manera.

–Tengo que buscar otro trabajo con mejor sueldo y dejar de ser un mandadero. Fue el reclamo mientras le daba unas cucharadas al plato de arroz con un poco de carne molida.

La mamá con ojos llorosos lo consuela y le dice que fuera con el Tío Carlos, hermano de su padre y propietario de un taller mecánico en la colonia Santo Domingo, en el mero sur de la ciudad. La idea no le gustó ya que tardaría mucho en llegar a ese tallercillo de piso de tierra con puros taxistas como clientes.

–Voy a ver de que manera puedo acabar la prepa y trabajar al mismo tiempo, propuesta que alegró a Sara y aprovecho para comentarle que le habían ofrecido un trabajo de doméstica de entrada por salida en una casa del Pedregal.

–¿Quién va a atender a las gemelas? –preguntó.

–Le dije a Rosa, tu tía, que me ayudara, las va a recoger de la escuela para que no se vengan solas, esto es temporal hijo, mientras nos nivelamos un poco, además el sueldo es bueno, doce mil pesos al mes.

Ramiro se lleva las manos a la cabeza y con una mirada incrédula recrimina que no puede creer que la vida los haya tratado tan mal, todo por la irresponsabilidad y violencia de su papá.

La casa de Cráter

Sara se baño muy de mañana para llevar a las gemelas a la escuela y estar a tiempo en su nuevo empleo de doméstica. Ramiro llegaba temprano todos los días porque había que comprar la lista de ingredientes para hacer las pizzas y limpiar el changarro.

–Buenos días, Sara –le da la bienvenida Diana, la señora de la casa–. Este es tu uniforme, te vas a encargar del aseo, la cocinera te va a indicar qué y cómo lo tienes que hacer.

Después de un tutorial intenso por parte de Filomena, la cocinera, Sara se da prisa para limpiar esa casa tan grande en la calle de Cráter.

Se acercaba la hora de la comida, el esposo de Diana se baja del Mercedes y acercándose al comedor, la revisa con suspicacia.

–Ella es Sara, la nueva muchacha que me recomendó el que nos surte la fruta. El es Ernesto mi marido.

–Mucho gusto señor, estoy para servirle.

–Gracias, Sara –contesta el patrón.

Ernesto era un abogado famoso y además bien parecido, ataviado intelectualmente con el don de la cortesía. Sara no era una belleza pero su cuerpo aún conservaba las glorias de permanecer firme y bien formado después de sus cincuenta años.

Al día siguiente, al término del desayuno, Ernesto no dejaba de verle las piernas y el trasero, Sara de inmediato se dio cuenta, con el trapo en la mano al estar limpiando una mesa, cavilaba con preocupación que el trabajo no fuera a ser lo que se imaginó y las intenciones del patrón fueran otras además de su amabilidad.

La felicitación llegó después de un mes de trabajar de sirvienta, como le decía su hermana Rosa. La patrona la llamó y le dijo que su trabajo era de primera. Avergonzada, Sara solo se limitó a darle las gracias por el empleo a pesar de que el desgaste había derivado en dos problemas que había que aguantar todos los días: primero, el cansancio por el aseo de una casa tan grande que apenas con dos mucamas quedaría medianamente limpia y, segundo, el sentirse acosada por las miradas libidinosas del patrón.

La hora de la comida para el servicio en la casa de Cráter. El jardinero en una intensa y orgullosa plática sobre su hija, enfermera del hospital del Seguro, daba cuenta de cómo fueron los días álgidos de la pandemia. En ese momento Filomena le indica a Sara que el patrón quiere que le lleve su café al estudio, de repente su corazón comenzó a latir porque algo malo presentía.

–Déjalo en la mesa y ponle un sobre de stevia –fueron sus palabras.

–Sebes que ese uniforme te sienta muy bien, Sara.

Sin voltearlo a ver, se dirigió a la puerta para salir de inmediato.

–¿Qué pasa, mamá, por qué me llamas a esta hora?, estoy por llevar un pedido.

–Ven por mí en la moto, hijo, es urgente, después te explico.

Ernesto había llamado nuevamente a Sara a la biblioteca.

–Mira Sara no sé qué piensas pero me has despertado un instinto obsceno desde que llegaste a la casa. Solo pienso en lo que hay debajo de esa falda y no lo puedo evitar, mi esposa no está, solo déjate llevar.

Sara, sin emitir palabra se acerca a la puerta y al verla que estaba cerrada con llave se desconcierta y no sabe qué hacer ante el acoso físico del patrón. Sus manos recorren las caderas de Sara y en un tirón le baja la falda, la jala del brazo y la tira en el sofá de la biblioteca.

–No te voy a forzar, solo te digo que si no lo haces, la vas a pasar muy mal.

Sara ya se había dado cuenta del gran poder que tenia el abogado y prefirió sumirse a sus deseos. El celular de Sara no dejaba de sonar, era Ramiro, pero no podía contestar.

Al terminar, la acaricia, y con un beso en la mejilla le ordena que se vista y le recuerda que ahí no pasó nada.

–Soy el hijo de Sara, me habló con urgencia para que viniera.

–Pase joven, le indica el jardinero un poco desconcertado.

–Qué te sucede mamá, no me contestaste, porque estas llorando, mira la facha, parece como si te hubiera pasado un tren encima.

–Fue algo peor hijo, el patrón me violó.

El aturdimiento nubló la vista de Ramiro y haciendo caso a sus genes violentos heredados del padre, de súbito entra a la casa, en su camino encuentra un trinche del jardinero.

–Donde está ese hijo de la chingada para partirle la madre, gritó con toda sus fuerzas.

El abogado venía bajando las escaleras; de un certero golpe, Ramiro hizo que tocara suelo cuan largo era; le siguieron dos, cinco, siete golpes hasta rematar con el trinche en las costillas y de no ser porque la mamá se abalanzó para detener la golpiza, lo hubiera matado.

Dos costillas rotas, lesiones graves y el hurto de un reloj Rolex de oro que fue sustraído de la muñeca del abogado, no alcanza fianza y lo mandarán 6 años a prisión. Fue lo que el abogado de oficio le comunicó a Sara.

–Pero él patrón me violó a la fuerza ¿por qué no lo castigan? Además, no le robamos el reloj.

–Él negó los hechos diciendo que llegaste en esas fachas a la biblioteca, que seguramente te habías metido con el jardinero y que tu hijo lo golpeó para quitarle su reloj.

–Nada de eso es cierto, pregúntenle al jardinero.

–Ya no trabaja en la casa, nadie sabe dónde se fue.

–El señor es abogado de grandes personajes de la política, el juez no quiso indagar más a pesar de tu denuncia y como no hubo testigos, mandarán a tu hijo a la cárcel.

La balanza de la justicia se mueve dependiendo del peso de los billetes que le pongas.

