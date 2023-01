El año pasado la cuesta no solo fue en enero, sino durante los meses restantes. Los precios de los diversos productos iban en escalada, en momentos subían desproporcionadamente, en otro casos bajaban, pero al final quedaron con precios altos.

Ahora, al iniciar el año la cuesta se resiente después de los gastos en las fiestas decembrinas, pero los precios de alimentos y servicios siguen en ascenso.

Con el predial se dio un golpe a las familias yucatecas por el incremento, cuando menos en el municipio de Mérida, en donde el alza fue considerable en relación con el pago anterior. Sorprende a muchos el pago a pesar del descuento.

Los meridanos preguntan varias veces al pagar si esa es la cantidad con descuento, y la respuesta es desalentadora al escuchar la afirmación y mirar el recibo para el pago correspondiente. Y no son 50 o 100 pesos el aumento, sino varios cientos, y esto es un golpe a la economía familiar.

Sin embargo, otro duro golpe para familias y comerciantes es el alza de la energía eléctrica. Según lo anunciado será un incremento de 7.1 por ciento anual. Quiérase o no, este aumento impacta a las familias no solo en el hogar por el consumo mensual, sino por el alza en los comercios.

Con el pretexto de este incremento en la energía eléctrica, los comercios subirán los precios de productos diversos, en ocasiones desproporcionados. Esto obliga a reducir alimentos y otros productos en las mesas de las familias.

Es lamentable que cuando ocurren estos aumentos en la luz y gasolina hay quienes abusan en los precios y los elevan hasta convertirlos en inalcanzables.

Si el año pasado fue difícil para la economía de muchas familias yucatecas, ahora comenzamos el año con fuertes presagios para los presupuestos familiares. Y como siempre se sacrificarán productos y servicios ante la escalada de precios.

Salario

A pesar del incremento del salario mínimo, este aumento se diluye por la escalada de precios. En uno o dos alimentos ese dinero desaparece. Las frutas, las verduras, las carnes, el pan, el papel higiénico elevan los precios y son cambiantes al paso de los días.

Las amas de casa se convierten en prestidigitadoras para hacer magia y hacer mucho con poco. La creatividad para hacer comidas que rindan y conseguir alimentos más económicos se ponen a prueba todos los días.

Hay preocupación en muchos hogares cuando en un mes o dos se junta el pago de agua, luz, compra de gas y otros servicios, amén de los alimentos y productos que se consumen a diario o con cierta frecuencia.

Y la Península de Yucatán tendrá las tarifas más altas de energía eléctrica en este año. Por eso familias y comercios yucatecos serán afectados ante los precios que sufrirán espantosas metamorfosis. Esto ya nos asusta en este inicio de año.

El año también inicia con la escasez de huevos ante la gripe aviar que golpea a la entidad y esto desencadena un alza de precio que ya iguala al de la carne. Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Mérida, Jorge Cardeña Licona, esto será un golpe duro para el pequeño comercio y las llamadas tiendas de la esquina.

Si antes los huevos, el frijol, el tomate, la cebolla y el arroz podrían convertirse en una comida económica para muchas familias, ahora estos productos son prohibitivos. La cebolla roja se compra una y los tomates dos o tres por el alto precio. Si se desea un aguacate entonces hay que hacer grandes sacrificios, porque un guacamole resulta muy caro.

Panorama

Las familias yucatecas nos enfrentaremos a un año difícil. Tal vez sea como el pasado y la cuesta dure todo el año. Tendremos que enfrentar lo que se avecina con prudencia y reflexión. No podremos ya derrochar y enfrascarnos ante lo que no necesitamos.

Hay que evitar el derroche de energía eléctrica. Seguir con lo que muchas familias hacen: Si no hay persona alguna en un cuarto o terraza apagar las luces, incluso la TV si no la ven en determinados momentos. Ya no es tiempo, lamentablemente, para prender luces de toda la casa y dejarlas durante horas o toda la noche.

Ya subió el predial, subió la energía eléctrica, hay escasez y alza del precio en los huevos, ya también algunos productos y alimentos comienzan a incrementar. ¿Qué aumentos seguirán?

Serán duros golpes en los meses venideros. Ser prudentes y gastar en lo necesario, será una premisa a seguir, aunque muchas familias harán malabares con los ingresos ante estos golpes económicos que se vislumbran.— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor