Filiberto Pinelo Sansores: ¿Quién está contribuyendo a la carestía?

En el afán de “demostrarle” a la opinión pública que la 4T está actuando en contra de los intereses del pueblo, los diversos representantes que la derecha tiene en todos los ámbitos de la sociedad no paran de desinformarla sobre la actuación de las diversas dependencias que integran —sea de manera directa o indirecta— el poder ejecutivo federal, y de su titular.

Como este gobierno está obteniendo rotundos éxitos en aspectos importantes de la economía, no obstante enfrentar crisis inesperadas como las ocasionadas por la pandemia y, posteriormente, la guerra en Europa, que ha producido una inflación que azota a todos los países del orbe, a sus adversarios no les ha quedado más que deformar o negar los resultados del esfuerzo.

Hace algún tiempo difamaban al presidente al decir que era tal su incapacidad para conducir al país que, en pocas semanas —a partir de su llegada al cargo—, nuestra moneda se depreciaría estrepitosamente. Hubo opositores que aconsejaron a los mexicanos comprar dólares porque a los pocos días de asumir AMLO aumentaría la moneda estadounidense su valor a 25 pesos por unidad y en 2021 llegaría a 35.

Quienes esto aconsejaron deberían ser demandados por quienes les hicieron caso y, como consecuencia, perdieron sus fortunas —o parte de ellas— al no cumplirse los infundados vaticinios, sino, por el contrario, haberse revaluado nuestro peso.

¿Qué hacen ahora? Cuando se ha hecho evidente que, en buena medida, por su política responsable en materia económica, el peso no sólo no se devaluó sino se revaluó, saltan a la palestra otros “expertos” que, ahora, critican al gobierno por haber contribuido a que el peso se fortaleciera ya que eso “le causa daño al país”. Uno de ellos, en el portal de noticias Aristegui en Vivo, declaró: “la estabilidad del peso frente al dólar afecta la economía mexicana”, es mejor que “se encarezca el dólar” para tener un tipo de cambio competitivo” y, así, “proteger la producción nacional, las importaciones y evitar la desindustrialización del país y la pérdida de autosuficiencia de granos básicos“. O sea “Si rema el galeote, palo porque rema y si no rema palo porque no rema. El caso es oponerse a todo lo que haga.

Uno de los tópicos que han motivado una nueva escalada en contra del gobierno de la 4T es el de la energía eléctrica que, efectivamente, subió un poco en este inicio del nuevo año, aunque no tanto como han estado pregonando algunos dirigentes empresariales que se caracterizan por sus frecuentes declaraciones en contra de todo lo que este gobierno hace.

En esta ocasión han aludido a un comunicado emitido supuestamente por la paraestatal que habla de que en 2023 el consumo de energía tendrá un aumento del 7.1 por ciento en su precio. Hemos hecho un ejercicio comparativo de recibos de un domicilio particular ubicado en Mérida, de enero del año pasado y enero de este año y lo que encontramos es lo siguiente:

Por 651 kilowatts hora (KWh) que consumió, este usuario pagó en enero de 2022 —aparte el IVA y el DAP (derecho de alumbrado público)— $ 1,186.16, por su consumo bimestral, es decir, $ 1.82 por cada KWh; ahora, en su primer recibo de este año, con vencimiento al 23 de enero, se le reporta que su consumo fue de 611 KWh y el pago por éste es de $ 1,135, lo que significa que cada KWh tuvo un costo de $ 1.85.

Esto quiere decir que el aumento fue de 2.2 por ciento en un año, mucho menos que el índice de la inflación. Sería bueno que cada usuario hiciera este ejercicio para encontrar la verdad.

Es bien sabido que dicho gobierno está haciendo enormes esfuerzos para que los insumos cuyos precios dependen de él —como los combustibles y la energía eléctrica— no suban, destinando sumas cuantiosas a subsidiarlos. Si no fuera por esto, la inflación sería mucho mayor en el país.

Es mejor invertir, como lo está haciendo, recursos del presupuesto en evitar que sufran las grandes mayorías que dilapidarlos en rescates multimillonarios a bancos y a grandes empresas o en privilegios a los funcionarios más influyentes de un gobierno, como invariablemente hacían los gobernantes de ayer.

Es verdad que la CFE no ha podido eliminar las fallas en el servicio, que se padecen de tiempos remotos; los apagones en sectores de Mérida y en poblaciones del estado son producto del envejecimiento de instalaciones que durante décadas fueron abandonadas en medio del saqueo que practicaron los gobiernos ladrones que pretendían liquidar a la CFE y entregar la prestación del servicio a empresarios privados, sobre todo, extranjeros.

Sin embargo, debe decirse que están en proceso de construcción dos nuevas plantas de energía eléctrica en el estado y otras obras como la construcción o ampliación de un gasoducto que tienen como propósito incidir en un mejor servicio y en una disminución del costo de producción para poder abaratarlo.

Pero hay que decir otra cosa. Muchos de quienes se quejan de las altas tarifas de esta empresa del gobierno no dicen nada de un —ese sí— atraco que estamos sufriendo los vecinos del municipio de Mérida gobernados por una persona que se la pasa publicitando su imagen porque quiere brincar a gobernador del estado. Este señor y su grupo en el Ayuntamiento le están dando tremendo sablazo a nuestros bolsillos mediante el impuesto predial.

Del mismo modo que líneas arriba comparamos recibos de la CFE de un usuario hemos hecho lo mismo con recibos del predial de un usuario que sufrió en carne propia la tarascada. Esta persona, según los documentos, pagó en enero del año pasado por el predio donde habita la cantidad de $ 2,539, pero este año ha tenido que desembolsar $ 4,985 —es decir, $ 2,446 más— un aumento del 96 % (casi el doble) de lo que pagó hace un año, sin que el predio hubiera sufrido alguna modificación, pues en ambos recibos tiene los mismos metros cuadrados tanto de superficie de terreno como de construcción.

Mayor atraco que éste no puede haber. Y, sin embargo, no hay críticas empresariales. ¿Por qué será?— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa