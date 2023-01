Edgar Jesús Conde Valdez: Política y redes sociales

La importancia de los medios de comunicación en la vida del ser humano se ha incrementado en las últimas décadas debido a los adelantos tecnológicos y a la aparición de internet.

Si comparamos la velocidad con que nos llegan las noticias ahora, casi de manera inmediata, sería difícil hoy entender lo lento que era antes el flujo de información.

Según el Inegi, el 28% de la población no tiene acceso a internet y aquí tenemos un sector de la población que no goza de servicios de comunicación, sobre todo en las zonas rurales.

Un estudio realizado por Kurt Lang, Robert Dahl, Paul Weaver, Michael Robinson, Robert Putnam y Marcus Maurer destaca que entre más exposición a los medios de comunicación tengan las personas, es más alta la probabilidad de involucrarse en temas políticos.

Esto ha logrado mayor participación de la ciudadanía en temas de política que antes eran solamente para los interesados en el tema.

Lamentablemente, en las redes sociales, dicha información goza de un libertinaje total, es decir, no todo lo que se expone en los medios es verdad, y muchas veces la información no tiene fundamento.

Tal parece que la mayoría de la gente se cree todo lo que lee sin averiguar la veracidad de la información. Memes van y vienen con noticias a veces absurdas que confunden el raciocinio correcto y verdadero de la gente, sobre todo cuando de temas políticos se trata.

Aquí se abre paso a la conveniencia del efecto buscado por el informante. Por ejemplo, si la información viene del gobierno en turno es evidente que tratará de decir que las cosas marchan bien o mejor que nunca, es decir viento en popa.

Ahora, si la información viene de la oposición, la descalificación será absoluta sin reconocer el más mínimo éxito de los gobernantes en turno.

En épocas electorales el bombardeo mediático aumenta con la intención firme de convencer o tripularle el coco al usuario del medio de comunicación utilizado con el fin de ganar más adeptos o halar agua para su molino. En las redes sociales siempre hay un apasionado de la izquierda política o un fanático de la derecha o ultraderecha (por no decir chairos y fifís), que rompen la tranquilidad del ambiente haciendo apologías de la corriente política de su preferencia.

Los ánimos se caldean a tal grado que empiezan las alusiones y agresiones personales que producen tal enojo que si estuvieran físicamente presentes se liarían a golpes.

En ocasiones, ante la evidente falta de ortografía de algún usuario no se transmite correctamente lo pensado y se producen malos entendidos, pues como ejemplo no es lo mismo “lastima”, que “lástima”, y un error ortográfico tan sencillo puede cambiar por completo la sintaxis de la oración produciendo que se mal interprete el mensaje y no se obtengan los resultados buscados.

El poder de las redes sociales como medio de comunicación o “mass media” es tal que un político que no esté presente en ellas está prácticamente fuera de la jugada, y al contrario, un deportista famoso o un actor de telenovelas puede aprovechar su presencia en internet para sacarle provecho políticamente.

Tenemos conocidos ejemplos de casos de este tipo que incluso han logrado la gubernatura de su estado u otros puestos de importancia como de diputados o senadores.

Hagamos un paréntesis en el tema para señalar que aquí tenemos un grave error de la democracia, pues como decía Sócrates se puede elegir a una persona popular pero no apta para el puesto y como resultado el papel como funcionarios públicos en estos casos deja mucho qué desear.

Lo mismo ocurre cuando un gobernante arma su equipo o gabinete premiando muchas veces a personas que no tienen el perfil adecuado para el puesto, esto debido a pagos de favores o al apoyo de las campañas electorales.

El servicio profesional de carrera fue un intento de evitar esto, pero lamentablemente parece ser letra muerta en la praxis.

Se acercan los tiempos electorales y las maquinarias de todos los partidos políticos se afinarán y engrasarán para las campañas.

Influencers con memes, videos, fotografías y mensajes por Watsapp, Facebook, Instagram y Twitter, por decir algunos medios, inundarán los cerebros de los votantes para favorecer a alguno de los competidores electorales. Fuertes partidas presupuestales se asignarán a estos medios para obtener los objetivos y efectos deseados, corroborando lo que decía Napoleón “Para ganar la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero”, lo que ha vuelto a la política en una batalla de índole económica o mercantil, o por decirlo más claro, un negocio donde lamentablemente han quedado de un lado las ideologías partidistas para dar paso a alianzas políticas con sus anteriores némesis que eran impensables hasta hace algunos años, todo con el fin de lograr el triunfo electoral volviendo un asunto social en un negocio para muchos.

En las redes sociales no todo lo que se publica es verdad ni todo lo que brilla es oro.— Mérida, Yucatán.

Condeval1@hotmail.com

Ingeniero, Maestro en dirección de gobierno y Políticas Públicas.