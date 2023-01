Marisol Cen Caamal: El uso del chat GPT

El ChatGPT es una de las novedades tecnológicas. Ante tanto revuelo, me animé a probarlo. ¿Usted ya ha escuchado de él?

Se trata de un modelo de lenguaje desarrollado por la empresa OpenAI.

Es una tecnología de inteligencia artificial que ha sido entrenada con una gran cantidad de textos en varios idiomas, lo que le permite comprender y generar lenguaje humano de manera similar a como lo hace un ser humano.

Se utiliza para generar texto automáticamente, como respuestas a preguntas, descripciones, traducciones, resúmenes, y muchas otras tareas relacionadas con el lenguaje. Puede ser utilizado para mejorar la productividad, automatizar tareas, y para crear nuevos productos y servicios que utilicen el lenguaje para interactuar con las personas.

El Chat GPT puede usarse para mejorar las finanzas personales de varias maneras, algunas de las cuales incluyen:

• Proporcionando información educativa: puede brindar información sobre diferentes temas financieros, por ejemplo: cómo ahorrar dinero, cómo invertir de manera inteligente, cómo reducir deudas y cómo mejorar el historial crediticio.

• Ayudando a planificar finanzas personales: puede ayudar a las personas a planificar sus finanzas personales, mediante el uso de herramientas de planificación financiera y el análisis de su presupuesto.

• Ayudando a tomar decisiones financieras: puede proporcionar información y recomendaciones para ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas, como la compra de una casa o un automóvil, la inversión en un negocio o el ahorro para la jubilación.

• Proporcionando recursos y herramientas: puede proporcionar acceso a herramientas y recursos financieros, como calculadoras de ahorros, herramientas de planificación financiera y comparaciones de productos financieros.

• Ayudando a identificar problemas financieros: puede ayudar a identificar problemas financieros mediante la discusión de situaciones financieras específicas, y proporcionando estrategias para abordarlos.

Déjeme decirle, querido lector, que todo lo que usted acaba de leer, salvo el primer párrafo lo escribió el chat GPT en menos de un minuto.

Había escuchado hablar de lo sorprendente de esta tecnología, y después de usarla, puedo decir que despierta en mí sentimientos encontrados.

Hice la prueba preguntándole varias cosas y en todos los casos me dejó con la boca abierta. Uno puede pedirle que escriba un artículo de una cuartilla sobre un tema y lo hace en unos cuantos segundos. Podemos pedirle que resuelva un problema matemático y lo resuelve con todo y la explicación de la resolución incluida. Para quienes quieran probarlo, pueden visitar la página https://openai.com/blog/chatgpt/.

Sin lugar a duda, será una tecnología que facilitará muchas cosas y tendrá múltiples aplicaciones, pero me preocupa la forma en que se utilizará.

Si le pido a mis alumnos un ensayo, ya no podré saber si lo escribieron ellos o si se los hizo el ChatGPT. Si les dejo algún ejercicio, probablemente el ChatGPT les dé la respuesta. Los que estamos en la labor docente tendremos que repensar de manera urgente el modelo de enseñanza aprendizaje y creo que otras profesiones también deberían reflexionar sobre ello, porque puede ser que sus empleos estén en peligro.

Aclaro que no estoy en contra de la tecnología, pero me preocupa que tengamos una generación de niños y jóvenes, que ya no tengan el interés de adquirir conocimiento, porque sienten que la inteligencia artificial les resuelve todo.

Me siento como en una película de ciencia ficción donde los robots empiezan a dominar el mundo, y los humanos nos volvemos cada vez más perezosos y menos inteligentes. Confieso que me da miedo.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mérida.