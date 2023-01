Mariana Pacheco: Se va la vida en el transporte público

“Se va la vida. Se va al agujero, como la mugre en el lavadero”, dice una canción de León Chávez. En Mérida, parte de la vida se va en las horas invertidas en el transporte público. Padecer es la realidad de muchos, todos los días, a diversas horas.

Se puede invertir hasta cinco horas de ida y vuelta en traslados; por largas filas bajo el inclemente sol y unidades que dejan de cubrir turnos y caminar varias cuadras más para buscar otra ruta. El viacrucis no es solo en Semana Santa, sino todo el tiempo.

Empieza el viacrucis de cada noche.

Una aventura de paciencia para forjar el temple. Son las 21:30 horas. Salgo del trabajo. Camino sobre la calle 65 de Mérida rumbo a la 52. Cruzo calles lúgubres por la ausente iluminación del alumbrado público como en la 65 entre 56 y 54.

Voy en zigzag para no encontrar de frente a mendigos y adictos —a juzgar por el tufo que despiden y la torpeza de sus movimientos— de los que pululan a esa hora.

Llego al paradero de Cholul, espero. El camión de las 22:00 horas no aparece. No es la primera vez; suele ocurrir en los últimos horarios.

Me acerco al que “verifica” la ruta por parte de los concesionarios que, impasible, permanece sentado en una silla. Al preguntar por qué no ha salido el del turno y si saldrá el último, responde que los choferes “hacen un favor” a la empresa, para dejar claro por qué los buenos samaritanos “a veces” no cubren un horario.

A su lado, de pie, alguien se presenta como el supervisor Carlos Jiménez, porta un chaleco azul con logotipo y siglas del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano (Imdut). Emula a Poncio Pilatos, se lava las manos. Confiesa que desconoce la cobertura de turnos porque a él le corresponde la ruta del Aeropuerto, esta vez lo mandaron ahí.

Nadie se hace responsable de las necesidades de los ciudadanos. Así que, como dicen las letras de Oscar Athié en una melodía: “flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones”, espero otra media hora más. Siempre a vivir en la incertidumbre del transporte público.

Si el camión falta en lunes o martes no hay más que pagar un taxi, que se lleva una buena porción de la jornada del día. Las rutas nocturnas en Mérida, por ahora, sólo funciona de miércoles a sábado. En esos días, si falla el autobús del paradero acostumbrado, habrá que caminar rumbo al otro paradero.

Y aunque siempre se habla de la abismal diferencia entre la Mérida del sur y la del norte, lo cierto es que el mal servicio de transporte público no discrimina, es igual en toda la ciudad.

Días antes, me ocurrió un par de veces en la ruta de Águilas. Ahí, algunas unidades de transporte colectivo tienen pegado un letrero donde dicen que el servicio es hasta las 21:40 horas. Un sábado, estuve desde las 20:50 infructuosamente.

El gobierno estatal dijo que “garantizaba” el transporte público los días 25 de diciembre y 1 de enero en horario hasta las 21:00 horas y para “denunciar cualquier irregularidad” difundió el número cero, cero, hasta que se te canse el dedo, bueno, no, pero casi; porque dieron el 072 pero nadie respondió. La realidad siempre supera a cualquier comunicado.

En la primera fecha citada llegué a las 6:15 de la tarde. Tras una hora de espera y una fila de 20 personas era obvio que ya no habría servicio. La chica de un negocio confirmó que a las 18:00 horas habían guardado el letrero de la ruta en su local. El 072 no funcionó. La solución: un taxi.

Anunciaron que este año llegarán cientos de modernos camiones que reducirán el tiempo de espera de 24 a 12 minutos. ¿En qué mundo alterno ocurre eso? ¿Será que ya se les contagió la manía de los “otros datos”?

Los nuevos autobuses son buena noticia, pero primero habría que poner orden en lo que ya existe: que los prestadores de servicio respeten a los ciudadanos.

Hoy, mi tiempo promedio, por las noches, en tres diferentes rutas, es una hora, aunque en las calles es otra historia: llega a duplicarse porque es la santa voluntad de los choferes de pararse o no. Conozco experiencias en el Transporte Urbano (Situr) que sobrepasan la hora y media.

El transporte público de Mérida no garantiza cobertura de horarios que permitan traslados a la clase trabajadora; quizás consideran que los usuarios son personas que no tienen la posibilidad de exigir un buen servicio. Parece que, en su lógica, es tan barato que los pasajeros no deben quejarse.

Otros usuarios, como yo, tienen sus anécdotas: como los que vivieron los incendios de unidades en pleno tránsito, quizás por falta de mantenimiento a los camiones.

Así que cada noche, religiosamente, en prevención de cualquier suceso de tamañas proporciones, rezo la milagrosa oración de La Magnífica y hasta la de El Naúfrago, por si acaso. Y sobre el estridente ruido que producen los vehículos desvencijados que no te permiten escuchar ni tus propios pensamientos mejor hablamos en otra ocasión.— Mérida, Yucatán.

Periodista de Diario de Yucatán