Jesús Retana Vivanco: Palabras

Palabras. La jovencita bien vestida, como de unos 16 años, le comentaba a otra más o menos de la misma edad aunque de una clase social humilde, que su fiesta había estado muy bonita, dicho esto con un tono que acentuaba la falsedad de su comentario, una sonrisa fingida, acompañada de una mueca. La contestación de la joven fue inocente, sincera y honesta sintiéndose halagada por el cumplido de la amiga.

A veces fingir no es tan fácil, es cuando la hipocresía delata de inmediato a quien de forma burlona dice: “Qué bonito está esto”, o “Qué rica estuvo la comida”, o “Mira qué bien te sienta ese traje o ese vestido”. Las palabras van tomando una dimensión de acuerdo al tono en que son emitidas. Algunas son hipócritas, otras son hirientes y las más, llevan implícito el sarcasmo, ese sarcasmo que nos han heredado otras culturas, aunque el ejemplo viene desde la literatura misma.

El humor con que se digan es definitivo. La ironía es el claro ejemplo del sarcasmo para ridiculizar al que le hablamos, o también para ridiculizarnos a nosotros mismos y con frecuencia expresamos lo contrario de lo que realmente se piensa.

El síndrome de Asperger y el uso del lenguaje

A las personas que no logran entender el sarcasmo se les llama neurotípicas. Es como aquel que cuenta un chiste y todos se ríen menos uno que no lo entendió.

Haré una breve referencia al síndrome de Asperger, cuya faceta principal va en relación a la dificultad para socializar y los problemas asociados para entender el lenguaje corporal, los gestos, así como el doble sentido, las metáforas, el sarcasmo y principalmente la ironía de las palabras. Al respecto, un amigo me comentaba que este síndrome era como sufrir un ataque al sentido del humor.

Para los que nos gusta escribir y leer, hacemos uso de un sinnúmero de palabras que llevan el común denominador de expresar lo que pensamos y aprender de lo que leemos, todo a través de las palabras.

El largo camino de las palabras

Según la Real Academia Española (RAE) el idioma español cuenta con 93,000 palabras, de las cuales la mayoría de los hablantes usamos un promedio de 300 palabras distintas diarias y a un nivel más avanzado se dicen de 500 a 1,500 aunque eso varía de acuerdo a su actividad y educación. Una persona muy culta puede manejar hasta 7,500.

Según Susie Dent, lexicógrafa y experta en diccionarios, existen 20,000 palabras activas y 40,000 pasivas, o sea, las que utilizamos y que conocemos y las que podemos conocer, pero que no empleamos.

Una novela de 200 páginas suele manejar de 50,000 a 60,000 palabras y la inclusión de palabras nuevas o diferentes, va de 500 a 20,000, dependiendo del autor y el tema del libro.

Mandamos a nuestros hijos a la escuela para que estudien los significados; con el tiempo vamos viendo cómo toman sentido en la memoria de nuestros pequeños y las van usando a lo largo de su vida, como si fuera una pieza interminable de oratoria que cada día les enseña a usarlas correctamente. Son la base del vocabulario que nos permite una conversación fluida. Hacer uso del buen humor puede ser un interesante tópico que acompaña a las palabras para hacer más amable la narrativa.

Las malas palabras también forman parte de esta ardua enseñanza; una mentada de madre, una grosería, un insulto, comparten ese palabrerío para platicar, escribir, o maldecir.

Cómo las estamos usando

Hay ocasiones para usar determinadas palabras que forman frases, como aquellas que dan aliento para alcanzar un logro, una meta (no te rindas, ánimo, tú puedes) o palabras de luto (cuánto lo siento, mis más sinceras condolencias) o aquellas que nos hacen felices, que nos provocan alegría (me gané el premio, recibí un aumento de sueldo) o las que nos sanan (ya me alivié, me siento muy bien) o las que te aseguran una verdad irrefutable (te doy mi palabra) o la que involucra a Dios para atestiguar un hecho (palabra de Dios).

Podemos seguir y seguir escribiendo palabras que enriquezcan este editorial.

Se me olvidaba que la etimología de palabra viene del latín parobola (sin acento) y su morfología es un verdadero rollo, así que en pocas palabras, ahí la dejamos.— Mérida, Yucatán, 30 de enero de 2023

