Mario Maldonado Espinosa: Yucatán y la 3 de 3

Mario Maldonado Espinosa (*)

El pasado 17 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como válidos diversos preceptos contenidos en el marco legal de Yucatán, que impiden a las personas deudoras alimentarias el ocupar cargos públicos o ser postuladas en elecciones.

La trascendencia de lo anterior se remonta a 2015, año en que las inquietudes de la sociedad en materia de gobierno abierto y transparencia dieron como resultado el surgimiento de la estrategia “3 de 3” como una exigencia para que candidatos y legisladores hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos.

Dicha estrategia, meses más tarde, cobraría fuerza y sería presentada como una iniciativa popular respaldada por legisladores de partidos como el PAN y PRD.

Este primer ejercicio tendría como objetivo principal el combate a la corrupción mediante una “depuración” del servicio público. Lo anterior sería el punto de partida para que en los años siguientes se presentará una nueva “3 de 3“, pero ahora contra la violencia de género.

Defendida desde 2018 por colectivos de feministas y defensores de derechos humanos, esta nueva iniciativa ha pugnado por que las leyes de nuestro país consideren como obligatorios para ocupar cargos de elección y designación, los siguientes requisitos:

1) no ser deudor de pensión alimenticia, 2) no ser acosador ni agresor sexual y 3) no ser agresor por razones de género en los ámbitos familiar y político.

Tal propuesta surge de la necesidad de hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres pues, si bien los mismos encuentran fundamento en el enramado normativo internacional y nacional, éstos se ven amenazados a causa de las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres, generalmente motivadas por estereotipos de género.

De esta manera, entidades como Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y, ahora, Yucatán han reformado su legislación interna para asegurar que el servicio público sea un espacio en el que la mujer pueda desarrollarse en igualdad de condiciones y libre de violencia.

En nuestro Estado, durante noviembre de 2021, fueron presentadas por el Partido Acción Nacional, así como por Movimiento Ciudadano dos iniciativas en la materia que respaldaban las exigencias de activistas en contra de la violencia hacia la mujer.

Ambas propuestas, después de seguir el procedimiento legislativo correspondiente, fueron aprobadas de manera unánime siendo publicadas en el Diario Oficial de Yucatán en junio del año pasado.

No obstante, al tiempo que se publicaba en Yucatán la “3 de 3 contra la violencia de género”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos preparaba un recurso por el que alegaba la inconstitucionalidad de dichas reformas, argumentando, esencialmente, que las mismas excluían injustificadamente a las personas con antecedentes penales por violencia contra las mujeres, así como aquéllas que fueran deudoras alimentarias morosas, de la función pública.

Ergo, a criterio de la CNDH, el ser violentador y deudor moroso no era incompatible con el servicio público.

Empero, dicho organismo pasó por alto un factor fundamental: la cláusula de no discriminación a que se refiere el artículo 1 constitucional no implica que todo trato diferenciado incurra en la violación al principio de igualdad, pues siempre que haya elementos razonables y objetivos, la ley puede realizar distinciones entre las personas para privilegiar una consecuencia legítima.

Tales elementos fueron debidamente observados por las y los legisladores del Congreso de Yucatán, quienes reconocieron la importancia de construir instituciones públicas donde las mujeres pudieran ejercer sus derechos libres de cualquier tipo de violencia.

En suma, con la resolución adoptada por la SCJN se confirma, una vez más, que la violencia contra las mujeres tiene que ser combatida, tanto en el ámbito privado como en el público.

No cabe duda, estas son buenas noticias para las yucatecas, quienes han hecho pesar sus convicciones aun teniendo en contra a los organismos que deberían velar por sus derechos humanos.— Mérida, Yucatán.

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa