Tunkul Político: ''Infaltable parafernalia por el IV informe del ChiquiGóber''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, terminando la última semana completa del primer mes de este año 2023. Los Tunkules Amigos se han mantenido pendientes de los aconteceres y sus rítmicos mensajes han llegado de la manera acostumbrada, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

En el x´tokoy solar los movimientos han estado bien surtiditos como en botica antigua, pues este preelectoral año ha desatado una serie de eventos, acciones y actitudes que van dando material de sobra para todo tipo de comentarios.

El Tunkul Gubernamental estuvo muy activo platicando pormenores, efectos y secuelas del 4º informe de gobierno del ChiquiGóber. Empezó platicando que el texto del informe que se entregaría al congreso del estado quedó muy apantallador, que consta de 406 páginas y que está ilustrado con un titipuchal de fotos chulísimas arregladas con todos los efectos que ahora brinda la tecnología.

Tal y como se encuentra establecido por Ley, el tercer domingo de este mes de enero, se entregó al congreso local el documento, pero sin que el Chiqui lo llevara personalmente, sino que como hicieron costumbre los tres anteriores gobernadores priistas, lo mandó con una de sus empleadas. Ese Tunkul nos recuerda que durante los pasados casi treinta años, el único que rompió esa costumbre fue el ex gobernador Patricio Patrón, porque él sí acudió durante los seis años de su administración a entregarlo en forma presencial al edificio sede del Poder Legislativo.

¡Ah! Pero la infaltable parafernalia, publicidad y comentarios tuvieron como tema central el evento en el que el ChiquiGóber emitió su mensaje político con motivo del envío de su informe, aunque de lo que dijo se habló muy poco, ya que los reflectores y la atención se concentraron en la pasarela del xec de los denominados personajes de la grilla que asistieron. ¡Qué tal!

Dirigentes nacionales de los partidos que conforman la presunta y resucitada alianza “Va por México”, senadores, diputados federales, alcaldes de municipios de otros estados, dirigentes empresariales y todo el tuti fruti que usted guste agregar, fueron los estelares de fotitos y videítos al por mayor.

El Tunkul Aeronáutico reportó la llegada al hangar del gobierno en el aeropuerto Manuel Crescencio Rejón, de al menos doce aviones particulares en que arribaron varios de los invitados. El cierre de calles en cinco kilómetros a la redonda del lugar del evento, supuestamente para “proteger y brindar seguridad” a los asistentes – en la ciudad capital del presumido estado más seguro del país- cortó la vialidad y produjo embotellamientos del tránsito, entre otros “detalles” del evento.

Además, quienes vivimos en Yucatán nos tuvimos que chutar trece días de atosigamiento visual y auditivo con los mensajes, spots, publirreportajes, publicaciones en redes digitales y cuanto medio comunicacional existe, ensalzando los autodenominados logros del Chiqui, que culminaban con la fracesita de “El cambio que se ve y se siente”.

Al respecto, hemos recibido una sarta de mensajes señalando que es cierto, que hay miles de yucatecos que ven y sienten el cambio, como por ejemplo, los burócratas despedidos a mansalva al inicio de la presente administración, los manifestantes pacíficos gaseados cuando el primer informe, los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial, los derechohabientes del ISSTEY, los familiares de víctimas de feminicidios o de violencia policial, los despojados de sus propiedades por las mafias inmobiliarias que operan con absoluta impunidad, los vecinos a los que se les arrebatan sus espacios públicos para transferírselos a cuates o socios de los detentadores del poder, los ciudadanos a los que se les imponen obras que desquician su entorno, entre muchos otros. ¡Pa´su mecha!

Por cierto, el Tunkul Ciudadano nos comenta que para encontrar el texto completo del dichoso informe, hay que ser casi un experto en búsqueda digital, pues en el sitio oficial de internet del ejecutivo, no está a primera vista. Que aquí quede… por hoy.

El Tunkul Municipalista se reportó para platicarnos del broncón armado en la ciudad de Tekax por el desalojo de comerciantes semifijos que a tanganazos está realizando el alcalde de ese municipio. Nos dice que las acciones van desde amenazas, cortes de energía eléctrica en el centro para propiciar robos de mercancía en los locales, persecuciones, abusos policiales etc.

Comenta que el lío armado es porque el alcaldito quiere sacarlos del centro de la ciudad porque sus puestos están muy feos y decidió reubicarlos en un terreno que se encuentra por el rumbo de la salida al municipio de Peto, lo que en opinión de los comerciantes les quitará la posibilidad de mantener sus ventas por lo lejano y trasmano que está ese lugar.

Varias mujeres que trabajan en esos puestos ya hicieron un plantón a las puertas del palacio de gobierno por esa situación, pero se toparon con oídos sordos a sus quejas, pues al parecer el actual alcalde tekaxeño es de los consentidos del régimen, al grado de que presume que será candidato a diputado por el distrito local con cabecera en Tekax y que dejará como sucesor en el ayuntamiento nada más y nada menos que a su señor padre. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!