Plaza Grande: políticos emanados del PRI ''respaldan'' candidatura de Renán Barrera

Resuenan vítores por un edil

Los eventos sabatinos de Renán Barrera Concha en Motul marcaron prácticamente el destape del alcalde meridano como candidato a la gubernatura del Estado, con la presencia no solo de panistas.

El coro de “¡Renán gobernador!, ¡Renán gobernador!” se oyó con fuerza en un salón en el que se reunieron cerca de 1,500 personas, por convocatoria de la Asociación de Ex Alcaldes, Regidores y Líderes de Yucatán “Jala’acho’ob”. Es de llamar la atención que esta agrupación tiene como presidente y coordinadores de zona a personas que llegaron a alcaldías del interior del Estado bajo las siglas del PRI y cuenta entre sus integrantes con gente de varios partidos.

Antes de este evento “estrella”, Barrera Concha estuvo en una reunión en el local del Comité Municipal del PAN en Motul, en su condición de consejero estatal y nacional de Acción Nacional, y en ese lugar la consejera Selene Pool Aké lo destapó al decir que el panismo yucateco ya tiene candidato a gobernador “y ése será el alcalde Renán Barrera Concha”.

El arropamiento al primer concejal meridano en el acto con exalcaldes fue encabezado por Juan Gabriel Sulub Cabrera, quien es presidente de la asociación anfitriona y dirigió el Ayuntamiento de Tunkás como militante del PRI. Juan Centeno Sánchez, quien fue tres veces alcalde de Motul también como representante del PRI, dio la bienvenida a Renán Barrera, de quien destacó su trayectoria como presidente municipal de Mérida.

En la agrupación de exediles están también como coordinadores de zona María Antonia Zapata Maas, quien presidió la Comuna de Cuzamá; William Manuel Quintal López, de Umán, y Luis Fernelly Rodríguez Canto, de Tizimín, entre otros. Ante los ojos de muchos, ya se están viendo resultados de la operación política del grupo del alcalde meridano.

Dispuestos a compartir, ¿por un mismo fin?



Antes de los eventos en Motul, hay quienes no dejaban de moverse con fines políticos. Es el caso del alcalde progreseño Julián Zacarías Curi. No se sabe si como parte de una estrategia para acercarse más a los panistas, que aún lo ven con recelo, o de los jaloneos internos con miras a 2024, lo cierto es que el primer regidor no deja pasar la oportunidad de mostrarse en cualquier vitrina.

Hace unos días estuvo en Muna como integrante de un grupo de respaldo a la toma de posesión de la nueva directiva del PAN en el municipio. Y estuvo arropado por personas afines a Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, quien no ha tenido reparo en usar al concejal costeño para sus fintas políticas dirigidas al grupo del alcalde meridano Renán Barrera Concha.

Incluso, Iraís Barón Zermeño, funcionaria de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) y muy cercana a Roger Torres, le cedió su tiempo de discurso a Zacarías Curi para que éste prolongara su mensaje, ante la extrañeza de otros visitantes como Alfredo Rodríguez Pacheco, expresidente estatal del PAN. Otro que estuvo muy atento para prestar apoyo al edil de Progreso fue Miguel Ángel Xequé Rosado, también funcionario de Sefoet y allegado de Torres Peniche.

¿Será que todavía hay por allá un gato encerrado?

De ''primeras'' y sin equipo



Por el bando del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el autodestapado Mario Peraza Ramírez no las tiene todas consigo. El equipo de trabajo que formó desde que comenzó a manifestar sus aspiraciones a la candidatura del PVEM a la gubernatura del Estado se ha ido desmembrando poco a poco.

La más reciente salida, según nos informan, es del exdiputado del PAN Manuel Díaz Suárez, inconforme porque sentía que no le daban jugada. Y es que, de acuerdo con nuestras fuentes, el diputado federal por el Distrito 2 no ha podido plantear a sus colaboradores un proyecto real de gobierno y solo apuesta a que en una eventual alianza del Partido Verde con Morena se conceda al primero la designación del candidato, y a partir de entonces empezaría a delinear sus estrategias, que por ahora son meramente políticas. En los próximos días, aseguran nuestros informantes, se conocerán más deserciones en su equipo.

Continúa una notable omisión



En la antesala de un año electoral, que se ve venir con intensidad, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) está operando con solo dos magistrados por una prolongada omisión del Senado, que debió nombrar a un nuevo funcionario para ese órgano desde 2021.

Los únicos magistrados en funciones son Lissette Guadalupe Cetz Canché y Fernando Javier Bolio Vales, pues su compañero Javier Armando Valdez Morales terminó su encargo en octubre de 2021 y ahora es secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac).

A más de un año de esa vacancia, el TEEY no ha tenido problemas en sus resoluciones porque su presidente o presidenta tienen voto de calidad para decidir algún asunto que termine con la votación empatada, pero es claro que la situación se complicará al acercarse los tiempos electorales. Una auténtica papa caliente en manos del Senado, que debe nombrar al sustituto del abogado Valdez Morales.

Salidas



Otro órgano autónomo de Yucatán que cayó en una situación similar a la del Tribunal Electoral del Estado es el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip). Resulta que uno de los comisionados de esta institución, Carlos Fernando Pavón Durán, solicitó licencia de su cargo el fin de semana pasado por una razón de mucho peso para él: es uno de los beneficiarios de las nuevas notarías que concedió el Ejecutivo del Estado. Por lo tanto, solo están activos los comisionados María Gilda Segovia Chab (presidenta) y Aldrin Martín Briceño Conrado. Aquí es un asunto que deberá resolver el Congreso local.

En la jugada

En silla de ruedas acudió ayer a sesionar al Congreso Fabiola Loeza Novelo, diputada sin partido, y continuará así al menos durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, que arranca mañana miércoles, porque se fracturó la pierna izquierda al jugar fútbol con sus hijos el pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.

“Quise recordar mis tiempos de jugadora de futbol con mis hijos y me rompí la pierna, me la fracturé, por poco llega a ser una fractura expuesta. Me tuvieron que cortar la piel para operarme, para reconstruir el hueso”, comentó.

Por esas condiciones de salud, ayer retiraron la silla de su curul para las sesiones plenarias y consideran un mayor espacio en la mesa donde se reúnen las comisiones. La diputada comentó: “pensé que no, pero sí fue grande y grave, se partió el hueso, me tuvieron que poner tres tornillos en la pierna (a la altura del tobillo), no debo hacer fuerza, quise usar muletas, pero no se puede, si quiero moverme tengo que hacerlo en silla de ruedas”.

En unas semanas le quitarán el primer tornillo, no se sabe qué pasará con los otros, por lo cual estima que seguirá moviéndose en silla de ruedas varias semanas.

Vínculos y fraternidad política

El gobernador Mauricio Vila Dosal se ha mostrado muy cercano al alcalde Renán Barrera Concha y en sus últimos eventos lo ha incluido en la mesa principal, quizá porque quiere fortalecer este vínculo político ante la ciudadanía. Según se comenta, es porque los altos mandos del PAN literalmente quieren que el alcalde de Mérida sea el candidato a la gubernatura de Yucatán ya que lidera las tendencias electorales.

Esta alianza política no había sido muy común, ahora Vila Dosal ya invitó a Renán a viajar en su camioneta en dos ocasiones después que presidieron juntos sendos eventos el fin de semana. Ambos panistas se fueron quién sabe a dónde, pero seguramente el aventón fue para hablar de algo importante. Al parecer estrechan su vínculos políticos.

Duro golpe por zonas arqueológicas

La administración del gobernador Mauricio Vila recibirá un duro golpe económico y político del presidente Andrés Manuel López Obrador pues cuando concluya la construcción de los Centros de Atención a Visitantes en las principales zonas arqueológicas de Yucatán automáticamente desaparecerá la cuota estatal que cobra la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, que es cuatro veces más que la tarifa que cobra el INAH.

Hay que decir que esta tarifa estatal no la instituyó Vila Dosal sino la administración del priista Víctor Cervera Pacheco, sin embargo, la han mantenido los gobiernos porque es una fuente de ingresos sin dar nada a cambio. La captación que obtiene la AAFY en las zonas arqueológicas rebasa los 600 millones al año, dinero que sirve para programas y gasto público, no para el mejoramiento de los sitios arqueológicos ni para la investigación.

Quienes ya saben de este acuerdo de desaparecer la cuota estatal en las zonas arqueológicas que cuentan con paradores turísticos de Cultur aseguran que solo prevalecerá la tarifa del INAH, que es al día de hoy de $90. En el INAH comentan que llegarán muchísimos visitantes a todos los sitios arqueológicos por el menor pago en la visita.

Demandas por memes

Tres de las mujeres que protestan contra la construcción del desarrollo inmobiliario Infiniti en el norte de la ciudad se metieron en tremendo lío al grado que afrontan juicios civiles por daño moral. Resulta que crearon memes ofensivos de los inversionistas extranjeros, pero no tomaron en cuenta que aquéllos profesan una religión donde las mofas, burlas y ofensas son consideradas agravios a su fe y moral.

Las denunciadas hicieron memes lesivos de los inversionistas y éstos interpusieron una demanda donde reclaman una reparación de 15 millones a cada una. Quienes conocen del caso dicen que los inversionistas donarán todo ese dinero a sociedades civiles altruistas en caso de que ganen el juicio.