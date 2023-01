Gabriela Soberanis: De recuentos, deseos y propósitos

Muchos esperan el cambio de dígito de un año a otro para establecer metas y planes, o para albergar la esperanza de un futuro mejor y de que las cosas pueden cambiar para bien.

Sin embargo, un número no cambia nada. Claro que, en estricto sentido, todo cambia todo el tiempo. Sin embargo, como yo lo veo, el año nuevo puede ser esa oportunidad que muchos necesitamos para identificar dónde estamos y hacia dónde queremos ir.

En lo personal, a mi me sienta bien unirme a la ilusión de que hemos comenzado un nuevo ciclo. Me gusta hacer un recuento de lo vivido, no en términos de logros y propósitos cumplidos, sino de lecciones aprendidas; y poner en claro qué necesito para tener una vida más plena y equilibrada.

No digo que no puedas plantearte metas o hacer planes, pero pienso que es mucho más importante aprender a vivir en el aquí y el ahora.

Eso es mucho más desafiante que cualquier meta que nos pudiéramos proponer. Cuando vivimos en el momento presente estamos lúcidos para saber qué debemos hacer frente a los desafíos que se nos presentan, qué cambios tenemos que realizar y qué mejoras necesitamos hacer.

No requerimos aferrarnos a nuestros deseos e intenciones para “manifestarlos”, basta con sentirlos, seguros de que todo lo que ocurre tiene el propósito de contribuir a nuestro crecimiento.

Las preguntas que tendríamos que hacernos en este eterno presente son: ¿Cómo estoy experimentando lo que acontece? ¿Lo experimento con resistencia? ¿Reniego? ¿Tengo miedo? O, ¿me abro a ver qué lecciones y bendiciones ocultas hay para mi?

Al momento de evaluar cómo vamos en nuestro camino espiritual, un buen termómetro es nuestra realidad externa. Ésta siempre nos va a indicar cómo estamos realmente con nosotros mismos.

Si algo del exterior no nos gusta, tenemos que cambiarlo en nuestro interior; porque nada de afuera cambia si yo no cambio, pero si yo cambio, todo cambia.

Y aunque cada nuevo ciclo puede traer la urgencia de mejorar o cambiar algo, es importante ser amables con nosotros mismos, y aceptar y honrar el lugar donde nos encontramos en nuestro proceso de evolución.

A veces nos planteamos propósitos por esa urgencia de ser mejores, pero no nos damos cuenta de que ya somos suficientes, y que no hay prisa por llegar a ningún sitio porque a donde tenemos que llegar es a nosotros mismos.

Por eso yo creo que al terminar un año y empezar uno nuevo, debemos profundizar en los asuntos importantes: los asuntos del alma. Es decir, enfocarnos en trascender lo que aún es un dilema, aprender a aceptar a las personas y las circunstancias tal y como son, y soltar lo que ya no tiene cabida en nuestra vida.

Aun sabiendo que cada persona es responsable de su propia felicidad, siempre me siento tentada a desear felicidad para todos; pero ahora me cuestiono si eso es lo que más necesitamos y concluyo que no.

La felicidad viene como consecuencia de confiar en lo que sucede a cada momento y agradecerlo todo, porque todo nos enseña.

Agradecer los sinsabores, la confusión, el miedo y las pérdidas porque en ellos hay oportunidades de transformación y bendiciones.

Agradecer los aspectos de la vida en los que adquirimos mayor comprensión porque eso nos brinda armonía y equilibrio.

Agradecer los regalos que llegan inesperadamente en forma de abrazos, ayuda o palabras reconfortantes.

Agradecer que tenemos la oportunidad de seguir experimentando y aprendiendo. Mi sensación conforme pasa el tiempo es que no hay años buenos ni malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un pasatiempo.

Deseo que más y más personas tengan un despertar espiritual y que como consecuencia de ello haya más amor en nuestras intenciones y que podamos ver a Dios en todo.

Deseo que nos exijamos menos, que nos divirtamos más y nos perdonemos siempre. Deseo que compartamos lo que tenemos, porque dando, conectamos con la abundancia; pero, sobretodo, deseo que vivamos plenamente, sin miedos y expectativas irracionales. Que pase lo que tenga que pasar y que confiemos en que sabremos hacerle frente.

Por un 2023 lleno de emociones y sentido.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis