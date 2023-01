Olegario M. Moguel Bernal: Estrategia política y control de masas

Una de las muchas perversiones que conlleva lanzar todos los días epítetos y adjetivos denostativos contra aquellos a los que se elige como adversarios es que cunde el mal ejemplo.

Se refuerza el carácter dialéctico de México por encima del fáctico. Decir vale más que hacer. La palabra adquiere más peso que los hechos. Si eres Octavio Paz eso es encomiable. Pero si eres el líder de un país con enormes retos en los grandes temas: educación, salud, economía, seguridad y desarrollo social, estás hipotecando el futuro.

¿Por qué un líder daría prioridad a la palabra sobre los hechos? Porque para él los grandes temas nacionales no son los señalados. Hay un macrotema que los eclipsa: la política electoral. Y para alimentarla, hablar es más importante que hacer.

Dos casos del mal ejemplo de las palabras sobre los hechos surgen de inmediato: la ministra Yazmín Esquivel, señalada como presunta plagiaria de su tesis de licenciatura en la UNAM (institución que aún no emite un fallo al respecto) hizo un pronunciamiento sobre el caso el 30 de diciembre pasado.

Se autollama “mujer íntegra” que cree en la “transparencia y honestidad”. Se dice objeto de una campaña de “mentiras y difamaciones sin sustento” (cuente usted los adjetivos que llevamos). Finalmente dice que ha presentado pruebas ante la UNAM. Ya dirá la universidad lo que procede. Lo que aquí queremos enfatizar es la recurrencia al adjetivo que refuerza la idea de nuestro México dialéctico.

El mismo 30 de diciembre, el alcalde de Valladolid, Alfredo Hernández Arceo, quien por cierto también da sus mañaneras, eso sí, solo una vez a la semana, se lanzó con todo contra un grupo de empresarios a los que tachó de títeres, hipócritas y berrinchudos, que ante cualquier afectación recurren a “papi” para quejarse.

Sí, leyó usted bien. Así, el México actual de la confrontación sobre el acuerdo, del calificativo sobre el diálogo, de la denostación por encima de la unión.

En un país donde calificar al otro se ha convertido en tarea cotidiana, nos sumamos al ejercicio preguntándonos cómo podríamos calificar a un líder (a ese al que en párrafos anteriores señalábamos de anteponer la política electoral sobre los otros grandes temas nacionales) que abiertamente admite, presume que la ayuda de su gobierno a los pobres es una estrategia política, lo que lleva a inferir que mientras más pobres haya, más exitoso será su proyecto.

¿Podemos llamarle descamisado por hablar con esa apertura? ¿Quizás despreocupado? ¿Si subimos de tono podríamos acaso calificarlo de desfachatado... y evolucionar a descarado?

¿Será cínico el calificativo ideal para tan desparpajada declaración? Si fuera el caso, cómo explicar que un líder se pronuncie con ese cinismo sobre un tema de alcance monumental. Solo hay dos posibles explicaciones: que está tan seguro de su popularidad que está dispuesto a arriesgarse a perder unos cuantos puntos.

O bien, que los verdaderamente ofendidos no se sienten así.

Peor aún, lo aplauden y siguen de largo sin detenerse a reflexionar tan punzante admisión de que son usados como carne de cañón para el sostenimiento de un estado-nación enfocado en la política electoral.

Pero el PRI siempre lo hizo, dirán muchos, no sin razón. Cierto. Aquí no se señala la acción, a lo que se apunta es al nivel de cinismo con que se admite.

¿Por qué hemos llegado a este punto? La respuesta puede dárnosla Ortega y Gasset: “La sociedad —decía el filósofo español— es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente calificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente calificadas”. Esa no calificación los lleva a no preguntarse, a no meterse en broncas. A recibir sin cuestionar, lo cual es su común denominador.

Dentro de seis años cumple un siglo la obra cumbre de José Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, de la que tomamos las frases entrecomilladas en este artículo. A tanta distancia encontramos una coincidencia asombrosa con nuestra sociedad: “La formación normal de una muchedumbre implica la coincidencia de deseos, de ideas, de modo de ser, en los individuos que la integran”.

Aquel líder que ha entendido cuáles son esos deseos, ideas... y los satisface repartiendo dinero, puede darse el lujo de admitir una estrategia política sostenida en mantener una fábrica de pobres y éstos se lo agradecen. Ese es el nivel de la madurez social mexicana.

Pongámosle número a la casa. El mismo día que López Obrador admitió que la pobreza es su gran estrategia política, el superdelegado federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó, como si fuera digno de elogio, que el gobierno federal regaló, repartió o como quiera usted llamarle, más de ¡diez mil millones de pesos! (volvió a leer usted bien).

Repito: ¡más de diez mil millones de pesos! en los llamados programas sociales. ¡Diez mil millones de pesos tomados de los impuestos que usted, yo y todos los que estamos en la economía formal pagamos!

¡Diez mil millones de pesos repartidos en el estado que ocupa el lugar número 21 en población! Imagínese cuánto se habrá repartido en los primeros 20… ¡Diez mil millones de pesos en un estado no gobernado por el partido del presidente! Imagínese cuánto se repartió en los que gobiernan… ¡Diez mil millones de pesos repartidos en un año no electoral! Imagine a lo que ascenderá la cifra cuando haya elecciones.

Un agudo observador me preguntó cuál es el retorno de esos recursos, más allá de la rentabilidad electoral para quien los reparte. A esta interesante pregunta la única respuesta que tengo es: no veo ningún retorno que permita vislumbrar el desarrollo del estado y el país... más allá de esa rentabilidad electoral para el cajero repartidor.

La masa por definición, volvemos a Ortega y Gasset, no puede gobernarse a sí misma. Pero sí puede ser guiada y asumirse como imperio bajo un guía. “Las innovaciones políticas de los más recientes años no significan otra cosa que el imperio político de las masas... Hoy asistimos al triunfo de la hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos”. Recordemos que esto, de una actualidad punzante, fue escrito hace un siglo.

El líder magnánimo que maneja las masas y las controla mediante el reparto generoso de recursos se llega entonces a sentir intocable, inalcanzable, incuestionable no solo por las minorías, sino por las mismas masas.

Mientras las controle repartiendo dinero sin recato, invirtiendo no para el futuro de México sino para ganar la siguiente elección, y nadie lo exponga abiertamente exhibiendo el supino atraso que eso supondrá para el país, el líder puede estar tranquilo en su palacio.

Después de todo, “masa es todo aquel que no se valora a sí mismo”.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia