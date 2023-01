Edgardo Arredondo Gómez: El Chichén que se nos fue

No perdamos nada del pasado. Solo con el pasado se forma el porvenir —Anatole France

Tenía once años, desperté muy temprano más que entusiasmado. Mi primera visita a Chichén Itzá. El viaje se me hizo largo, en una carretera un tanto angosta con un tramo emocionante por la presencia de unos pequeños columpios. Unos kilómetros antes de llegar, ya desde lo lejos se vislumbraba impresionante y majestuoso el Castillo.

Mi primera experiencia, imborrable por lo que vi y nunca imaginé que no volvería a ver.

De entrada, de los pocos afortunados en conocer el interior del Templo de los Guerreros, con estructuras similares a las del exterior, pero con pinturas.

Subí con desde entonces mi poca agilidad y, prendido como garrapata a una enorme cadena, los 91 peldaños de la escalinata norte de la pirámide; al llegar a la cima contemplé el edificio del Observatorio; por si fuera poco conocí sus calurosas entrañas que resguardaban un imponente jaguar rojo con ojos de jade.

Al bajar, recorrimos el tramo del Castillo al Cenote Sagrado, camino empedrado con una tupida vegetación, dos auténticos muros verdes a los lados. Al llegar, me recibió un enorme ojo de color esmeralda.

Alguien dijo: “De aquí aventaban a las princesas”. En aquel momento no me cabía en la mente infantil cómo estaba eso de “arrojar princesas al agua”.

De regreso, a conocer el Juego de Pelota: ¡fantástico!, se me hizo más grande que la cancha de fútbol del estadio “Salvador Alvarado”.

Me detuve un buen rato a contar calacas en otro edificio que tenía muchas, pero muchas calaveras; de ahí cruzamos al Chichén Viejo, y sí, aunque no me lo crean, pudimos subir al Observatorio; recuerdo una primera escalera de madera, luego los peldaños de piedra con la misma forma de caracol y finalmente otro pequeño tramo de madera, tres de cuatro pequeñas ventanas en perfectas condiciones y ahí el Castillo me devolvió el saludo. Ahora sé que la parte superior se derrumbó décadas después, al caerle un rayo.

El descenso

Posiblemente fueron de dos a tres horas. Verano de 1972; si acaso había unas cien personas, recuerdo a la salida solo dos autobuses bajando algunos turistas.

Mi mente me traslada a mis años de preparatoriano. El gran Víctor Segovia Pinto nos había regalado el descubrimiento del descenso de Kukulcán. El camión de la excursión prácticamente se estacionó en Pisté y de ahí caminamos.

Ese año la serpiente emplumada se lució, con un sol esplendoroso el fenómeno se apreció majestuoso; posiblemente habré ido unas dos veces más y de ahí transcurrieron muchos años.

De nuevo a Chichén, llevé a unos parientes a recorrer la zona. Los años noventa. De entrada, un enorme parador turístico, un gigantesco estacionamiento repleto de toda clase de vehículos; un moderno edificio ahora sé que era de Cultur y al entrar… ¡Dios Bendito!, una avalancha de oferentes que nos seguían por todo el camino.

Recuerdo a un niño acercándose: “¡water mister, water mister!” Me detuve y sonriéndole le dije “nada de mister, soy tan yucateco como tú, cuánto la botella”. El chiquillo contestó de inmediato: “cincuenta…, fifty… pesos”. A pesar de exigir una rebaja de paisano, no llegué a un amistoso acuerdo y, terminé por comprar el agua.

Al adentrarnos, ya había algunos puestos de artesanías dispersos. Solo se había restringido el ascenso a la pirámide de Kukulcán, aunque sí se permitía a otras estructuras.

Al recorrer el sendero del Castillo al cenote, aquel camino con muros verdes se había convertido en un gigantesco tianguis multicolor, puestos en ambos lados, repletos de mercancías, lo menos eran las artesanías que pudiera pensarse deberían estar. Se veían, entre tantas chucherías: zarapes, sombreros de charro y hasta camisetas de la selección mexicana de fútbol con el nombre del Chicharito.

Pasaron los años; ahora Chichén Itzá era una de las Siete Maravillas Modernas del Mundo: el caos en su mayor expresión posible; a la terrible contaminación visual de los puestos de ambulantes, las decenas de vendedores acosando, atosigando, importunando a los turistas; ahora todos los edificios, todos sin excepción, rodeados de cintas amarillas para que nadie se subiera, delimitando en sentido inverso a los malandros que pudieran dañar las estructuras y, por si algo faltara, se agregó un monótono ruido que imitaba el rugido de un jaguar: la novedad, unas artesanías de barro de morfología felina que al soplarlas remedaba el ruido.

La cantidad de visitantes era tan aplastante como el asfixiante ambiente de un “mercado sobre ruedas”.

¿Qué futuro le espera a Chichén Itzá? Cualquier proyecto que contribuya a desahogar y a descontaminar, es bienvenido; en este equilibrio de intereses, en esta delgada línea divisoria de la zona arqueológica, patrimonio de la humanidad y el polo turístico nacional, patrimonio de Yucatán.

Una disputa por lo que viene, que ha ido escalando, propio de un conflicto con raíces ancestrales, llamémosle como se quiera, un problema que no se tuvo la voluntad política para detenerlo.

El impacto económico comienza a hacer estragos. La impunidad no puede sustentarse en falsas reclamaciones por sentirse violentado y endebles argumentos del sentido de la propiedad.

Hace años cuando se subió la cuota para ingresar a la zona arqueológica, como represalia, prestadores de servicios turísticos, sobre todo de Quintana Roo, dejaron de llevar turistas.

Fui criticado al señalar que a pesar de la merma económica, lo único rescatable era el que se despejara un poco de tanta gente. La pandemia le dio un breve respiro.

Pero ahora lo de Chichén es caótico. Bloqueos, protestas…, confrontación. Por si fuera poco, esto ocurre con otro hecho que debe hacernos reflexionar.

El pasado 3 de enero, se conmemoraron los 99 años del cobarde fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto; a diferencia de otros años, de otras administraciones, un homenaje breve, deslucido, tal vez acorde a los tiempos de la austeridad republicana.

Al retirarse los asistentes, quedaron de nuevo frente a frente, a unos pasos, como mudos testigos de la historia, la rotonda y la tumba de Alma Reed. Ese mismo día algunos ciudadanos recordaron al benemérito yucateco en el monumento en Paseo de Montejo, una imagen lastimosa por la todavía grafiteada estructura que, a diez meses de quedar en ese estado, no se ha modificado, como tampoco la triste realidad de los diez a once feminicidios diarios del país.

Lo paradójico es que la protesta haya recalado en el obelisco a uno de los personajes históricos más feministas que hemos tenido, como lo fue Carrillo Puerto, a quien tengo a bien mencionar para cerrar esta crónica, porque en su gobierno se construyó la carretera que comunicaba precisamente a la zona arqueológica referida, afín con el gran apego que tuvo por nuestros ancestros, el interés por el rescate de los vestigios mayas, su preservación y al mismo tiempo el gran compromiso y amor que profesó a la población indígena.

Una triste efeméride a un hombre ilustre que se preocupó por el rescate de nuestro pasado y que nos acercó a Chichén Itzá..., el Chichén Itzá que se nos fue.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor