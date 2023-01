Jesús Retana Vivanco: Dos películas, dos libros y un comentario

Dos películas, dos libros y un comentario. Creo que es tiempo de destacar algo con lo que seguro algunos estarán de acuerdo y otros no, pero lo que pretendo es alejarnos un poco de la narrativa noticiosa que ha invadido las páginas de los periódicos, de las redes sociales y de los noticieros.

Olvidemos un poco a la magistrada pirata, plagiaria o como quieran llamarla, a la captura del “Chapito” Guzmán y démosle una bocanada de aire fresco al intelecto y al entretenimiento, ya que en materia cinematográfica hay algo relevante que involucra el trabajo de dos mexicanos cuyas ideas han trascendido más allá del convencionalismo simplón del cine mexicano, falto de apoyo presupuestal desde hace algunos ayeres.

Tal parece que estos cineastas decidieron escalar a otro nivel y darnos la satisfacción de ganar codiciados premios cinematográficos como el Goya, el Globo de Oro el León de Oro y el Óscar, por sus películas, sus guiones y dirección. Me refiero a Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, con sus más recientes creaciones:

Pinocchio, de Guillermo del Toro

Sin lugar a dudas se llevará el Óscar este 2023 a la mejor película animada y algunos otros premios que otorga la industria del cine. Hace mucho tiempo no veía una realización como ésta, la cual tardó cinco años en realizarse. Pinocchio es una verdadera joya de animación cuadro por cuadro (stop motion). Para hacer un filme de este tipo, se requieren 24 cuadros de película para lograr un segundo de animación, además de una técnica muy depurada en iluminación y movimiento de los personajes que interpretan el filme, ya sean hechos de plastilina, arcilla o madera.

Guillermo del Toro hizo su adaptación al cuento de Carlo Collodi, autor italiano del siglo XIX cuyos derechos los adquirió en 2002 Lisa Henson, la hija de Jim Henson, el mítico creador del show de los Muppets. Hay que verla y admirar el talento de decenas de personas dirigidos por el cineasta. Una lástima que solo estuviera un par de semanas en las pantallas grandes, pero ahora se puede ver en Netflix. La canción y la banda musical son emotivas, con posibilidades de llevarse otro Óscar.

Bardo, de Alejandro González Iñárritu

Desde Amores perros (BAFTA 2000 a la mejor película de habla no inglesa), Babel (mejor director en el Festival de Cannes 2006), Birdman (ganadora del Óscar 2015), Revenant (Óscar al mejor director 2016), entre muchos otros premios ganados, nos presenta su último largometraje titulado Bardo (Falsa crónica de unas cuantas verdades) cuyo significado viene del budismo y se utiliza para hacer una referencia a un estado intermedio entre la vida y la muerte.

La historia se sale del cajón que estamos acostumbrados a ver y la convierte en un pasaje surrealista que no deja de ser interesante en el que de repente nos cuenta parte de la vida y sueños del cineasta. El guión se me hizo impecable, la fotografía y en general la composición cinematográfica es de primer nivel, aunque a mí me quedó a deber por no encontrar el hilo escénico y turnarlo a una conciencia interna de las confesiones del propio director volviéndolas controversiales y a veces cansadas.

Por otro lado, la actuación de Daniel Giménez Cacho es estupenda, pero me da la impresión de que a veces se perdía en la misma trama. En fin, es una cinta que dará mucho de qué hablar con opiniones divididas y creo que también la veremos en los Óscar representando a México como mejor película de lengua extranjera.

Los libros que voy a mencionar me parecieron buenos y recomendables, aunque en eso intervienen los gustos personales de cada lector.

El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero

Algo más que una simple novela, es una revelación de la autora que la obliga a explorar circunstancias, comportamientos y momentos por los que atraviesa su mente. Una narrativa muy al estilo personal de la escritora española Rosa Montero, nos hace devorar las páginas con el significado y el poder que le imprime a su escritura y pone de manifiesto lo que detecta de otros escritores relacionados con su escandalosa manera de interpretar lo que escriben y se mete en la ficción para explorar los alcances de lo que puede hacer la mente.

La orgía perpetua, de Mario Vargas Llosa

A pesar de que nunca ha sido de mis autores preferidos y solo he leído un libro muy corto de páginas titulado: Cartas a un joven escritor, el que me pareció muy interesante, me enfrenté a leer la abigarrante prosa del Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, y comprobé el lado por demás talentoso de su obra.

En esta especie de ensayo literario analiza la obra de Flaubert y su novela Madame Bovary en tres tiempos que solo Vargas Llosa podría hacer; analiza a la mismísima Madame Bovary desde el ángulo personal. En el segundo tiempo aborda la novela con crudeza y objetividad. En el tercer tiempo comenta cómo la novela de Flaubert fue inspiradora del género para otros novelistas. Descubrí al Vargas Llosa como literato, crítico y partícipe de una obra tan importante como Madame Bovary.

El título del libro obedece a una cita del mismo Gustave Flaubert: “La única forma de soportar la existencia es zambullirse como en una orgía perpetua” (¡uuupsss!).

Comentario

Remato mi espacio con un comentario o reflexión: Si el gobierno de la cuarta transformación no hubiera desaparecido los fideicomisos que ayudaban a mejorar con dignidad la cultura, dándoles herramientas a directores y escritores para hacer buenas películas y tener libros que aspiraran a un premio de literatura, México estaría a la vanguardia en el tema. Cineastas y escritores con talento están sumidos en lo más sombrío del anonimato por falta de oportunidades y, sobre todo, de recursos.— Mérida, Yucatán, 9 de enero de 2023

