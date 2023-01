Rodrigo Llanes Salazar: Seguridad y migración

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“A pesar del crecimiento exponencial que tiene Mérida, se ha logrado mantener su seguridad y tranquilidad”, declaró el alcalde Renán Barrera durante la conmemoración del 481 aniversario de la fundación de la ciudad el pasado 6 de enero.

Junto con la “certeza jurídica” y las oportunidades para las inversiones, la “seguridad” de Mérida y de Yucatán en general se ha convertido en una de las principales razones por las que miles de personas de otras entidades del país han decidido emigrar y vivir en Yucatán.

Efectivamente, la población de Mérida creció cerca del 40% entre los años 2000 y 2020, y una tercera parte de ese crecimiento se debió a la llegada de población migrante de otros estados. De acuerdo con cifras oficiales, solo entre 2015 y 2020, 100,209 personas dejaron sus estados para establecerse en Yucatán.

No es necesario ser un analista social para inferir que el crecimiento de la población de Mérida y de Yucatán se relaciona con los problemas de violencia e inseguridad que azotan a otros lugares del país.

Pero sí se requiere el análisis social para entender las características y dinámicas de este fenómeno.

En este orden de ideas, la politóloga Shannan Mattiace y el economista Tomas Nonnenmacher, académicos del Allegheny College, en Pensilvania, publicaron recientemente el artículo “Internal Migration to Yucatán, México: Moving for Security” (Migración interna a Yucatán, México: mudándose por seguridad) en la revista “Mexican Studies/Estudios Mexicanos”.

Mattiace y Nonnenmacher han estudiado previamente aspectos laborales en las haciendas henequeneras y la organización y movilización indígena en Yucatán. Conociendo la historia de Yucatán, observan que esta entidad ha tenido una relación “complicada” con el resto del país, marcada entre otras cosas por el regionalismo y una distancia geográfica y social con el centro de México. Históricamente, esto contribuyó a una baja tasa de migración interna hacia Yucatán.

La declaración de la guerra contra las drogas en 2006 cambió esta situación. Algunos estudiosos han investigado la migración de personas en contextos de violencia como un fenómeno de “desplazamiento interno”.

No obstante, Mattiace y Nonnenmacher prefieren utilizar el concepto más amplio “migrante de seguridad” para abarcar a todas aquellas personas que migran por razones de seguridad, incluyendo a refugiados, desplazados internos y otros migrantes menos visibles.

En este sentido, para entender la migración por seguridad, es muy importante considerar no solo el índice real de violencia, sino también la percepción que la población tiene sobre la violencia y la seguridad.

En este punto, cabe la pregunta, ¿por qué Yucatán es una excepción al clima de violencia e inseguridad que se vive en muchas otras partes del país?, ¿por qué, como expresó recientemente el alcalde Renán Barrera, “Yucatán se cuece aparte en seguridad”?

Esta cuestión fue abordada por Mattiace y Sandra Ley, politóloga del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el artículo “Yucatán as an Exception to Rising Criminal Violence in México” (Yucatán como una excepción al aumento de la violencia criminal en México), publicado en la revista Journal of Politics in Latin America el año pasado.

Mattiace y Ley reconocen que, cuando se refieren a violencia criminal hacen alusión principalmente a delitos como homicidios, extorsión y crímenes con armas de fuego.

Observan, con razón, que Yucatán sí padece problemas de violencia de género y de tortura policiaca. Solo en estos primeros días de 2023 ya se activó el protocolo de feminicidio por el caso de Yeimy Berenice, joven de 25 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un pozo el pasado 7 de enero. Asimismo, ya se han registrado por lo menos 7 suicidios en lo que va del año, 5 de ellos en Mérida.

Para explicar la baja tasa de homicidios en Yucatán, Mattiace y Ley examinan diversas explicaciones teóricas, desde la competencia entre organizaciones criminales hasta la cohesión social entre la población indígena, pasando por la alternancia partidista en el gobierno, la fragmentación partisana vertical y la coordinación entre distintas agencias de gobierno.

De acuerdo con Mattiace y Ley, este último factor, la coordinación entre agencias municipales, estatales y federales, es la variable explicatoria clave para entender la excepcionalidad de Yucatán en materia de seguridad.

Para las autoras, “el rol de Luis Saidén es particularmente relevante”, ya que su continua presencia y trabajo como la cabeza de la seguridad pública a través de diferentes administraciones ha resultado en interacciones estables entre funcionarios de gobierno, así como entre el estado y organizaciones criminales.

Sin embargo, reconocen que “la dependencia en un solo actor (Saidén), mientras la violencia en los estados vecinos está aumentando, puede poner este delicado equilibrio en riesgo”.

Regresando al trabajo de Mattiace y Nonnenmacher, su análisis se basa en los datos de tres municipios de Yucatán: Mérida, Conkal y Kanasín. Las tres localidades han experimentado un vertiginoso aumento de sus poblaciones: la de Mérida se duplicó de 1980 a 2020, la de Conkal casi se triplicó y la de Kanasín creció casi 20 veces en ese período.

El estudio comparado de los tres municipios permite a Mattiace y Nonnenmacher identificar distintas tendencias y rasgos entre la población migrante. De acuerdo con los autores, los migrantes que llegan al norte de Mérida y Conkal pueden ser caracterizados como “migrantes de seguridad”, con mayor edad y también mayor escolaridad, suelen residir en “privadas” y provenir de la Ciudad de México y el Estado de México.

En contraste, los migrantes que se establecen en el sur de Mérida y en Kanasín decidieron migrar por razones laborales, son más jóvenes y con menor escolaridad. Con mayor probabilidad, el origen de estos migrantes son los estados cercanos de Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

La idea de que Yucatán es la “entidad más atractiva del país” o de que “Mérida es la ciudad más segura”, no solo de México, sino de toda América Latina, tiene importantes repercusiones económicas, políticas, sociales y culturales. Es un eslogan dirigido a inversionistas.

En un reciente comunicado del gobierno del estado, se informa que el año pasado hubo un incremento del 1,331.7% en inversión extranjera directa en Yucatán, “ocupando el primer lugar entre las entidades con mayor crecimiento”.

De acuerdo con el comunicado, las empresas que invirtieron “han apostado en Yucatán por sus ventajas competitivas, conectividad aérea, marítima, certeza jurídica y seguridad”.

Rumbo a las elecciones de 2024, la seguridad y la tranquilidad de la ciudad y el estado también son elementos fundamentales de los discursos políticos.

En la conmemoración de la fundación de Mérida, el alcalde Renán Barrera invitó a la diputada federal Cecilia Patrón, quien expresó que “Mérida es una ciudad segura, próspera y en paz gracias al esfuerzo y trabajo de todas y todos los que la habitamos (...) vivimos seguros y en paz (...) porque aquí quieren venir a vivir tanto los mexicanos como los extranjeros, porque tenemos paz, limpieza y armonía”.

Pero cabe la preocupación expresada por el alcalde Barrera, ¿por cuánto tiempo se puede mantener la “seguridad y tranquilidad” de Mérida —y Yucatán— con el crecimiento exponencial de la ciudad y el estado, sobre todo, si consideramos el “delicado equilibrio” en materia de seguridad que observan Mattiace y Ley? Sin duda alguna, este tema es uno que merece más atención y estudio.

Sobre el tema, la doctora Shannan Mattiace pronunciará una conferencia en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM el próximo miércoles 11 de enero a las 16:00 horas.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM