Después de varios años sin escribir, veo en retrospectiva y pienso cómo llegue aquí.

Todos sin excepción tuvimos pérdidas durante la pandemia y grandes cambios de vida que apenas hace un año recuperamos, para otros la vida nos siguió sorprendiendo y de nuevo una vez más la vida me tiró a la lona.

Y una vez más me puse a reconstruir mi vida, mi mundo, mi familia y hace unos meses cumplí una considerable cantidad de años y ¡decidí celebrar de una manera diferente!

Ese día cada amiga me regalaba una palabra para mi vuelta al Sol y al día siguiente saqué mis piedras para ver mis regalos y encontré una palabra que me sorprendió: Templanza, pues no sabía su significado.

Ha sido mi mejor regalo; en mi vida trato de controlar todo para que todos estén bien, contentos y felices y no aprendo que la vida no la puedo controlar, que es un cambio constante, un fluir y dejar ir cosas, personas, situaciones para darle paso a otras nuevas y este movimiento nada ni nadie lo puede controlar y si no conoces la templanza pues es muy difícil disfrutar la vida.

Concepto

Templanza: Consiste en mantener la calma en situaciones de estrés, a fin de procurar un equilibrio mental, espiritual y físico.

Me tomé a la tarea de practicarla y tres meses después puedo comprender que todo lo que pasa es para nuestro mayor bien o crecimiento y pasado un tiempo cuando el dolor es menor ves en retrospectiva y te das cuenta que siempre, pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, la vida es un privilegio que tenemos que disfrutar y dejar huella.

No podemos anclarnos en sentimientos que nos alejan de la felicidad, es fácil decirlo en una computadora pero es difícil pararte, sonreír y continuar pero ¡sí se puede!

Viendo a los hijos, nietos, amigas, pareja, mascotas, sobrinas, vecinos siempre habrá algún motivo, eso, busca un motivo y si no lo hay sé tú el motivo.

Lecciones

Aprendí nuevas lecciones pero la más importante es agradecer, porque pasada la tormenta todo se ve menos malo, menos doloroso y un día te ves rodeada de lo que quedó después de la tormenta y eso es lo que tienes para ser feliz, para vivir, para que nuestra vida valga la pena.

Hay varias palabras que nos ayudan a salir adelante, te presto la mía y te invito a que busques tu propia palabra que te haga brillar, vivir y ser resiliente.

A mi edad ya tenemos que tener la serenidad y templanza para caminar y disfrutar nuestro último tercio de vida. Ahora conozco las posibilidades de mi vida porque las he vivido.— Mérida, Yucatán.

ligiagio7@gmail.com

Licenciada en Psicología