La conciencia es la presencia de Dios en el hombre —Víctor Hugo

Me encontraba allá por los años ochenta, haciendo mis pininos en la Cruz Roja (aquella del Centro, la de la calle 65) cuando recibí para su atención a un paciente de unos 30 años que agentes judiciales habían detenido y como resultado probablemente de alguna técnica persuasiva le habían regalado senda alcancía en la cabeza.

Coloqué al lesionado boca abajo en la camilla, pero fueron inútiles los esfuerzos por atenderlo: simplemente no cooperaba, a pesar de estarlo convenciendo, mientras sostenía en una mano una jeringa con lidocaína para anestesiarlo, hasta que la gota que derramó el vaso fue un manotazo que le lanzó a una enfermera.

De inmediato salí a avisarle a los guardias que no colaboraba y que se estaba poniendo agresivo. El más corpulento de los elementos del orden, un tipo alto y bastante mamalón entró y estando el paciente acostado lo tomó de los cabellos y lo azotó sobre la mesa unas tres veces mientras le espetaba: “¿Te vas a dejar costurar?” Por supuesto que el tipo se quedó plumita, mientras he de confesar, un poco con las manos temblorosas le suturé una herida en la cabeza de unos 4 cm y la nueva adquisición: un corte en el labio superior; por cierto, le quebraron dos dientes.

Cuando se lo llevaban, no pudo más mi curiosidad y le pregunté a uno de los custodios por qué estaba detenido. Recuerdo aún la mirada cuando me respondió: “Violó a una nenita de cinco años”.

Confieso que, hasta hoy en día, aún con el paso de los años me sigo preguntando si al enterarme de lo que aquel monstruo había hecho hubiera accedido a atenderlo o cuando menos a suturarlo sin anestesia…, creo que lo hubiera hecho de todas maneras.

Transfusión

Años después estaba asignado al servicio de urgencias del Hospital “Benito Juárez” cuando recibimos a un joven politraumatizado. Decir grave es poco. Estaba chocado con múltiples lesiones, pero la más grave, una fractura expuesta de fémur que sangraba profusamente. Una hora después, ya medio estabilizado entró al quirófano. La quebradura del hueso en tres pedazos, uno de los cuales había seccionado la vena femoral. Había entrado a quirófano con solo 4 gramos de hemoglobina. Durante el acto quirúrgico a pesar de haber repuesto el volumen con soluciones, el anestesiólogo se dirigió a mí: “tenemos que meterle sangre en caliente”, a lo que respondí: “pues de una vez”.

Recuerdo que en un extremo de la sala una de las compañeras sostenía una bolsa con sangre. El colega agregó: “Es que es testigo de Jehová y pidió que no se le transfundiera…, ya sabes”. Siendo el cirujano responsable no lo dudé, le indiqué: “Pues de una vez: transfúndelo y ya, luego vemos que pasa, pero a mí no se me muere”.

Durante tres horas batallamos para estabilizar la fractura y reparar algunas otras heridas. Al paciente no se le transfundió un paquete globular: fueron tres, el último con el que salió de la sala y con el cual, al verlo uno de sus familiares estalló en cólera con el consabido reclamo por habérsele colocado sangre. Estuvo de más cuando traté de argumentar que no había dudado en ordenar la transfusión, vanos fueron mis alegatos, a los pocos minutos eran ya tres las personas que me reclamaban airadamente por haber condenado el alma de su familiar…, pero de que le salvé la vida: ni en cuenta.

Fue lo que mi conciencia me dictó. Al día siguiente, yo estaba en el turno vespertino, fui llamado por el director del hospital; al entrar ahí estaba también el jefe del servicio de Ortopedia, lejos de reprenderme, me apoyaron por la decisión tomada. Ante todo, estaba la vida del paciente.

He de decir con el paso de los años que he tenido salvo un incidente menor, más bien anecdótico, del reclamo de un paciente que confundió el sistema de drenaje en la rodilla con una trasfusión, una muy buena relación con los que profesan esta religión.

Soy sumamente respetuoso de las creencias de culto, al grado de que posteriormente en cirugías electivas siempre los tranquilizaba al comentarles que, por supuesto aceptaba sus argumentos a sabiendas que eran nulas las posibilidades de una transfusión.

Reto

Los médicos nos enfrentamos durante todo el ejercicio profesional a situaciones en donde la salud, la integridad y la vida del paciente están en riesgo y somos los que asumimos la responsabilidad y las consecuencias. Me imagino mi reacción si alguna vez me hubieran ordenado amputar a un paciente porque le saldría más barato al IMSS que un tratamiento prolongado.

Se anunció la despenalización a nivel federal del aborto en México. Como médico estoy a favor de la vida, tengo un concepto preciso, como también defiendo el derecho que sobre su cuerpo tiene cada persona.

El tema, de ninguna manera puede ser manejado en forma superficial. Abominable es la condena jurídica que ha castigado hasta con la privación de la libertad a las mujeres que se han practicado un aborto, pero la contraparte debe asumirse por el Estado con total y absoluta responsabilidad.

Concepto

La objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes, leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos; es la facultad que poseen los profesionales de salud para negarse a llevar a cabo una intervención, dispuesta legal o administrativamente, debido a que atenta contra sus principios, y que en este último tema parecería era la última barrera de contención de los médicos. Pues bien, acaba de ser tundida en la Cámara de Diputados que aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Sin haber consultado y ni siquiera tomado la opinión del gremio médico.

En medio del clima ya cotidiano de crispación, la regulación de la objeción de conciencia abre un panorama poco halagador.

Como traumatólogos podemos tener algunas situaciones donde la objeción de conciencia se ejerce a pinceladas. ¿Qué les espera a ginecobstetras asignados a hospitales del Sector Salud, cuando se les ordene practicar un aborto y se nieguen apelando a la objeción de conciencia?

Sin afán de agraviar: ¿qué habrá en la mente de un diputado que en su curul levanta la mano, sin tener la menor idea de lo que es ejecutar un acto de esta naturaleza bajo coacción? ¿Qué papel desempeña el protagonista?, aquel profesional que quita la vida fue formado con la convicción y obligación de preservarla: el médico.

Las Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México ya se han pronunciado al respecto: “Los integrantes de la comunidad médica no actuamos con mala fe, estamos con la población, siempre hemos defendido el derecho a la salud de todos los mexicanos, sin distinción, sin discriminación, estamos comprometidos a la vida y el bienestar de nuestros pacientes. Por ello, demandamos también que se respeten nuestros derechos más elementales, en este caso, el derecho a ejercer nuestra profesión en libertad, nuestro derecho a la objeción de conciencia”.

¡Cómo si no tuviéramos problemas más urgentes que atender en el país! Es un hecho que vendrá una lluvia de amparos. ¡Otra más de la Medicina en los tiempos de la 4T!—Mérida, Yucatán

arredondo61@ prodigy.net.mx

Médico y escritor