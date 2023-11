“Los pueblos también son responsables por aquello que deciden ignorar” —Milan Kundera

Está muy claro: estamos atravesando tiempos de voracidad pre-electoral.

Mientras la ciudadanía confronta sus puntos de vista, o bien, permanece totalmente ajena y exhausta ante el juego de la política, los actores principales apuestan sus fichas; intentan acomodarse en el cargo que les deje disponible este “juego de las sillas”, luchan por prolongar el desgastado poder que ostentan o consumar, a través de la obtención de una candidatura, lo que consideran un acto legítimo de justicia, después de años de arduo trabajo.

Los advenedizos dan saltos y maromas; los viejos conocidos tratan de aferrarse a las simpatías que hayan sabido conseguir y conservar a través de los años. Queda la eterna duda de si estos juegos de estrategia, resistencia y astucia son para los políticos un medio para el servicio o un medio para servirse.

A propósito de lo anterior, a Mauricio Vila le ha dado por hacerse acompañar a todos sus eventos por María Isabel Rodríguez Heredia, actual rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM). A partir de junio se hizo más frecuente verla también en diversos acontecimientos en calidad de representante personal, pasando por alto las jerarquías al favorecer su designación por encima de la de funcionarios y funcionarias de mayor rango y obviando los protocolos acostumbrados. Es más, el gobernador la ha nombrado vocera de tres programas clientelares que nada tienen que ver con su trabajo como rectora.

“Programas emblemáticos”, les llaman. Primero, la Tarjeta Universal de Salud, enfocada en “acercar la salud a los 106 municipios a través de los 140 centros de salud” (sic) con servicios de laboratorio, atención dental y psicológica, entre otros; en segundo lugar, el Seguro para mamás y papás solteros, el cual garantiza educación para sus hijos ante cualquier eventualidad, apoyo en despensas, tarjetas de transporte y dinero en efectivo; y por último, el Apoyo para mujeres solteras, disponible en la zona metropolitana, que consiste en un ingreso mensual en vales de despensa, entre otras cosas. Estas dádivas son otorgadas a través de una figura denominada “asistentes del pueblo”, personas responsables de ir de casa en casa para afiliar a los potenciales candidatos a obtener estos beneficios.

¿Suena familiar? ¿Quiénes son estos asistentes? ¿Está presupuestado su salario? ¿Son acaso funcionarios que deberían estar llevando al cabo otras labores dentro del aparato gubernamental?

El problema con estas estrategias asistencialistas, lanzadas en el ocaso de la actual administración estatal, es que están lejos de poder ser garantizadas después del cambio de gobierno. El oportunismo repentino con el que se proponen puede ser benéfico para fines electorales, pero nunca para consolidarse como políticas públicas sólidas y trascendentes. No hubiera sido tan mala idea plantearlos al comienzo de la administración.

Rodríguez Heredia saltó de la dirección del Isstey —en donde tuvo un desempeño más que cuestionable— a la rectoría de la UTM, sin formación o experiencia alguna relativa a tecnología o educación superior. Causa intriga verla en vídeos como el que difunde las acciones de capacitación para operadores del Va y Ven, o en la entrega de nuevos vehículos para la policía.

Por supuesto, en ocasiones ha sido necesario hacerla acompañar por actores políticos como el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de Coordinación y Enlace de la actual legislatura, pues resulta evidente la intención de posicionarla entre el electorado; darla a conocer y “foguearla”, pues. Catapultarla de la UTM a encabezar la fórmula del PAN al Senado de la República. Un salto mortal que termina poniendo en riesgo principalmente a la ciudadanía cuyo futuro depende en gran medida del trabajo de los legisladores.

La imposición de estas estrategias no es otra cosa más que el afán de Mauricio Vila por conservar un lugar de poder ante la necesidad del partido de perfilar específicamente a una mujer para encabezar esta candidatura. Para la rectora, aceptar el acuerdo es, tal vez, una muestra de la lealtad que piensa que le debe al mandatario como su amiga y subalterna de muchos años.

El asunto de la paridad de género debe haberlo tomado por sorpresa y, al no poder él mismo encabezar la fórmula, acude a alguien de su total confianza. El gobernador busca control, pues si su interés fuera genuino en la búsqueda de una propuesta que abone a la paridad y al bien común, avalaría la postulación de otro perfil, entre todas las mujeres capaces y con experiencia legislativa que se pueden encontrar en el PAN.

El pasado 9 de octubre, al asumir la presidencia de la Conago, y al reiterar la necesidad del trabajo coordinado entre los gobiernos, Vila pidió no permitir que la política distraiga del deber. Me pregunto si esta frase está cargada de cinismo, o si en realidad considera un deber político concretar estos amarres; si en él impera el convencimiento de que a través del uso de recursos públicos es válido impulsar la figura del perfil político de una mujer, a quien es probable que no le falte capacidad, pero que sin duda no está preparada para asumir a cabalidad los planes que se han diseñado para ella.

Me pregunto si, para el gobernador, su fin justifica enteramente sus medios.—Mérida, Yucatán

Correo: erica.millet@gmail.com

*Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado