Hay miedo a los policías. Esto es una lamentable realidad. Las actitudes autoritarias y acciones abusivas en contra de los ciudadanos son causas del temor hacia los uniformados.

La imagen del policía amable, respetuoso, abierto al diálogo y sin desplantes de poderío no se encuentra en todos los uniformados. El ciudadano mira a un policía y teme pedir ayuda, protección, porque puede resultar contraproducente su acción.

Hay muchos casos de abusos, violencia y agresiones a los derechos de las personas por parte de los agentes policiacos. Los policías detienen con lujo de violencia, golpean, torturan e incluso algunos detenidos fallecen dentro de la patrulla por los golpes recibidos. Sin embargo, el silencio o la lentitud en las investigaciones cubren los hechos y encubren a los culpables.

Los agredidos declaran sus vivencias y la violencia sufrida y los agentes dan su versión de los hechos. Lo primero que señalan las autoridades policíacas, sean municipales o estatales, es que no hubo golpes, ni maltratos, ni violación a los derechos. Y si murió, fue por una pulmonía, no por la golpiza recibida en las costillas o la cabeza, aunque el certificado médico particular diga lo contrario.

Hace unos días el actor Randy Molina Villanueva acusó a unos policías de abuso y maltratos después de salir de la subasta “El arte por la educación”.

Al salir del evento el joven, su pareja y suegra fueron molestados por dos sujetos, al confrontarlos por su actitud agresiva el actor fue golpeado, por lo cual pidió ayuda a la policía. Sin embargo, al llegar los uniformados no quisieron ir por los agresores ante la petición del joven agredido, por lo cual los comenzó a filmar.

Esta acción molestó a los agentes, quienes lo detuvieron, le dieron rodillazos, macanazos, aplastaron su cara y lo golpearon en las partes nobles. Pero ante esta acción agresiva las autoridades señalan que no hubo violencia alguna, ni se lesionaron los derechos del ciudadano.

Por lo general, las autoridades policíacas niegan cualquier acto de abuso cuando hay acusaciones en contra de los uniformados. En este caso el nuevo alcalde niega golpiza policíaca alguna y tajante señala “que no hubo ninguna violación a ningún derecho humano de este ciudadano”.

Para el edil Alejandro Ruz Castro, el joven actor se negó a recibir atención, de acuerdo con el reporte que recibió de la Dirección de Policía Municipal, “mostró una actitud agresiva y como marcan los protocolos se le detuvo para resguardar su integridad física lo trasladaron a la cárcel”.

¿Qué agresividad mostró el joven actor para ser detenido con lujo de violencia y llevarlo a la cárcel? Debe haber un diálogo entre el ciudadano que pidió auxilio y los uniformados en vez de violentar una situación. El colmo es que los policías en vez de protegerlo lo golpearon más que los dos vándalos.

Hay dos versiones, la del actor que habla de abuso policiaco después de pedir auxilio y la de los policías, por parte de la Dirección de la Policía Municipal, que mencionan que no hubo agresión. ¿Quién dice la verdad y quiénes no?

Panel

Hace unas semanas hubo una mesa panel sobre “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, en donde uno de los ponentes mencionó que “al policía hay que mirarlo a los ojos, respetarlos porque lo que hace es un servicio, pero detrás hay una familia, hay miedo, hay fobias, hay historias”.

También señaló que “será muy productivo tener un diálogo respetuoso con el policía porque eso genera confianza”, pero este diálogo respetuoso es muy difícil con la mayoría de los uniformados.

Mirarlos a los ojos y dialogar para preguntar por la detención a los policías puede resultar contraproducente. Las respuestas son altisonantes y si hay cuestionamiento por esas actitudes, enseguida uno es detenido, esposado y en ocasiones golpeado. Pero luego esto se niega, a pesar de las pruebas por los hematomas y fracturas e incluso por las muertes de algunos detenidos.

Falta una policía profesional en la entidad y en Mérida que ayude y apoye al ciudadano, sea respetuoso y genere confianza. La dolorosa realidad es que los ciudadanos no confían en los uniformados. Tienen temor y prefieren no pedir ayuda muchas veces.

El caso del detenido en Progreso que al traerlo a Mérida fue golpeado y murió en la patrulla, el que fue empujado en el retén del puerto y falleció al caer y golpearse la cabeza y el caso conocido a nivel nacional del joven José Eduardo Ravelo que fue detenido, golpeado, llevado a los separos de la policía municipal, dejado libre y después falleció, son algunos de los muchos casos de agresión y brutalidad policíaca que se pierden en los cajones de las autoridades.

Se presume de seguridad en Yucatán, pero la policía municipal y estatal crea inseguridad al maltratar, golpear, torturar y violentar los derechos de las personas. Los ciudadanos merecemos un modelo de policía que respete a la gente y sea respetado, que dialogue y siempre vele por la seguridad de todos., que se le vea con respeto y confianza, no mirarlo con ojos de miedo, temor o terror.— Mérida, Yucatán

